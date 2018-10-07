Zenginden almış, fakire vermiş

İtalya’nın küçük bir kasabasında, bir bankanın müdürlüğünü yapan günümüz Robin Hood’u Gilberto Baschiera, bankasından kredi almakta zorluklar yaşayan bazı insanların hesaplarına, çok parası olan kişilerin hesaplarından para aktarmaya başlamış.
Amacı, kredi başvurusunda bulunan ve alamayan kişilerin hesaplarında bir miktar para bulunması ve bu sayede kredi alabilmelerini sağlamakmış. Bir süre, hiç bir problem yaşamadan, emeklilere ve gençlere kredi sağlamış. Kimse fark etmeden de, ‘yer değiştirdiği’ parayı geri koyuyormuş.
Bu arada kendi hesabına hiç para aktarmamış, bu önemli.
Sonra ne olmuş dersiniz?
Hesaplarına para yattığını fark eden bazı insanlar, paralara anında el koymuş, aldığı parayı da geri vermemiş. Melek kalpli bankacı zor durumda kalmış haliyle. Yardım ettiği insanlardan kazık yiyen müdür bey, şimdi yaptığının cezasını çekmek için hapse giriyor şu aralar.
Buradan ne öğrendik sizce?
Bir, demek İtalya’da da parası olmayana kimse kredi vermiyor.
İki, Avrupa eşittir medeniyet falan diyoruz ama para herkesi bozuyor belli ki.
Elli liralık yol için iki yüz on üç lira alan taksici dolandırıcılık suçlamasıyla ve beş yıl hapis istemiyle karşı karşıyaymış. Çok güzel!
Abi demiş ki, ‘güzergahı şaşırdım, biraz yolu uzattım’.
Taksiciler arasında çok düzgün insanlar olduğu gibi, her meslek grubunda olduğu kadar çürük elma da var. Gidebileceği en basit, en hızlı, en trafiksiz yolu aslan gibi biliyorken, ‘nereden gideyim kardeş?’ sorusuna mutlaka siz de maruz kalmışsınızdır bir kaç kez.
Hemen açıyorum telefondan harita uygulamalarından birini, açıyorum sesini de sonunda kadar. ‘dinle abicim, bak bakalım ne diyor?’ diyorum, böyle çakallık ihtimali içeren durumlarda.
‘Yüz metre sonra sola dönün!’ diye başladı mı, telefondaki ablayı dinleye dinleye gidiyoruz işte!
Geçen hafta, Miss Turkey yarışmasının birincisi Şevval Şahin’in estetikli halini eleştirmiş, konu hakkında da şöyle yazmıştım.
‘Güzellik yarışmalarına genel olarak sıcak bakmıyorum ama illaki seçeceksiniz birini, bıçak değmemiş bir güzelliği seçmelisiniz bence. Öbür türlü, parası olan estetik cerrahın masasına yatar, elindeki fotoğrafa benzetir kendini.
Hiç evlenmemiş ve çocuğu olmamış olma koşulu arayan bir yarışmanın estetik operasyon geçirmemiş olma koşulu olmamasını anlayamıyorum sadece.
Çünkü aynı koşullar arasında ‘adaylar başkası adına yarışmaya katılamaz’ da var. Estetik operasyonlarla bambaşka biri olup çıkıp, bu koşulu yerine getirmemiş oluyor bazı kızlar ya, ondan söylüyorum...’
Şevval Şahin hakkında yapılan eleştirilere cevap olarak, estetiksiz haliyle de dereceye gireceğini belirtmiş.
Oturacaksın, Şevval Hanım kızımızın fikrine karşı gelen bir satır yazı yazacaksın. Tabi öncesinde konu hakkında çıkmış tüm haberleri okuyacak, yorumları değerlendireceksin. Aman yanlış yapmayayım diye türlü kaynak gezeceksin ki, yaş tahtaya basmayasın.
İşte sosyal medya ve sosyal medyanın mizahşörleri burada devreye giriyor.
Koymuş Şevval kızımızın estetik öncesi, oldukça kemerli burunlu bir halinin resmini.
Altına da,
Şevval – Estetiksiz halimle de dereceye girerdim.
Ben – Aynen, cirerdun...
Yazmış geçmiş.
İşte budur!
Bana Twitter, Facebook ve Instagram’dan ulaşabilirsiniz: @anlatanadam
anlatanadam@gmail.com
Zenginden almış, fakire vermiş
İtalya’nın küçük bir kasabasında, bir bankanın müdürlüğünü yapan günümüz Robin Hood’u Gilberto Baschiera, bankasından kredi almakta zorluklar yaşayan bazı insanların hesaplarına, çok parası olan kişilerin hesaplarından para aktarmaya başlamış.
Amacı, kredi başvurusunda bulunan ve alamayan kişilerin hesaplarında bir miktar para bulunması ve bu sayede kredi alabilmelerini sağlamakmış. Bir süre, hiç bir problem yaşamadan, emeklilere ve gençlere kredi sağlamış. Kimse fark etmeden de, ‘yer değiştirdiği’ parayı geri koyuyormuş.
Bu arada kendi hesabına hiç para aktarmamış, bu önemli.
Sonra ne olmuş dersiniz?
Hesaplarına para yattığını fark eden bazı insanlar, paralara anında el koymuş, aldığı parayı da geri vermemiş. Melek kalpli bankacı zor durumda kalmış haliyle. Yardım ettiği insanlardan kazık yiyen müdür bey, şimdi yaptığının cezasını çekmek için hapse giriyor şu aralar.
Buradan ne öğrendik sizce?
Bir, demek İtalya’da da parası olmayana kimse kredi vermiyor.
İki, Avrupa eşittir medeniyet falan diyoruz ama para herkesi bozuyor belli ki.
Elli liralık yol için iki yüz on üç lira alan taksici dolandırıcılık suçlamasıyla ve beş yıl hapis istemiyle karşı karşıyaymış. Çok güzel!
Abi demiş ki, ‘güzergahı şaşırdım, biraz yolu uzattım’.
Taksiciler arasında çok düzgün insanlar olduğu gibi, her meslek grubunda olduğu kadar çürük elma da var. Gidebileceği en basit, en hızlı, en trafiksiz yolu aslan gibi biliyorken, ‘nereden gideyim kardeş?’ sorusuna mutlaka siz de maruz kalmışsınızdır bir kaç kez.
Hemen açıyorum telefondan harita uygulamalarından birini, açıyorum sesini de sonunda kadar. ‘dinle abicim, bak bakalım ne diyor?’ diyorum, böyle çakallık ihtimali içeren durumlarda.
‘Yüz metre sonra sola dönün!’ diye başladı mı, telefondaki ablayı dinleye dinleye gidiyoruz işte!
Geçen hafta, Miss Turkey yarışmasının birincisi Şevval Şahin’in estetikli halini eleştirmiş, konu hakkında da şöyle yazmıştım.
‘Güzellik yarışmalarına genel olarak sıcak bakmıyorum ama illaki seçeceksiniz birini, bıçak değmemiş bir güzelliği seçmelisiniz bence. Öbür türlü, parası olan estetik cerrahın masasına yatar, elindeki fotoğrafa benzetir kendini.
Hiç evlenmemiş ve çocuğu olmamış olma koşulu arayan bir yarışmanın estetik operasyon geçirmemiş olma koşulu olmamasını anlayamıyorum sadece.
Çünkü aynı koşullar arasında ‘adaylar başkası adına yarışmaya katılamaz’ da var. Estetik operasyonlarla bambaşka biri olup çıkıp, bu koşulu yerine getirmemiş oluyor bazı kızlar ya, ondan söylüyorum...’
Şevval Şahin hakkında yapılan eleştirilere cevap olarak, estetiksiz haliyle de dereceye gireceğini belirtmiş.
Oturacaksın, Şevval Hanım kızımızın fikrine karşı gelen bir satır yazı yazacaksın. Tabi öncesinde konu hakkında çıkmış tüm haberleri okuyacak, yorumları değerlendireceksin. Aman yanlış yapmayayım diye türlü kaynak gezeceksin ki, yaş tahtaya basmayasın.
İşte sosyal medya ve sosyal medyanın mizahşörleri burada devreye giriyor.
Koymuş Şevval kızımızın estetik öncesi, oldukça kemerli burunlu bir halinin resmini.
Altına da,
Şevval – Estetiksiz halimle de dereceye girerdim.
Ben – Aynen, cirerdun...
Yazmış geçmiş.
İşte budur!
Bana Twitter, Facebook ve Instagram’dan ulaşabilirsiniz: @anlatanadam
anlatanadam@gmail.com