Yeni yıldan taleplerim var!

Yine milli piyangoda büyük ikramiye çıkmadı, oysa çevremdekilere boşu boşuna bilet almamalarını söyleyecek kadar emindim bu sefer bana çıkacağına! Demek yine bünyeyi eskitecek kadar çok çalışmaya devam edeceğiz bu sene. İnanın ki hiç önemi yok, altı çizili olanlar başka hayatta. Onu öğrendik artık...
Beklentilerimi açık açık anlatayım, ‘Ne dilediğine dikkat et, gerçekleşebilir!’ derler çünkü, başka bir yere gitmesin dilediğim mevzular. ‘Piyango neden bana vurmaz bir kez bile?’ şeklinde çok çalışmaktan yakınacak biri değilim, peşinden koşacak hayallerim olsun, bana yeter!
Geçtiğimiz senelerde, yine hayallerimin peşinde koşarken ve birçok şeyi yerli yerine de oturtmuşken; vicdansız, insafsız, kalpsiz biri tarafından dolandırılmış ve ‘her şeyimi kaybederim, neşemi kaybetmem!’ dediğim yaşam enerjimi çaldırmıştım tüm param pulumla, işimle gücümle birlikte. Hayallerimin peşini bırakmış, kendi içine kapanmış, ilaçlara bağlanmış, insanlığa ve sevgiye olan inancımı yitirmiştim.
Zor geçen dört yılın ardından; 2018’de, ara ara küçük hayaller kurmaya tekrar başladım ama cılız, korkak, heyecanı eksik hayallerdi çoğunlukla bunlar.
Hayal hayaldir, buna da şükürler olsun! İnsan hayalsiz, amaçsız kalmamalı, eksikliğini bilmeyen bilmez...
Şimdi 2019’a; alenen, buradan, sizlerin huzurunda seslenmek istiyorum.
Sevgili 2019! Her şeyden önce, sevdiklerime uzun ömürler ve sağlık diliyorum.
Paylaşmadan mutluluk olmaz, hayatın keyfi çıkmaz. Yanımızda elini tutacak, sımsıcak sarılacak, başını okşayacak, şakasına gülecek, yanak yanağa gezecek, nasihat verecek, üstümüzü örtecek birileri olsun. O birilerinin yüzü, hep gülsün...
Senden yapamayacağım bir şey istemiyorum. Sadece yapabildiğim şeyleri, iyi yapabilmek için akıl ve vücut sağlığı diliyorum!
Geri kalanı kendim halledebilirim.
Çok yorulabilirim önemi yok, kafayı patlatıp sabahlara kadar didinebilirim. Yeter ki işimiz olsun yapacak...
İşimiz varsa; on lira fiyat verdiğimiz projeleri, beş liraya yaptırmaya çalışan müşterilerimizin işlerini; yirmi liralık kaliteyle üretmeye çalışabilirim. Yeter ki dükkan dönsün...
Dükkan da döndü mü? Birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız, emeklerinin, haklarının karşılığını aldılar mı? Haklarını da helal ettiler mi? Neşe içinde çalıştık mı hep birlikte; yaş, patron, saat bilmeden? Tamam...
Şimdi ben, sevdiğim işleri yapabilmek için dayanma gücü diliyorum senden!
Sevdiğim işi yaptıkça, yorulmadan çalışabiliyorum çünkü ya da yorulduğumu fark etmiyorum. Ne fark eder?
Çok çalıştıkça; işimin daha iyi bir hale geldiğini, benim de işimle birlikte geliştiğimi görüyorum. Ben daha iyi oldukça fark edileceğimi; fark edildikçe, yaptıklarımın karşılığını bulacağını biliyorum.
Bunun için zamana, zamana karşı dayanmaya, morale, ara sıra karşıma çıkacak küçük sürprizlere ihtiyacım var. Küçük sürprizler ve yoldaki ufak başarılar, hedefime ulaşmak için debelendiğim yolda tatlı gülümsemeler yaratıyor. Her bir gülümseme, bin bir Newton dayanma gücü demek oluyor.
Kararmadan, karamsarlığa kapılmadan, kazandığımı kötülere kaptırmadan, kazandığımın kölesi olmadan, kazanmayı ikinci plana koyarak, çalışmanın keyfine kapılarak, keyfini aldığımın karşılığını bularak bir sene geçirmek istiyorum.
Gemiyi sağlamladım, deliklerini kapattım, kendi çizdiğim desenlerle rengarenk bir de yelken diktim.
Bir tebessüm yaratacak kadar küçük bir rüzgar bekliyorum senden, nakit yolla demedik yani!
Not: Bana Twitter, Facebook ve Instagram’dan ulaşabilirsiniz: @anlatanadam
Yeni yıldan taleplerim var!
Yine milli piyangoda büyük ikramiye çıkmadı, oysa çevremdekilere boşu boşuna bilet almamalarını söyleyecek kadar emindim bu sefer bana çıkacağına! Demek yine bünyeyi eskitecek kadar çok çalışmaya devam edeceğiz bu sene. İnanın ki hiç önemi yok, altı çizili olanlar başka hayatta. Onu öğrendik artık...
Beklentilerimi açık açık anlatayım, ‘Ne dilediğine dikkat et, gerçekleşebilir!’ derler çünkü, başka bir yere gitmesin dilediğim mevzular. ‘Piyango neden bana vurmaz bir kez bile?’ şeklinde çok çalışmaktan yakınacak biri değilim, peşinden koşacak hayallerim olsun, bana yeter!
Geçtiğimiz senelerde, yine hayallerimin peşinde koşarken ve birçok şeyi yerli yerine de oturtmuşken; vicdansız, insafsız, kalpsiz biri tarafından dolandırılmış ve ‘her şeyimi kaybederim, neşemi kaybetmem!’ dediğim yaşam enerjimi çaldırmıştım tüm param pulumla, işimle gücümle birlikte. Hayallerimin peşini bırakmış, kendi içine kapanmış, ilaçlara bağlanmış, insanlığa ve sevgiye olan inancımı yitirmiştim.
Zor geçen dört yılın ardından; 2018’de, ara ara küçük hayaller kurmaya tekrar başladım ama cılız, korkak, heyecanı eksik hayallerdi çoğunlukla bunlar.
Hayal hayaldir, buna da şükürler olsun! İnsan hayalsiz, amaçsız kalmamalı, eksikliğini bilmeyen bilmez...
Şimdi 2019’a; alenen, buradan, sizlerin huzurunda seslenmek istiyorum.
Sevgili 2019! Her şeyden önce, sevdiklerime uzun ömürler ve sağlık diliyorum.
Paylaşmadan mutluluk olmaz, hayatın keyfi çıkmaz. Yanımızda elini tutacak, sımsıcak sarılacak, başını okşayacak, şakasına gülecek, yanak yanağa gezecek, nasihat verecek, üstümüzü örtecek birileri olsun. O birilerinin yüzü, hep gülsün...
Senden yapamayacağım bir şey istemiyorum. Sadece yapabildiğim şeyleri, iyi yapabilmek için akıl ve vücut sağlığı diliyorum!
Geri kalanı kendim halledebilirim.
Çok yorulabilirim önemi yok, kafayı patlatıp sabahlara kadar didinebilirim. Yeter ki işimiz olsun yapacak...
İşimiz varsa; on lira fiyat verdiğimiz projeleri, beş liraya yaptırmaya çalışan müşterilerimizin işlerini; yirmi liralık kaliteyle üretmeye çalışabilirim. Yeter ki dükkan dönsün...
Dükkan da döndü mü? Birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız, emeklerinin, haklarının karşılığını aldılar mı? Haklarını da helal ettiler mi? Neşe içinde çalıştık mı hep birlikte; yaş, patron, saat bilmeden? Tamam...
Şimdi ben, sevdiğim işleri yapabilmek için dayanma gücü diliyorum senden!
Sevdiğim işi yaptıkça, yorulmadan çalışabiliyorum çünkü ya da yorulduğumu fark etmiyorum. Ne fark eder?
Çok çalıştıkça; işimin daha iyi bir hale geldiğini, benim de işimle birlikte geliştiğimi görüyorum. Ben daha iyi oldukça fark edileceğimi; fark edildikçe, yaptıklarımın karşılığını bulacağını biliyorum.
Bunun için zamana, zamana karşı dayanmaya, morale, ara sıra karşıma çıkacak küçük sürprizlere ihtiyacım var. Küçük sürprizler ve yoldaki ufak başarılar, hedefime ulaşmak için debelendiğim yolda tatlı gülümsemeler yaratıyor. Her bir gülümseme, bin bir Newton dayanma gücü demek oluyor.
Kararmadan, karamsarlığa kapılmadan, kazandığımı kötülere kaptırmadan, kazandığımın kölesi olmadan, kazanmayı ikinci plana koyarak, çalışmanın keyfine kapılarak, keyfini aldığımın karşılığını bularak bir sene geçirmek istiyorum.
Gemiyi sağlamladım, deliklerini kapattım, kendi çizdiğim desenlerle rengarenk bir de yelken diktim.
Bir tebessüm yaratacak kadar küçük bir rüzgar bekliyorum senden, nakit yolla demedik yani!
Not: Bana Twitter, Facebook ve Instagram’dan ulaşabilirsiniz: @anlatanadam