Yeni bir oyun yazıyorum 2018 için.
Yeni yıl, yeni oyun!
Kod adı şimdilik: İnsanlar ikiye ayrıl(ır)mamalı!
İnsanları kategorize eden ve sınıflandırmayla dalga geçen bir oyun.
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Amacım tüm memlekette bu tek kişilik oyunu oynamak.
Kendimi anlatırken tespitler yapmak, herkesi herkese göstermek; ne kadar ayrıyız, ne kadar biriz!
Tabi gülmek, eğlenmek...
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Bu oyunda insanları şöyle kategorize etmeyi düşün(mü)üyorum!
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İnsanlar ikiye ayrıl(ır)maz!
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Bakalım hanginiz, hanginiz?
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Kadınlar, erkekler.
Ergenler, yaşlılar.
Bir türlü yaşlanmayanlar, olduğundan daha yaşlı hissedenler.
Hislerini belli edenler, içine kaçıklar.
Kafası gidikler, son derece gerçekçiler!
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‘Bana ne?’ciler, dedikoducular.
‘Kodum mu oturturum!’cular, hır gürden hoşlanmayanlar.
Efendiler, kibarlıktan anlamayanlar...
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Anlayışlılar, anlayışsızlar.
Kafasızlar, süper zekalar.
Zekasını kullanabilenler, kafasındakileri çarçur edenler!
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Har vurup harman savuranlar, parasının kıymetini bilenler.
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Gıybetin dibine vuranlar, sır küpü gibi susanlar.
‘Susma sustukça sıra sana gelecek!’ diyenler, ‘aman şahit yazarlar!’ diye köşe bucak gizlenenler...
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Evde oturup saatlerce dizi izleyenler, eve yatmadan yatmaya girenler.
Heyecanla ‘dizim başlasın!’ diye 3 saat bekleyenler, bir gecede tüm sezonu arka arkaya izleyenler.
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Olanı biteni uzaktan gözlemleyenler; Instagram, Facebook, Twitter: aktif gençler!
Hepsine birden yetişemeyenler, son postunu atmadan uyuyamayanlar.
Gece uykudan uyanıp paylaşım ‘like’layanlar, sosyal medyaya kırk yılda bir dalanlar...
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Yaptığı paylaşım milyon izlenenler, milyonlarca paylaşımı izlemeye gayret edenler.
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Facebook’ta sadece akrabalarının paylaşımlarını beğenenler,
kendisi sıfırdan içerik üretenler.
Haberleri Twitter’dan takip edenler, her gün tekrarlanan gergin gündemimizden tiksinenler.
Yediğini içtiğini Instagram’dan paylaşanlar, yaşadıklarını kendinden bile saklayanlar!
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Gizli aşk yaşayanlar; açık saçık, ‘bildiğin!’ yalnız olanlar...
Evliliği methedenler, evlenmekten çok fena korkanlar.
Çocuk için evlenenler, evliyken çocuk nedir bilmeyenler...
Evine bağlı olanlar, bağlasan bile duramayanlar!
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Hayvan severler, hayvan bile olamayanlar!
Merhametten anlayanlar, dünya yüzündeki canavarlar...
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Sevenler, sevgi nedir bilmeyenler.
Özleyenler, özletenler.
Unutanlar, unutmayanlar.
Acıyanlar, acıtanlar.
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İyiler, kötüler!
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Bu yeni oyunumun açılışı böyle bir şey...
Genelde demek istiyorum ki, insanları ayırmamak lazım!
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... ya da ‘insanları anca böyle ayırırsın!’
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Umarım 2018’de, bu tek kişilik oyunla hepinize ulaşırım!
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