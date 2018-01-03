Yeni yıl, yeni oyun!

Yeni bir oyun yazıyorum 2018 için.

Kod adı şimdilik: İnsanlar ikiye ayrıl(ır)mamalı!

İnsanları kategorize eden ve sınıflandırmayla dalga geçen bir oyun.

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Amacım tüm memlekette bu tek kişilik oyunu oynamak.

Kendimi anlatırken tespitler yapmak, herkesi herkese göstermek; ne kadar ayrıyız, ne kadar biriz!

Tabi gülmek, eğlenmek...

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Bu oyunda insanları şöyle kategorize etmeyi düşün(mü)üyorum!

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İnsanlar ikiye ayrıl(ır)maz!

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Bakalım hanginiz, hanginiz?

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Kadınlar, erkekler.

Ergenler, yaşlılar.

Bir türlü yaşlanmayanlar, olduğundan daha yaşlı hissedenler.

Hislerini belli edenler, içine kaçıklar.

Kafası gidikler, son derece gerçekçiler!

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‘Bana ne?’ciler, dedikoducular.

‘Kodum mu oturturum!’cular, hır gürden hoşlanmayanlar.

Efendiler, kibarlıktan anlamayanlar...

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Anlayışlılar, anlayışsızlar.

Kafasızlar, süper zekalar.

Zekasını kullanabilenler, kafasındakileri çarçur edenler!

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Har vurup harman savuranlar, parasının kıymetini bilenler.

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Gıybetin dibine vuranlar, sır küpü gibi susanlar.

‘Susma sustukça sıra sana gelecek!’ diyenler, ‘aman şahit yazarlar!’ diye köşe bucak gizlenenler...

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Evde oturup saatlerce dizi izleyenler, eve yatmadan yatmaya girenler.

Heyecanla ‘dizim başlasın!’ diye 3 saat bekleyenler, bir gecede tüm sezonu arka arkaya izleyenler.

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Olanı biteni uzaktan gözlemleyenler; Instagram, Facebook, Twitter: aktif gençler!

Hepsine birden yetişemeyenler, son postunu atmadan uyuyamayanlar.

Gece uykudan uyanıp paylaşım ‘like’layanlar, sosyal medyaya kırk yılda bir dalanlar...

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Yaptığı paylaşım milyon izlenenler, milyonlarca paylaşımı izlemeye gayret edenler.

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Facebook’ta sadece akrabalarının paylaşımlarını beğenenler,

kendisi sıfırdan içerik üretenler.

Haberleri Twitter’dan takip edenler, her gün tekrarlanan gergin gündemimizden tiksinenler.

Yediğini içtiğini Instagram’dan paylaşanlar, yaşadıklarını kendinden bile saklayanlar!

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Gizli aşk yaşayanlar; açık saçık, ‘bildiğin!’ yalnız olanlar...

Evliliği methedenler, evlenmekten çok fena korkanlar.

Çocuk için evlenenler, evliyken çocuk nedir bilmeyenler...

Evine bağlı olanlar, bağlasan bile duramayanlar!

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Hayvan severler, hayvan bile olamayanlar!

Merhametten anlayanlar, dünya yüzündeki canavarlar...

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Sevenler, sevgi nedir bilmeyenler.

Özleyenler, özletenler.

Unutanlar, unutmayanlar.

Acıyanlar, acıtanlar.

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İyiler, kötüler!

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Bu yeni oyunumun açılışı böyle bir şey...

Genelde demek istiyorum ki, insanları ayırmamak lazım!

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... ya da ‘insanları anca böyle ayırırsın!’

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Umarım 2018’de, bu tek kişilik oyunla hepinize ulaşırım!

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