Vizesiz Avrupa mı? Vize bile alamadık ki?

Buradan Alman Şansölyesi Angela Merkel’e sesleniyorum: Ben size ne ettim de, beni Almanya’ya almıyorsunuz?

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Almanya ile ilişkiler malumunuz. Gerçi son hafta bir kaç olumlu adım atıldı ama tarihimizdeki en köklü dostumuz Almanya ile hiç bu kadar gergin olmamıştık.

Fransa ile haklı Afrin operasyonumuz sayesinde ağız dalaşındayız, Hollanda büyükelçisini geri çekti derken Avrupa’yla ilişkiler tatsız tuzsuz.

Avrupa’nın politikacıları Türkiye’nin Ortadoğu’da söz sahibi olmasını istemiyorlar. İstiyorlar ki orası hep karışık olsun, oranın insanı gün yüzü görmesin, sınırlar cetvelle çizilsin, kaynaklar kendilerine aksın.

Beyler, biz kaynak peşinde değiliz, sınır güvenliği sağlamaya çalışıyoruz diyoruz, adamlar anlamıyor.

Kişi kendinden bilir işi ya?

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Zaten vizesiz Avrupa tatlı bir seçim balonuydu, bu yeni konjonktürde yeni derdimiz vize bile alamamak olacak demek ki...

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Geçen ay Almanya’nın Nürnberg şehrinde tek kişilik gösterim ‘Hiçbir şey olması gerektiği gibi olmuyor!’u oynamam için bir teklif aldım ve çok da sevindim!

Eşe dosta, ‘yurt dışına açılıyorum arkadaş!’ diye havalı havalı muhabbetlere giriştim. Gösteriyi, oradaki Türk kardeşlerimizin daha çok eğlenebilmesi açısından global esprilerle beslemeye çalıştım, sayfalarca yeni şaka yazdım. Sonuçta Avrupalı insanlar izleyecek di mi?

Bir taraftan da organizasyon şirketinden bana yollanan davetiye ile vize başvurumu yaptım.

Pasaportlarımda son yıllara ait ve 1994 senesinden beri kesintisiz Avrupa vizeleri var. Almanya’ya sayısız kez seyahat etmişimdir ve aşağı yukarı bütün şehirlerine gitmişimdir. Hatta son vizem de iki yıllık ama süresi dolmuş.

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Yahu gösteri zamanı yaklaşıyor, biletler satışta, reklamlar yapılmış, sosyal medyadan bas bas duyuruyor adamlar, bizim vizeden haber yok!

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On beş gün bekledikten sonra, cevap geldi: Vize alamamışım!

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Bir ülke bir insana neden vize vermez? Kaçıp ülkenize mi yerleşeceğiz? Güzelim memleketimi, çoluğumu çocuğumu, ailemi, işimi, gücümü bırakıp Almanya’da kaçak stand up’çı olarak mı çalışacağımız düşündüler acaba? Yerimiz yurdumuz belli, kim olduğumuz belli, internet de mi yok sizde? Anlatanadam yaz; adımız, resmimiz, videomuz hep ortada. Yoksa, ülkelerine şakalarımla zarar vereceğimi mi sandılar?

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Sokaklarda gösteri yapan, toplum huzurunu bozan, olay çıkartan, Türk kökenli Alman vatandaşlarına saldıran PKK sempatizanları Almanya sokaklarında; biz insanların yüzünü güldürmeye gelmek istiyoruz, gelme diyorlar!

Başka ülkelerden vize başvurusu yapıp Almanya’ya da gitmek mümkün elbet ama gıcık oldum!

Gelmiyorum ulan! Vize mize de istemiyorum!

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Bizden vize istemeyen Andorra, Arjantin, Belarus, Barbados, Bolivya, El Salvador, Jamaika, Madagaskar gibi 113 ülke daha var! Oralardan gösteri teklifi gelirse artık onları değerlendireceğim!

Yalnız haberiniz olsun Sayın Şansölye, dostluk falan buraya kadar. Artık Almanya yenilince biz de yenilmiş falan sayılmayacağız. Kararım kesin...

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