Euro 2024’ün Almanya’ya verilmesine, Nusret’li tanıtım filmimize, CIA’nin Türkçe bilen eleman aramasına, Miss Turkey ödülünü alan kızımızın estetik harikası olmasına ufak ufak takılalım da, pazar günümüz şenlensin biraz.
Euro 2024 için bayağı da heveslenmiştik milletçe. Kafamızın bir köşesinde ‘kesin bize vermezler aga’ cümlesi yankılanadursun; Eurovision’da birbirlerini puanlıyorlar kardeşim! düşüncelerini aşmış, birinci olmuş millettik biz.
Neden olmasındı ki? Katar gibi bir ülke 2022 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacaktı sonuçta. Türkiye kaç Katar ediyor, biliyor musunuz?
Bir tarafta Avrupa’nın devi Almanya; diğer tarafta futbol aşığı, bu şampiyonaya gerçekten moralman ihtiyacı olan bir Türkiye.
Altyapı hazırlıkları falan tamamdı ama tanıtım filmini izleyince ve Nusret’in ‘saltbae’ hareketiyle dirsekten futbol topu tuzladığını görünce içimiz az sıkışmadı değil. Bu fikri bulan ve özellikle onaylayanları tebrik ediyorum(!) İçinde bulunduğumuz sportif durum bundan daha iyi anlatılamazdı!
Sonuçta öyle ya da böyle vermediler işte. O kadar da hazırlık yaptık, film çektik, masraf ettik ya. Durumlar zaten sıkışık, bence hazırlık masraflarımızı geri ödesinler!
Çok da gizli saklı bir şey değil ülkelerin gizli servislerinin türlü diller bilen ajanlar yetiştirmesi. Ama bu Amerika da iyice ortaokuldaki iri yarı zorba öğrenci kafasına geçti artık.
Zaten ergen gibi davranan Trump yetiyordu, şimdi okulun bahçesine kendi gibilerden hoyrat bir grup kurmuş gibi görünüyor. CIA’in Başkanı çıkmış; Arapça, Farsça, Türkçe ve Çince konuşan ajan istihdam edeceklerini ve casusluk faaliyetlerine ağırlık vereceklerini açıklamış geçen.
Resmen ve alenen memleketten vatan haini arayışına girmiş, bunu da tatlı tatlı anlatıyor.
Bu ortaokul iyice kabak tadı vermeye başladı, dersler zaten kazık, şimdi bahçede ders araları da zor geçiyor. Şunlar bir mezun olup gitse de, biraz rahat etsek!
Miss Turkey birincilik ödülünü alan kızımız Şevval Şahin’in estetik öncesi fotoğraflarını görünce, bir çok mizahşör yarışmayı aslında bir estetik cerrahın kazanması gerektiğini düşündü.
Haksız da değiller yani! Tamam seçim kriterleri arasında güzellik dışında başka özellikler de aranıyor. Mesela kişilik, görgü, eğitim, kültür falan deniyor ama ‘Haydi adamım, yeme bizi!’
Kızın eli yüzü düzgün, boyu posu yerinde değilse diğer kriterlere bakarak birinci seçiliyor mu yani?
Güzellik yarışmalarına genel olarak sıcak bakmıyorum ama illaki seçeceksiniz birini, bıçak değmemiş bir güzelliği seçmelisiniz bence. Öbür türlü, parası olan estetik cerrahın masasına yatar, elindeki fotoğrafa benzetir kendini.
Hiç evlenmemiş ve çocuğu olmamış olma koşulu arayan bir yarışmanın estetik operasyon geçirmemiş olma koşulu olmamasını anlayamıyorum sadece.
Çünkü aynı koşullar arasında ‘adaylar başkası adına yarışmaya katılamaz’ da var. Estetik operasyonlarla bambaşka biri olup çıkıp, bu koşulu yerine getirmemiş oluyor bazı kızlar ya, ondan söylüyorum...
Not: Bana Twitter, Facebook ve Instagram’dan ulaşabilirsiniz: @anlatanadam
Ufak ufak takılalım
Euro 2024’ün Almanya’ya verilmesine, Nusret’li tanıtım filmimize, CIA’nin Türkçe bilen eleman aramasına, Miss Turkey ödülünü alan kızımızın estetik harikası olmasına ufak ufak takılalım da, pazar günümüz şenlensin biraz.
Euro 2024 için bayağı da heveslenmiştik milletçe. Kafamızın bir köşesinde ‘kesin bize vermezler aga’ cümlesi yankılanadursun; Eurovision’da birbirlerini puanlıyorlar kardeşim! düşüncelerini aşmış, birinci olmuş millettik biz.
Neden olmasındı ki? Katar gibi bir ülke 2022 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacaktı sonuçta. Türkiye kaç Katar ediyor, biliyor musunuz?
Bir tarafta Avrupa’nın devi Almanya; diğer tarafta futbol aşığı, bu şampiyonaya gerçekten moralman ihtiyacı olan bir Türkiye.
Altyapı hazırlıkları falan tamamdı ama tanıtım filmini izleyince ve Nusret’in ‘saltbae’ hareketiyle dirsekten futbol topu tuzladığını görünce içimiz az sıkışmadı değil. Bu fikri bulan ve özellikle onaylayanları tebrik ediyorum(!) İçinde bulunduğumuz sportif durum bundan daha iyi anlatılamazdı!
Sonuçta öyle ya da böyle vermediler işte. O kadar da hazırlık yaptık, film çektik, masraf ettik ya. Durumlar zaten sıkışık, bence hazırlık masraflarımızı geri ödesinler!
Çok da gizli saklı bir şey değil ülkelerin gizli servislerinin türlü diller bilen ajanlar yetiştirmesi. Ama bu Amerika da iyice ortaokuldaki iri yarı zorba öğrenci kafasına geçti artık.
Zaten ergen gibi davranan Trump yetiyordu, şimdi okulun bahçesine kendi gibilerden hoyrat bir grup kurmuş gibi görünüyor. CIA’in Başkanı çıkmış; Arapça, Farsça, Türkçe ve Çince konuşan ajan istihdam edeceklerini ve casusluk faaliyetlerine ağırlık vereceklerini açıklamış geçen.
Resmen ve alenen memleketten vatan haini arayışına girmiş, bunu da tatlı tatlı anlatıyor.
Bu ortaokul iyice kabak tadı vermeye başladı, dersler zaten kazık, şimdi bahçede ders araları da zor geçiyor. Şunlar bir mezun olup gitse de, biraz rahat etsek!
Miss Turkey birincilik ödülünü alan kızımız Şevval Şahin’in estetik öncesi fotoğraflarını görünce, bir çok mizahşör yarışmayı aslında bir estetik cerrahın kazanması gerektiğini düşündü.
Haksız da değiller yani! Tamam seçim kriterleri arasında güzellik dışında başka özellikler de aranıyor. Mesela kişilik, görgü, eğitim, kültür falan deniyor ama ‘Haydi adamım, yeme bizi!’
Kızın eli yüzü düzgün, boyu posu yerinde değilse diğer kriterlere bakarak birinci seçiliyor mu yani?
Güzellik yarışmalarına genel olarak sıcak bakmıyorum ama illaki seçeceksiniz birini, bıçak değmemiş bir güzelliği seçmelisiniz bence. Öbür türlü, parası olan estetik cerrahın masasına yatar, elindeki fotoğrafa benzetir kendini.
Hiç evlenmemiş ve çocuğu olmamış olma koşulu arayan bir yarışmanın estetik operasyon geçirmemiş olma koşulu olmamasını anlayamıyorum sadece.
Çünkü aynı koşullar arasında ‘adaylar başkası adına yarışmaya katılamaz’ da var. Estetik operasyonlarla bambaşka biri olup çıkıp, bu koşulu yerine getirmemiş oluyor bazı kızlar ya, ondan söylüyorum...
Not: Bana Twitter, Facebook ve Instagram’dan ulaşabilirsiniz: @anlatanadam