Soy ağacımızı budadılar

E-devletin bütün vatandaşlara açık olan sitesinin yoğunluktan çökmesi bomba değil mi?

Sen bir üniversite öğrencisinin hobi olarak açtığı site değilsin ki? Tüm vatandaşlara açık bir sitenin; yılın herhangi bir günü, her hangi bir saatte çok yoğun olması beklenerek yaptırılmıyor mu bu site? Ya da hangi iş bilmez taşerona mal etmek gerekiyor bu mevzuyu? Orasını bilemem...

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Başlıktan anlaşılacağı üzere, konumuz soy ağacı.

Biliyorsunuz artık soyumuzu, sopumuzu 200 yıl öncesine kadar görmek mümkün. Tabi şu an değil, devletin sitesi yoğunluk problemini hallederse tekrar görmek mümkün olacak.

Çok da derinlere dalınmıyor tabi. Anca dört kuşak geri gidiliyor. Zaten bizimkisi sadece merak!

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Şu ana kadar 300 küsur bin kişi soyunun kökenlerine inebilmiş ve enteresandır, mizahi bir hayal kırıklığı hakim benim konuştuklarım, okuduklarım arasında.

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Baba tarafının eski Yugoslavya taraflarından göçtüğünü sanan kara kaşlı arkadaşın, sülalesinin 200 yıldır Konya’dan hiç bir yere kıpırdamadığını öğrenmesi gibi...

‘Ben Ankara doğumluyum ama annemler adalardan gelmiş. Anneannem Rumcadan başka dil konuşamazdı’ diyen kızın, anne tarafının kökten Sivaslı olduğunu gördüğü an gibi...

Ana - baba fark etmeksizin 200 yıldır Burdurlu çıkan ve Burdur’da bir metre kare yeri, ailesinin bir dikili ağacı olmayan gencin; Burdur’da 200 yıl yiyip içip, öylesine takılmış olan sülalesine söylenmesi gibi...

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İşin bir de başka tarafı var tabi.

Diyelim ki, 4 nesil öncesini de görebiliyorsunuz; ki yurtdışında bunu DNA araştırma yöntemiyle yapan firmalar var. Bastırıyorsun 200 doları, sana kit yolluyorlar, kanını içine koyup gönderiyorsun, senin kişisel tarihinin karanlık dehlizlerine kadar iniyorlar.

Peki ne gerek var?

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Türk’sün, Rum’sun, Ermeni’sin, Kürt’sün, Arap’sın, Boşnak’sın...

Eninde sonunda bu topraklardansın, Anadolu çocuğusun.

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Şahsen benim soyağacımı araştırırsanız ne çıkar bilmem, ilgilenmiyorum da.

Anca iki güleriz mevzuya.

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Tek bildiğim şudur:

Bu toprakların evlatlarının özünde Atatürkçü çıkması yeter.

O olmasaydı, memleket işgal edilmiş olacağı için; Yunan, İngiliz, Fransız, İtalyan devlet sitelerinden bakacaktık soyumuza sopumuza.

Belki site yoğunluktan takılmazdı falan ama hasretle bakardık anca yüreğimizde dalgalanabilen şanlı bayrağımıza.

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