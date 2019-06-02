E, dokuz günlük bayram tatili içerisindeyiz. Ya vardınız gideceğiniz yere, oh ne güzel, ya da ‘cumartesi herkes yolda olacak, biz pazar gidelim’ şeklinde beyin oyunları yaptınız. Bir baktınız ki herkes sizin gibi düşünmüş meğer!
Bayramda bir yere gidemeyenlerden misiniz? O da çok normal, durumumuz malum. Ortalık sakinledi, şimdi bayrama şehir dışına tatile gidenler düşünsün! Bari ona sevinelim, oturduğumuz şehri doyasıya değerlendirelim!
*
Melike Demirağ’ın şarkısı geliyor bayram tatillerinde hep aklıma.
…Püfür püfür bir vapurun yan tarafında Yeni camide mısır atmak kuşlara... Köprüde balık ekmek yemek, Dolmuşa hadi gidelim demek. Ver elini Yenikapı, ver elini Bebek, Tarabya Şu anda oralarda olmak vardı ya... Şimdi İstanbul'da olmak vardı anasını satayım...
*
Çeşmenin pahalı havası, Bodrum’un araba, Alaçatı’nın insan trafiği, dört saat sürecek yedi saatte alabilmek, dönerken otobanlarda kontak kapatarak beklemek insanın nasıl da gözünde büyüyor!
Alaçatı sokaklarında insan seline kapılmış yürürken, Bodrum’da 34 plakalı arabalardan oluşmuş trafiğin içinde dururken, on masalı salaş restoranın önünde yüz kişinin sırada olduğunu duyarken, gitmeye tenezzül etmeyeceğiniz yerlerin pazartesiden cumaya rezervasyonların bittiğine tanık olurken, bir park yeri uğruna başka bir bayramcıyla ciddi ciddi tartışırken, bir şişe sodaya on lira yazan bir beach’te iki metre kare yer bulduğunu Instagram’dan sevinçle paylaşırken, tatilin bitimine dört gün kala ‘Acaba hangi gün dönsek şehre giriş yapabiliriz?’ planlarını kafada döndürürken, her bayram tatilinde ‘Şimdi İstanbul’da olmak vardı’ derim içimden.
*
Gideceğin mesafeyi zamanla değil de gerçekten mesafe ölçü birimleriyle hesap edebildiğin bir dönem İstanbul’da bayram. İki kilometrelik yolu kırk beş dakikada almanın normal karşılandığı günlere göre muhteşem bir an! Çünkü normalde yollar kilometreyle değil, saatle ölçülür İstanbul’da her zaman...
*
Umarım bayram tatiliniz iyi geçiyordur. Cebinizi boşalttığınız kadar, kafanızı da boşaltabilmenizi umarım.
Tatil beldelerine göçenlerin evlerine sağlıklı bir şekilde dönebilmelerini, evlerinde kalanların şehrin boşluğundan olabildiğince faydalanabilmelerini dilerim.
Sağlıklı ve en önemlisi huzurlu bayramlar olsun!
*
Not: Bana Twitter, Facebook ve Instagram’dan ulaşabilirsiniz: @anlatanadam
Şimdi İstanbul’da olmak vardı!
E, dokuz günlük bayram tatili içerisindeyiz. Ya vardınız gideceğiniz yere, oh ne güzel, ya da ‘cumartesi herkes yolda olacak, biz pazar gidelim’ şeklinde beyin oyunları yaptınız. Bir baktınız ki herkes sizin gibi düşünmüş meğer!
Bayramda bir yere gidemeyenlerden misiniz? O da çok normal, durumumuz malum. Ortalık sakinledi, şimdi bayrama şehir dışına tatile gidenler düşünsün! Bari ona sevinelim, oturduğumuz şehri doyasıya değerlendirelim!
*
Melike Demirağ’ın şarkısı geliyor bayram tatillerinde hep aklıma.
…Püfür püfür bir vapurun yan tarafında Yeni camide mısır atmak kuşlara... Köprüde balık ekmek yemek, Dolmuşa hadi gidelim demek. Ver elini Yenikapı, ver elini Bebek, Tarabya Şu anda oralarda olmak vardı ya... Şimdi İstanbul'da olmak vardı anasını satayım...
*
Çeşmenin pahalı havası, Bodrum’un araba, Alaçatı’nın insan trafiği, dört saat sürecek yedi saatte alabilmek, dönerken otobanlarda kontak kapatarak beklemek insanın nasıl da gözünde büyüyor!
Alaçatı sokaklarında insan seline kapılmış yürürken, Bodrum’da 34 plakalı arabalardan oluşmuş trafiğin içinde dururken, on masalı salaş restoranın önünde yüz kişinin sırada olduğunu duyarken, gitmeye tenezzül etmeyeceğiniz yerlerin pazartesiden cumaya rezervasyonların bittiğine tanık olurken, bir park yeri uğruna başka bir bayramcıyla ciddi ciddi tartışırken, bir şişe sodaya on lira yazan bir beach’te iki metre kare yer bulduğunu Instagram’dan sevinçle paylaşırken, tatilin bitimine dört gün kala ‘Acaba hangi gün dönsek şehre giriş yapabiliriz?’ planlarını kafada döndürürken, her bayram tatilinde ‘Şimdi İstanbul’da olmak vardı’ derim içimden.
*
Gideceğin mesafeyi zamanla değil de gerçekten mesafe ölçü birimleriyle hesap edebildiğin bir dönem İstanbul’da bayram. İki kilometrelik yolu kırk beş dakikada almanın normal karşılandığı günlere göre muhteşem bir an! Çünkü normalde yollar kilometreyle değil, saatle ölçülür İstanbul’da her zaman...
*
Umarım bayram tatiliniz iyi geçiyordur. Cebinizi boşalttığınız kadar, kafanızı da boşaltabilmenizi umarım.
Tatil beldelerine göçenlerin evlerine sağlıklı bir şekilde dönebilmelerini, evlerinde kalanların şehrin boşluğundan olabildiğince faydalanabilmelerini dilerim.
Sağlıklı ve en önemlisi huzurlu bayramlar olsun!
*
Not: Bana Twitter, Facebook ve Instagram’dan ulaşabilirsiniz: @anlatanadam