Seçim tamam, erken geçim yolda mı?

Sayın Bahçeli yine Türk politikasına bir ‘Ronaldinho’ çalımı atarak, bağıra çağıra erken seçim önerisinde bulundu. Sonuç olarak, iki ay sonra seçime gidiyoruz!

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Piyasalar da bu seçim haberiyle rahatlamışmış!

Şu ‘piyasalar’ denilen arkadaşı tanırsınız, yani mutlaka duymuşsunuzdur. Ben kendisini hiç şahsen görmedim ama sürekli şahsıyla ilgili haberleri takip ediyorum. Çok işkilli, çok huylu, çok gıcık biri olduğunu kanaatindeyim.

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Nemrut biri belli ki, ‘piyasalar durgun’ dendiğinde bile olumsuz bir durumdan bahsediliyor. Nasıl bir surat yapıyorsa oturduğu yerden, durgun hali bile can sıkıyor yani!

Zaten son zamanlarda durgun da değil, daha negatif. ‘Piyasalar rahatsız, piyasalar alt üst, piyasalar olumsuz etkilendi’ haberlerinden başka bir şey duyduğumuz yok. Ne geçimsiz, ne rahatsız bir tipmiş! Azıcık da bir şeylerden olumlu etkilen be adam!

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Nihayet seçim kararı verilince, seçim de ‘yel yeperek yelken kürek’ çok yakın bir tarihe alınınca, bir de ne göreyim?

Piyasalar rahatlamış!

Rastlasam bir kerecik bir AVM’de, önce kendimi tanıtıp, sonra gerçekten merak ettiğim bu meseleyi direk yüzüne soracağım.

‘Hayırdır piyasalar kardeş, niye rahatladın? Sana seçim lazım olabilir ama bana geçim lazım. Hem de her türlüsünden!’ diyeceğim. Hatta biraz yüksek frekanstan çıkışacağım...

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Bence seçim demek, seçime kadar herkesin bir şeyler satın almayı bırakması, seçim sonrasına ertelemesi demek. Seçim demek ticaretin durması demek. Seçim demek ekonominin zor duruma düşmesi demek.

‘Kısa bir zaman sonra seçim yapılacağı için belirsizlik azaldı’ diye rahatlamış olabilir bu ‘işkilli piyasalar’ ama iki ay ne yiyip içeceğiz biz? Şimdiden işler yazıyla sıfır, sayıyla sıfır, İngilizce zero!

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Seçim değil geçim lazım bize piyasalar kardeş, hem de her türlüsünden!

Seçim demek insanları ayrıştırmak demek, köşelere ittirmek demek, safları sıklaştırmak demek, ak koyun – kara koyun diye ayırmak demek. Kim kimden belli olsun diye, üst perdeden konuşmalar dinlemek demek. Seçim demek kazanmak için seçmeni sallamak demek.

Seçim demek yorgunluk demek.

Seçim demek, seçime kadar insanların birbirleriyle geçinmelerini zorlaştırmak demek!

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Maddi geçim zaten yerlerde, manevi geçim tehlikede, bizim piyasalar rahatlamış seçim kararı alınınca. İşe bak sen!

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Seçim günü sadece basit bir tarih, sevgili piyasalar kardeş! O günün bir de ertesi günü var, 25 Haziran. İşte o gün, seçim gününden bin kat daha fazla önemli!

O ertesi gün, birbirimizle tekrar ticaret yapacağımız, birbirimize iş vereceğimiz gün. Küsmüş olmadan, çok farklılaşmış olmadan, kutuplaşmadan hayatı paylaşacağımız gün.

Seçimin ertesi günü, bizim birbirimizle yüz yüze kalacağımız gün. O gün darılmış olmadan, çok ayrışmadan, tekrar gülümseyerek bir arada yaşayacağımız gün.

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Seçim, seçimde seçilecek olana yarıyor.

Bize geçim lazım!

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O yüzden sen de çok rahatlama, e mi, sevgili piyasalar?

Ne zaman bizi birbirimizle can kardeş, kan kardeş gördün, ne zaman bizi milletçe sarmaş dolaş, bir vatandaş gördün, işte o zaman rahatla. Sal kendini o zaman!

Bizde seçim değil, geçim olduğu zaman; bize milletçe hiç bir şey olmaz, buna inan!

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