Pazar testine buyurun!

İşte sizlere şıklarıyla kolaya kaçan, yattığınız yerden cevaplayabileceğiniz bir pazar testi. Şimdiden kolay gelsin!
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MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bedelli askerliği olumlu ama 28 gün askerlik mecburiyetini gereksiz bulduğunu belirtmiş. Sayın Bahçeli’ye göre, 28 gün askerlik yapan kardeşlerimiz, bu kısa sürede neyi bile öğrenemeyeceklerdir?
a) Silah tutmayı
b) Nişan almayı
c) Hedef vurmayı
d) Nöbet tutmayı
e) Yaylalar yaylalar türküsünü söylemeyi
*
Adnan Oktar ve örgütüne yönelik yapılan operasyonda, itirafçıların açıklamaları sayesinde, kendi aralarında bazı şifreli konuşmalar yaptıkları ortaya çıkmış. Aşağıdakilerden hangisi ‘Adnan Oktar çağırdı’ anlamına gelen şifreli cümledir?
a) Şeyh çağırdı
b) Patron çağırdı
c) Merkez çağırdı
d) Amcam çağırdı
e) Teyzem çağırdı
*
Yalova’da, Türkiye – Güney Kore işbirliğiyle yapılan ve Güney Kore İstanbul Başkonsolosu ile Yalova Belediye Başkanı tarafından açılan, açılışında ‘Yalova’nın tanıtımına katkı olacağı’ ve ‘İki ülke ilişkilerine katkı sunacağı’ belirtilen ortak yatırım nedir?
a) Teknoloji merkezi
b) Tıp laboratuvarı
c) Uzay araştırmaları merkezi
d) Film stüdyosu
e) Umumi tuvalet
*
Bu haftanın insan hakları ve özgürlükleri kahramanı kimdir?
a) Gandhi
b) Malcolm X
c) Nelson Mandela
d) Martin Luther King
e) İzmit’te, bir otobüste mini etekli kıza laf ederek otobüsün karakola çekilmesini isteyen amcaya ‘Amca özgür bir ülkedeyiz’ şeklinde gereken gereken cevabı veren, otobüsün şoförü
*
Bir dönemdir adını pek sık duyamadığımız ünlü oyuncu Fatma Girik, Ceceli – İntizar haberleri ile ilgili olarak ne söylemiş?
a) Kınıyorum
b) Çok üzgünüm
c) Bir sanatçıya yakıştıramadım
d) Bir babaya yakıştıramadım
e) Gördüğüm yerde yüzüne tükürüp, tokadı patlatacağım ablası olarak
*
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çalışmalarıyla ve sosyal medya kullanıcılarının büyük tezahüratlarıyla, bu hafta ne gerçekleşti?
a) Kültürel varlıklarımız korundu
b) Turistik değerlerimiz araştırıldı, geliştirildi
c) Milli değerlerimiz tanıtıldı
d) Turizm gelirlerimiz arttırıldı
e) Nazar boncuğu dünya emoji listesine girdi
*
Ünlüler, sosyal medya trendlerini en çok takip eden ve uygulayanlar, malum. Bu aralar, ünlü isimler arasında en yaygın foto - trend hangisidir?
a) Güneşleniyorum, bronz bacaklarıma bakın!
b) Ayaklarımı bileklerime kadar suya soktum!
c) Bu vücut kendi kendine olmuyor, spor yapıyorum!
d) Bu iki kulak ve burun beni çok sevimli gösteriyor!
e) Bakın, makyajsız da ne kadar güzelim!
*
Her zaman olduğu gibi, doğru cevapların hepsi (e) şıkkı. Bilemeyeceğinizden değil, pazar pazar kafanız rahat olsun diye belirteyim istedim :)
Keyifli ve huzurlu bir hafta sonu dilerim...
*
Bana Twitter, Facebook ve Instagram’dan ulaşabilirsiniz: @anlatanadam
anlatanadam@gmail.com
Pazar testine buyurun!
İşte sizlere şıklarıyla kolaya kaçan, yattığınız yerden cevaplayabileceğiniz bir pazar testi. Şimdiden kolay gelsin!
*
MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bedelli askerliği olumlu ama 28 gün askerlik mecburiyetini gereksiz bulduğunu belirtmiş. Sayın Bahçeli’ye göre, 28 gün askerlik yapan kardeşlerimiz, bu kısa sürede neyi bile öğrenemeyeceklerdir?
a) Silah tutmayı
b) Nişan almayı
c) Hedef vurmayı
d) Nöbet tutmayı
e) Yaylalar yaylalar türküsünü söylemeyi
*
Adnan Oktar ve örgütüne yönelik yapılan operasyonda, itirafçıların açıklamaları sayesinde, kendi aralarında bazı şifreli konuşmalar yaptıkları ortaya çıkmış. Aşağıdakilerden hangisi ‘Adnan Oktar çağırdı’ anlamına gelen şifreli cümledir?
a) Şeyh çağırdı
b) Patron çağırdı
c) Merkez çağırdı
d) Amcam çağırdı
e) Teyzem çağırdı
*
Yalova’da, Türkiye – Güney Kore işbirliğiyle yapılan ve Güney Kore İstanbul Başkonsolosu ile Yalova Belediye Başkanı tarafından açılan, açılışında ‘Yalova’nın tanıtımına katkı olacağı’ ve ‘İki ülke ilişkilerine katkı sunacağı’ belirtilen ortak yatırım nedir?
a) Teknoloji merkezi
b) Tıp laboratuvarı
c) Uzay araştırmaları merkezi
d) Film stüdyosu
e) Umumi tuvalet
*
Bu haftanın insan hakları ve özgürlükleri kahramanı kimdir?
a) Gandhi
b) Malcolm X
c) Nelson Mandela
d) Martin Luther King
e) İzmit’te, bir otobüste mini etekli kıza laf ederek otobüsün karakola çekilmesini isteyen amcaya ‘Amca özgür bir ülkedeyiz’ şeklinde gereken gereken cevabı veren, otobüsün şoförü
*
Bir dönemdir adını pek sık duyamadığımız ünlü oyuncu Fatma Girik, Ceceli – İntizar haberleri ile ilgili olarak ne söylemiş?
a) Kınıyorum
b) Çok üzgünüm
c) Bir sanatçıya yakıştıramadım
d) Bir babaya yakıştıramadım
e) Gördüğüm yerde yüzüne tükürüp, tokadı patlatacağım ablası olarak
*
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çalışmalarıyla ve sosyal medya kullanıcılarının büyük tezahüratlarıyla, bu hafta ne gerçekleşti?
a) Kültürel varlıklarımız korundu
b) Turistik değerlerimiz araştırıldı, geliştirildi
c) Milli değerlerimiz tanıtıldı
d) Turizm gelirlerimiz arttırıldı
e) Nazar boncuğu dünya emoji listesine girdi
*
Ünlüler, sosyal medya trendlerini en çok takip eden ve uygulayanlar, malum. Bu aralar, ünlü isimler arasında en yaygın foto - trend hangisidir?
a) Güneşleniyorum, bronz bacaklarıma bakın!
b) Ayaklarımı bileklerime kadar suya soktum!
c) Bu vücut kendi kendine olmuyor, spor yapıyorum!
d) Bu iki kulak ve burun beni çok sevimli gösteriyor!
e) Bakın, makyajsız da ne kadar güzelim!
*
Her zaman olduğu gibi, doğru cevapların hepsi (e) şıkkı. Bilemeyeceğinizden değil, pazar pazar kafanız rahat olsun diye belirteyim istedim :)
Keyifli ve huzurlu bir hafta sonu dilerim...
*
Bana Twitter, Facebook ve Instagram’dan ulaşabilirsiniz: @anlatanadam
anlatanadam@gmail.com