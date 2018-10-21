İşte bir pazar testi daha hazırladım sizlere.
Bu testi bilmeyenler için söylüyorum, benim testlerde cevap her zaman (e) şıkkı. Maksat muhabbet olsun, pazar pazar kafayı yormayalım. Bir birim öğrenelim, iki birim kıkırdayalım.
Bu hafta sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri, bir psikoloğun ciddi ciddi attığı bir paylaşımın altına gelen muhteşem yorumlardı bence. Kızımız şöyle demişti: ‘Bir psikolog tespiti olarak şuraya yazayım: Kimsenin hayatı dışarıdan göründüğü gibi değil. Herkesin hikayesinin gizli bir tarafı var.’ Twitter mizahşörleri altına anında yorumları doldurdu tabi. Aşağıdakilerden hangisi, psikolog hanım kızımıza gelen en iyi cevaplardandır?
a) Bir jeolog olarak söylüyorum: Her şeyi herkesin yanında konuşmayın. Yerin kulağı var.
b) Bir edebiyatçı olarak şunu söylüyorum: -de ayrı yazılır
c) Bir duvar ustası olarak söylüyorum: Yalnız taştan duvar olmaz
d) Bir tıpçı olarak söylüyorum: Nefes almazsak ölürüz, bu yüzden nefes almalıyız.
e) Hepsi
Adana’da çeşitli suçlardan aranan bir vatandaş, polisi kandırmak için, akla hayale gelmeyecek bir plan yapmış. Babası tarafından ortaya çıkarılan bu plan tutmamış ve suçlu tutuklanmış ama hayal gücü ve çabası çok enteresan. Sizce bu arkadaş, polisten kaçmak için ne yapmış olabilir?
a)Sakal bırakmış, saçları kazıtmış
b)Başka bir şehre, başka bir isimle yerleşmiş
c)Yüz ameliyatı olmuş
d)Cinsiyet değiştirmiş
e)Kendini öldü göstermek için, ölmüş halinin fotoğrafını çektirip, arkadaşlarına sosyal medyada paylaştırmış
Çocukları taşıyan servis araçları her zaman gündemin bir parçası oluyorlar maalesef. Bir haber de Keşan’dan geldi bu konuda, bu hafta. Polis, içinde 14 öğrenci olan servis aracını durdurup, alkol kontrolü yapmış gündüz gözü. Servis şoförü alkollü çıkmış iyi mi? Peki sonra ne olmuş dersiniz?
a) Şoföre çeşitli suçlardan 1453 lira ceza kesilmiş
b) Ehliyetine 6 ay el konmuş
c) Minibüs trafikten men edilmiş
d) Çocuklar okula geç kalmasın diye, çocukları okula servisin şoför koltuğuna geçen polis memuru bırakmış
e) Hepsi
Hep bu tabiri kullanmak istemiştim, kısmet bugüneymiş! Gün geçmiyor ki yeni bir saadet zinciri haberiyle karşılaşmayalım! İşte yeni bir Çiftlik Bank, dolandıracak insan arıyor belli ki. Neyin pazarlandığı önemli değil aslında da, kolay yoldan para kazanmanın hala geçerli olduğunu düşünen on bine yakın vatandaşımız, uslanmadan, bu piramit sisteminin içine balıklama atlamış. Bu yeni sistem ne satıyor gibi görünüyor sizce?
a) Aloe vera krem
b) Masaj yağı
c) Kripto para
d) Enerji içeceği
e) Çörek otlu kahve
Kanada değişik memleket tabi. Sosyal devlet olmakla pek övünüyor bu Kanadalılar ve çok değişik kanunları var yürürlükte. Sizin için bazılarını derledim. Peki en son, Kanada hükümeti ne karar aldı sizce?
a) Evlerde evcil hayvan olarak fare beslemek yasaklandı
b) Halka açık parklarda havadan hafif balonları uçurmak yasaklandı
c) Belediyelere ait alanlarda ağaçlara tırmanmak yasaklandı
d) Ev hayvanı olarak beşten daha fazla kedi ve köpek beslemek yasaklandı
e) Keyif amaçlı esrar içmek serbest bırakıldı
(Not: Diğer şıklar da doğru ama bu kanunlar daha önceleri yürürlüğe girmiş. Kanada’da çıkartılan en son yasa tabi ki ‘e’ şıkkı.)
Artan maliyetler ve meyve nektarına getirilen yüzde 10’luk ÖTV artışından sonra, bazı meyve suyu üreticileri maliyetlerini kontrol altına almak ve satışlarını düşürmemek adına ne yaptılar?
a) Reklamları arttırdılar
b) Fiyatlarını yükselttiler
c) Kar marjlarını düşürdüler
d) Ambalajları küçülttüler
e) Meyve sularını sulandırdılar
Her zaman söylüyorum, sosyal medyanın genç ve amatör mizahşörleri, bu işi profesyonel olarak yapan herkesten çok daha komik! Bir cümleyle, bir resimle, kısa bir videoyla anlatmak istediklerini anlatıyor ve ortamı kahkahaya boğuyorlar. Aşağıdakilerden hangisi bu haftanın en komik tespitidir? (Not: Asıl kaynağa ulaşmak ve emin olmak çok zor olduğundan isim veremiyorum, kusura bakmayın gençler)
a) Bir liralık çakmağı üç buçuk liraya satan bakkal amca, ateşi yeniden mi buldun nedir?
b) Annenle pazardan dönerken sokakta hoşlandığın çocukla karşılaşma TÜR:Dram IMBD:7.6
c) Facebook’tan çıkartmışsın, Instagram’dan, Twitter’dan ve Whatsapp’tan engellemişsin. Gel bari evdeki modemi de kapat!
d) Evde WiFi ile film izledikten sonra, mobilden izlediğimi fark edince, yavrusunu kartal kaçırmış Fatma Girik gibi hissettim kendimi!
e) Hepsi
Sizlere sağlıklı, mümkünse neşeli, sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz bir pazar günü dilerim.
Not: Bana Twitter, Facebook ve Instagram’dan ulaşabilirsiniz: @anlatanadam
Pazar Testi
İşte bir pazar testi daha hazırladım sizlere.
Bu testi bilmeyenler için söylüyorum, benim testlerde cevap her zaman (e) şıkkı. Maksat muhabbet olsun, pazar pazar kafayı yormayalım. Bir birim öğrenelim, iki birim kıkırdayalım.
Bu hafta sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri, bir psikoloğun ciddi ciddi attığı bir paylaşımın altına gelen muhteşem yorumlardı bence. Kızımız şöyle demişti: ‘Bir psikolog tespiti olarak şuraya yazayım: Kimsenin hayatı dışarıdan göründüğü gibi değil. Herkesin hikayesinin gizli bir tarafı var.’ Twitter mizahşörleri altına anında yorumları doldurdu tabi. Aşağıdakilerden hangisi, psikolog hanım kızımıza gelen en iyi cevaplardandır?
a) Bir jeolog olarak söylüyorum: Her şeyi herkesin yanında konuşmayın. Yerin kulağı var.
b) Bir edebiyatçı olarak şunu söylüyorum: -de ayrı yazılır
c) Bir duvar ustası olarak söylüyorum: Yalnız taştan duvar olmaz
d) Bir tıpçı olarak söylüyorum: Nefes almazsak ölürüz, bu yüzden nefes almalıyız.
e) Hepsi
Adana’da çeşitli suçlardan aranan bir vatandaş, polisi kandırmak için, akla hayale gelmeyecek bir plan yapmış. Babası tarafından ortaya çıkarılan bu plan tutmamış ve suçlu tutuklanmış ama hayal gücü ve çabası çok enteresan. Sizce bu arkadaş, polisten kaçmak için ne yapmış olabilir?
a)Sakal bırakmış, saçları kazıtmış
b)Başka bir şehre, başka bir isimle yerleşmiş
c)Yüz ameliyatı olmuş
d)Cinsiyet değiştirmiş
e)Kendini öldü göstermek için, ölmüş halinin fotoğrafını çektirip, arkadaşlarına sosyal medyada paylaştırmış
Çocukları taşıyan servis araçları her zaman gündemin bir parçası oluyorlar maalesef. Bir haber de Keşan’dan geldi bu konuda, bu hafta. Polis, içinde 14 öğrenci olan servis aracını durdurup, alkol kontrolü yapmış gündüz gözü. Servis şoförü alkollü çıkmış iyi mi? Peki sonra ne olmuş dersiniz?
a) Şoföre çeşitli suçlardan 1453 lira ceza kesilmiş
b) Ehliyetine 6 ay el konmuş
c) Minibüs trafikten men edilmiş
d) Çocuklar okula geç kalmasın diye, çocukları okula servisin şoför koltuğuna geçen polis memuru bırakmış
e) Hepsi
Hep bu tabiri kullanmak istemiştim, kısmet bugüneymiş! Gün geçmiyor ki yeni bir saadet zinciri haberiyle karşılaşmayalım! İşte yeni bir Çiftlik Bank, dolandıracak insan arıyor belli ki. Neyin pazarlandığı önemli değil aslında da, kolay yoldan para kazanmanın hala geçerli olduğunu düşünen on bine yakın vatandaşımız, uslanmadan, bu piramit sisteminin içine balıklama atlamış. Bu yeni sistem ne satıyor gibi görünüyor sizce?
a) Aloe vera krem
b) Masaj yağı
c) Kripto para
d) Enerji içeceği
e) Çörek otlu kahve
Kanada değişik memleket tabi. Sosyal devlet olmakla pek övünüyor bu Kanadalılar ve çok değişik kanunları var yürürlükte. Sizin için bazılarını derledim. Peki en son, Kanada hükümeti ne karar aldı sizce?
a) Evlerde evcil hayvan olarak fare beslemek yasaklandı
b) Halka açık parklarda havadan hafif balonları uçurmak yasaklandı
c) Belediyelere ait alanlarda ağaçlara tırmanmak yasaklandı
d) Ev hayvanı olarak beşten daha fazla kedi ve köpek beslemek yasaklandı
e) Keyif amaçlı esrar içmek serbest bırakıldı
(Not: Diğer şıklar da doğru ama bu kanunlar daha önceleri yürürlüğe girmiş. Kanada’da çıkartılan en son yasa tabi ki ‘e’ şıkkı.)
Artan maliyetler ve meyve nektarına getirilen yüzde 10’luk ÖTV artışından sonra, bazı meyve suyu üreticileri maliyetlerini kontrol altına almak ve satışlarını düşürmemek adına ne yaptılar?
a) Reklamları arttırdılar
b) Fiyatlarını yükselttiler
c) Kar marjlarını düşürdüler
d) Ambalajları küçülttüler
e) Meyve sularını sulandırdılar
Her zaman söylüyorum, sosyal medyanın genç ve amatör mizahşörleri, bu işi profesyonel olarak yapan herkesten çok daha komik! Bir cümleyle, bir resimle, kısa bir videoyla anlatmak istediklerini anlatıyor ve ortamı kahkahaya boğuyorlar. Aşağıdakilerden hangisi bu haftanın en komik tespitidir? (Not: Asıl kaynağa ulaşmak ve emin olmak çok zor olduğundan isim veremiyorum, kusura bakmayın gençler)
a) Bir liralık çakmağı üç buçuk liraya satan bakkal amca, ateşi yeniden mi buldun nedir?
b) Annenle pazardan dönerken sokakta hoşlandığın çocukla karşılaşma TÜR:Dram IMBD:7.6
c) Facebook’tan çıkartmışsın, Instagram’dan, Twitter’dan ve Whatsapp’tan engellemişsin. Gel bari evdeki modemi de kapat!
d) Evde WiFi ile film izledikten sonra, mobilden izlediğimi fark edince, yavrusunu kartal kaçırmış Fatma Girik gibi hissettim kendimi!
e) Hepsi
Sizlere sağlıklı, mümkünse neşeli, sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz bir pazar günü dilerim.
Not: Bana Twitter, Facebook ve Instagram’dan ulaşabilirsiniz: @anlatanadam