Benim testler malumunuz; cevabı belli, niyeti daha da belli, çözerken kafayı yormayan, test olduğu bile şaibeli bir eğlencelik, çıtır çerez. Pek güzel tepkiler gelince, ‘Bir kaç haftadır neden yapmıyorsunlar’ artınca, bir pazar testi daha hazırladım sizlere.
Her zamanki gibi doğru cevap (e) şıkkı. Haydi kolay gelsin!
*
Bizim ülkede pek popüler, kendi ülkesinde sonsuz ve son derece olumsuz tartışmaların öznesi, Venezuela Devlet Başkanı Madurro; geçtiğimiz hafta ne yapmıştır da, tüm dünyanın gündemine oturmuştur?
a)Ülkesinde enflasyonun yüzde seksen üç bin olmasıyla
b)Değersizleşen para birimi yüzünden vatandaşlarının ‘antik takas’ sistemine geri dönmesiyle
c)Bir adet hamburger için asgari ücretli iki kişinin tam bir ay çalışması gerekliliğiyle
d)Suudi Arabistan’dan bile daha fazla petrol rezervi olan bir ülkenin halkının; yokluktan, bir yılda kişi başı ortalama dokuz kilo vermiş olmasıyla
e)Arada derede Nusret’e uğrayıp, lokum etleri götürüp, meşhur Nusret Saltbae hareketi yapmasıyla
*
Geçen hafta, Eskişehirspor maçına deplasmana gelen taraftarlardan bir sporseverin küçük kızı, taraftarların tezahüratlarından korkunca, Eskişehir taraftarları ne yaptı sizce? (Dikkat, aşırı sevgi ve tatlılık içerir)
a)Küçük kızı dışarı çıkardılar
b)Sessizce yerlerinde oturdular
c)Sosisli ısmarladılar
d)Forma hediye ettiler
e)Tüm tribün, hep bir ağızdan ‘Mini mini bir kuş’ şarkısını söylediler
*
Instagram’ın her gün bir yenisi çıkan akımlarından #fallingstars, bizim ülkeye de geldi nihayet(!) Bilmeyene biraz bahsedeyim; Rusya orijinli bu akımda, çok zengin ama çok aşırı zengin tipler, bir ayakları özel uçaklarının merdiveninde ya da spor bir arabada olmak üzere, inerken yere düşmüş gibi yüz üstü yatıyorlar. Ellerindeki çantadan makyaj malzemeleri, balyayla paralar, parfüm şişeleri fırlamış gibi poz veriyorlar. Bu akıma bir örnekle katılan ama daha çok yere kapaklanmış gibi görünen, bizim Seda Sayan’ın çantasından neler fırlamış gibi görünüyordu?
a)Bin dolar
b)Altı bin dört yüz lira
c)iPhone Xs Plus Gold Max Heyooo edition
c)Tapu senedi
d)Simit
*
Cübbeli Ahmet Hoca testlerimizin en parlak figürlerindendir her zaman. Geçen hafta Nakşibendi şeyhinin protez kolunu öperken resmi basına yansımıştı, görmüşsünüzdür. Bu konudaki polemik, Ahmet Hakan ve kendisi arasında sürüyor zaten, biz bulaşmayalım hiç. Bu resime yapılan sosyal medya yorumlarından hangisi, Cübbeli Ahmet Hoca’nın durumunu anlatan en komik tespittir?
a)Robot eli de öpülebilir mi?
b)Bu yaptığınız proteztanlık
c)Protezperest bi yaklaşım olmuş
d)Çok yakında satışa sunulabilir
e)Hepsi
*
Bir tuhaf bireysel terörizm haberine denk geldik geçen hafta. Avusturalya’da, kötü niyetli ve kamuya yönelik bir saldırı olarak nitelendirilen bu acayip eylemde sizce ne yapılmış olabilir?
a)Otomatik silahlarla okul basmışlar
b)Bir kafeye bomba yerleştirmişler
c)Arabayla kalabalığa dalmışlar
d)Dükkanlara molotof kokteyli atmışlar
e)Çileklerin içine dikiş iğnesi koymuşlar
*
İnternetten verilen Çin malı siparişlerde büyük problemler yaşayanlar oluyor dünya çapında. Ürünlerin beklendiği gibi çıkmaması, reklamlardaki resimlerdekinden çok farklı gelmeleri, teknik özelliklerinin uymaması sorunları, online sipariş veren kullanıcıları çok zor durumda bırakabiliyor. İngiltere’de bir adam, bu konuda en zor duruma düşmüş insanlardan biri oldu sanırım geçen hafta. Ne oldu bu adama sizce?
a)Damatlık siparişi verdi, gelinlik geldi
b)Çakma telefon satın aldı, telefon elinde patladı
c)Bilgisayar aldı, kasanın içi boş çıktı
d)Halı siparişi verdi, küçük bir resmi vardı, resimdeki gibi el kadar halı geldi
e)Seks robotu satın aldı, robot çocuğa benzediği için tutuklandı
*
Bakın, bakın! Bu da güncel ötesi! Biliyorsunuz Altın Kelebek Ödülleri için oylamalar başladı. Ben pek televizyon izlemeyen biri olarak, size sadece dijital platformlarda yayınlanan en iyi internet dizisi sormak istiyorum. İlk kez testimizde doğru bir cevap yok, fikrinizi bana yazın dostlar. En iyi internet dizisi sizce hangisi?
a)Sıfır Bir – Bir Zamanlar Adana’da
b)Fi
c)Masum
d)7Yüz
e)Yaşamayanlar (Elçin Sangu’dan dolayı kız tarafı olduğum için, benim oyum bu diziye)
*
Daha çok aday, daha çok kategori var tabi. Sadece en iyi internet dizisi değil, otuz sekiz kategoride oylama var.
Halk oylamasının en belirgin, en seçici olduğu ödüldür Altın Kelebek. Hadi girin ve oylayın, kendi farkınızı ve fikrinizi ortaya koyun! Linke tıklamanız yeterli.
www.pantenealtinkelebekodulleri.com
*
Sizlere huzurlu pazarlar, kolay geçen pazartesiler dilerim.
*
Bana Twitter, Facebook ve Instagram’dan ulaşabilirsiniz: @anlatanadam
anlatanadam@gmail.com
Pazar Testi
Benim testler malumunuz; cevabı belli, niyeti daha da belli, çözerken kafayı yormayan, test olduğu bile şaibeli bir eğlencelik, çıtır çerez. Pek güzel tepkiler gelince, ‘Bir kaç haftadır neden yapmıyorsunlar’ artınca, bir pazar testi daha hazırladım sizlere.
Her zamanki gibi doğru cevap (e) şıkkı. Haydi kolay gelsin!
*
Bizim ülkede pek popüler, kendi ülkesinde sonsuz ve son derece olumsuz tartışmaların öznesi, Venezuela Devlet Başkanı Madurro; geçtiğimiz hafta ne yapmıştır da, tüm dünyanın gündemine oturmuştur?
a)Ülkesinde enflasyonun yüzde seksen üç bin olmasıyla
b)Değersizleşen para birimi yüzünden vatandaşlarının ‘antik takas’ sistemine geri dönmesiyle
c)Bir adet hamburger için asgari ücretli iki kişinin tam bir ay çalışması gerekliliğiyle
d)Suudi Arabistan’dan bile daha fazla petrol rezervi olan bir ülkenin halkının; yokluktan, bir yılda kişi başı ortalama dokuz kilo vermiş olmasıyla
e)Arada derede Nusret’e uğrayıp, lokum etleri götürüp, meşhur Nusret Saltbae hareketi yapmasıyla
*
Geçen hafta, Eskişehirspor maçına deplasmana gelen taraftarlardan bir sporseverin küçük kızı, taraftarların tezahüratlarından korkunca, Eskişehir taraftarları ne yaptı sizce? (Dikkat, aşırı sevgi ve tatlılık içerir)
a)Küçük kızı dışarı çıkardılar
b)Sessizce yerlerinde oturdular
c)Sosisli ısmarladılar
d)Forma hediye ettiler
e)Tüm tribün, hep bir ağızdan ‘Mini mini bir kuş’ şarkısını söylediler
*
Instagram’ın her gün bir yenisi çıkan akımlarından #fallingstars, bizim ülkeye de geldi nihayet(!) Bilmeyene biraz bahsedeyim; Rusya orijinli bu akımda, çok zengin ama çok aşırı zengin tipler, bir ayakları özel uçaklarının merdiveninde ya da spor bir arabada olmak üzere, inerken yere düşmüş gibi yüz üstü yatıyorlar. Ellerindeki çantadan makyaj malzemeleri, balyayla paralar, parfüm şişeleri fırlamış gibi poz veriyorlar. Bu akıma bir örnekle katılan ama daha çok yere kapaklanmış gibi görünen, bizim Seda Sayan’ın çantasından neler fırlamış gibi görünüyordu?
a)Bin dolar
b)Altı bin dört yüz lira
c)iPhone Xs Plus Gold Max Heyooo edition
c)Tapu senedi
d)Simit
*
Cübbeli Ahmet Hoca testlerimizin en parlak figürlerindendir her zaman. Geçen hafta Nakşibendi şeyhinin protez kolunu öperken resmi basına yansımıştı, görmüşsünüzdür. Bu konudaki polemik, Ahmet Hakan ve kendisi arasında sürüyor zaten, biz bulaşmayalım hiç. Bu resime yapılan sosyal medya yorumlarından hangisi, Cübbeli Ahmet Hoca’nın durumunu anlatan en komik tespittir?
a)Robot eli de öpülebilir mi?
b)Bu yaptığınız proteztanlık
c)Protezperest bi yaklaşım olmuş
d)Çok yakında satışa sunulabilir
e)Hepsi
*
Bir tuhaf bireysel terörizm haberine denk geldik geçen hafta. Avusturalya’da, kötü niyetli ve kamuya yönelik bir saldırı olarak nitelendirilen bu acayip eylemde sizce ne yapılmış olabilir?
a)Otomatik silahlarla okul basmışlar
b)Bir kafeye bomba yerleştirmişler
c)Arabayla kalabalığa dalmışlar
d)Dükkanlara molotof kokteyli atmışlar
e)Çileklerin içine dikiş iğnesi koymuşlar
*
İnternetten verilen Çin malı siparişlerde büyük problemler yaşayanlar oluyor dünya çapında. Ürünlerin beklendiği gibi çıkmaması, reklamlardaki resimlerdekinden çok farklı gelmeleri, teknik özelliklerinin uymaması sorunları, online sipariş veren kullanıcıları çok zor durumda bırakabiliyor. İngiltere’de bir adam, bu konuda en zor duruma düşmüş insanlardan biri oldu sanırım geçen hafta. Ne oldu bu adama sizce?
a)Damatlık siparişi verdi, gelinlik geldi
b)Çakma telefon satın aldı, telefon elinde patladı
c)Bilgisayar aldı, kasanın içi boş çıktı
d)Halı siparişi verdi, küçük bir resmi vardı, resimdeki gibi el kadar halı geldi
e)Seks robotu satın aldı, robot çocuğa benzediği için tutuklandı
*
Bakın, bakın! Bu da güncel ötesi! Biliyorsunuz Altın Kelebek Ödülleri için oylamalar başladı. Ben pek televizyon izlemeyen biri olarak, size sadece dijital platformlarda yayınlanan en iyi internet dizisi sormak istiyorum. İlk kez testimizde doğru bir cevap yok, fikrinizi bana yazın dostlar. En iyi internet dizisi sizce hangisi?
a)Sıfır Bir – Bir Zamanlar Adana’da
b)Fi
c)Masum
d)7Yüz
e)Yaşamayanlar (Elçin Sangu’dan dolayı kız tarafı olduğum için, benim oyum bu diziye)
*
Daha çok aday, daha çok kategori var tabi. Sadece en iyi internet dizisi değil, otuz sekiz kategoride oylama var.
Halk oylamasının en belirgin, en seçici olduğu ödüldür Altın Kelebek. Hadi girin ve oylayın, kendi farkınızı ve fikrinizi ortaya koyun! Linke tıklamanız yeterli.
www.pantenealtinkelebekodulleri.com
*
Sizlere huzurlu pazarlar, kolay geçen pazartesiler dilerim.
*
Bana Twitter, Facebook ve Instagram’dan ulaşabilirsiniz: @anlatanadam
anlatanadam@gmail.com