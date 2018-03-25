Ne inek meraklısıymışız!

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Çok ciddi bir sosyal araştırma yapılmalı. Çiftlik Bank ve aynı şekilde para hortumlayan diğer çiftliklere yatırım yapan insanların profilleri incelenmeli.

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Neden henüz otuzuna gelmemiş tiplemelerin kurduğu, ‘adı çiftlik’ sanal ortamlara akıl almayacak miktarlarda para yatırıyor bu insanlar?

Çiftlik adı mı acaba cazip gelen? İçinde tavuk, koyun, keçi, inek olunca ‘hadi gel köyümüze dönelim’ duygularımız mı kabarıyor? Bilelim.

Yani aynı kişiye aynı miktarda para kazanma imkanı sunulsa ama Uzay Bank adıyla bir sisteme üye olması gerekse, sanal inek yetiştirmek yerine Mars’ta maden çıkartmak olsa durum misal, aynı insan tüm hayat birikimini bu oyuna gömer mi?

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Daha dün, sekiz ayda doksan milyon lira toplayan bir sanal çiftlik daha kapatıldı. Anadolu Farm da Çiftlik Bank gibi inek alacağım diye para toplamış. İnek alacağına arsaya, arabaya basmış parayı. Dört bin beş yüz mağdur da burada var.

Bakanlığın araştırdığı şirketlere yatırım yapan kaç kişi çıkacak kim bilir?

Bu iki yüz – üç yüz bin mağdurun isimleri, adresleri belli. Bu araştırmayı cidden yapmak gerekiyor. Meslek grupları, yaşları, politik görüşleri, bu yatırımı neden cezbedici buldukları, riske ettikleri paranın kaynağı, vs.

Çıkacak sonuçlar her kesim için çok aydınlatıcı olacaktır.

‘Amcam, sen bir yılda otuz bin Lira’nın normal yolla ikiye katlanıp altmış bin Lira olamayacağını bilmiyor musun? Ne bu para hırsı!’ diyerek çözüm olmaz.

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Yeni çiftlikler kurulur, adı başka olur, şirketin sahibi başka dombili olur, mağdurların adı değişir, mağduriyet değişmez. Yine herkese yazık olur.

Meseleyi eğitimle çözmek gerekir.

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Kafaya göre manipüle edilebilen toplum hayali kimilerine güzel gelebilir. Ama bu bir paket işte. Cehalet paketini seçersek, o insancıklar her konuda kolay kandırılabilir oluyorlar. Kandıran çok olabiliyor yani.

Sanal çiftlikten tavuk, inek satan da çıkıyor, rüyada Hazreti Peygamber’i görmeyi sağlayan terlik de. ‘Elimi öpen cennete gider’ diyen de oluyor, ‘cennette arazi’ pazarlayıp milyonlarca Lira’yı cebe indiren de.

Bu fırfırların sonu gelmez, sattıklarını almayacak insan lazım. İnsanları eğitmek; bilime ve bilgiye erişimini arttırmak gerekir.

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Tabi iyi eğitim de, her şeyi sorgulayan insan demek oluyor. O da her zaman herkesin işine gelmiyor tabi. Trump’ın ‘az eğitimli insan sevdiğini’ açıklaması gibi, ülkeyi kendi çiftliğin gibi yönetmek için cingöz gibi insanlar değil, Amerikan sığırları lazım!

Kısa vadede yönetici sınıfının hoşuna giden bu olabilir ama çiftlik açan çok oluyor baksana! Millet hangi birine inansın? Sen yine eğitimli insana güvenmek zorundasın!

Çiftlik çok, az eğitimli diye sevdiğin bugün sana inanırken, yarın başka çiftliğe yatırım yaparsa ne yapacaksın?

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