Kule, bu kafaya girmek için iniş izni istiyorum!

Hafta içinde bıdık bıdık konular arka arkaya geldi. Ben de bu konuların muhatapları gibi bir kafaya sahip olmayı o kadar çok isterdim ki!

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Bu hafta bir etkinlikte RTÜK üyesi Taha Yücel demiş ki, ‘Nasıl trafiğe bir insan çıkarken ehliyet zorunluluğu aranıyor, internete bağlanırken de bir internet ehliyeti aranmalı’.

Kısaca yorumum: Müthiş fikir! Dünyadan uzak, Kuzey Kore benzeri kısıtlamalarla, uygulaması zor cin fikirlerle interneti dizginlemeye çalışan, kendine mevzu ve iş çıkartan, yüksek hedefleri olan devlet memurları her bürokrasiye lazım. Bir tarafta kocaman global internet dünyası ve ekonomisi, diğer tarafta elinde iple interneti durdurmaya çalışan kovboylar. Kolay gelsin size(!)

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Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün şehirdeki vakıflarla birlikte düzenlediği ‘gençlik ve inanç’ konulu çalıştayda, imam hatipli gençlerin deizme kaydığı rapor edilince, Bahçeli başta olmak üzere, bütün büyüklerimiz pek bir sinirlenmiş.

Kısaca yorumum: Rapor doğru olsun ya da olmasın, bize ne? Herkesin inancı kendine. İster Müslüman, ister ateist, ister Yahudi, ister deist, ister Hıristiyan ister Budist! Bize iyi insan lazım, dürüst insan lazım, temiz yürekli, insaflı, vicdanlı insan lazım. Öyle değil mi yoksa?

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Diyanet İşleri Başkanı, deizm karşıtı ve muazzam güçlü(!) bir açıklamaya imza atmış. ‘Deizm sapıklıktır, benim bu tanımımdan sonra hiçbir gencimizin buna itibar edeceğini sanmıyorum’.

Kısaca yorumum: Sayın Başkan herhalde bulunduğu yerden, kendini gençlerin üzerinde bir kanaat lideri olarak görüyor. Ben bu açıklama üzerine bırakın deizmi bırakmayı, herhangi bir fikrini değiştirecek genç tanımıyorum. Tüm deistler bir araya gelip ‘Arkadaşlar bu yaptığımız sapıklıkmış, hadi bir kendimize çeki düzen verelim!’ falan demeyecekler yani. Başarılar dilerim(!)

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Türkiye’nin en milyarderi Murat Ülker’in ardından, en popüler milyarderi Ferit Şahenk de; sahip olduğu şirketlerin bankalara olan milyarlarca dolar borcunu zamanında ödeyemeyeceğini beyan etti ve erteleme istedi.

Kısaca yorumum: Ne güzel iş bu? Üç kuruşluk kredi kartını bir ay geç yatırınca tefeci faizine maruz kalan, telefonda banka personelinden azar işiten biziz, erteleme isteyen sizsiniz, öyle mi? Ödeyemeyecektiyseniz, almayaydınız yurt dışından onlarca firma, restoran, şirket? Ben de buradan bu beylerin şirketlerine olan borçlarım için erteleme istiyorum!

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İnternet fenomeni Melih Gökçek, Netflix’in fenomen dizisi La Casa de Papel’in bu hafta Türkiye’de yapılan tanıtımından öyle sonuçlar çıkarmış ki, aklına fikrine bir kez daha hayran oldum(!) Kendi deyimiyle, Demokratik Devrim konusunda Türkiye’nin en uzman kişisiymiş, hiç kimse anlamıyormuş ama bu aslında Gezi’nin yeniden canlandırılması çalışmasıymış!

Kısaca yorumum: Hı hı, evet, tabi... Müthiş, kesin ya, vallahi dalga geçmiyorum, ne alakası var? Gerçekten süper fikir abi, çok ciddiyim(!)

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