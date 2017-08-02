İşte size sağlam bir matematik sorusu!

Bir tane Cumhurbaşkanı’mız var. Bir tane Meclis Başkanı’mız, bir tane Başbakan’ımız. Beş tane Başbakan Yardımcı’mız, yirmi bir tane Bakan’ımız, 21 tane Bakan Yardımcı’mız var.

Altı yüz tanesi yolda ama mevcutta beş yüz elli milletvekilimiz var.

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Genel Kurmay Başkanı, Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri var. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkanları var. Her birinde ikişer başkan vekili olduğunu düşünelim.

Hazine Müsteşarı’mız da dahil, 22 Müsteşar, 62 Müsteşar Yardımcısı bulunmakta.

RTÜK’te bir başkan, bir vekil, iki yardımcı var.

Merkez Bankası’nı bir Başkan ve dört Başkan Yardımcısı şeklinde değerlendirelim.

Rekabet Kurumu, Özelleştirme İdaresi, SPK, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, TRT, SGK ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun başındaki yöneticileri de sadece birer kişiden sayalım.

76 Genel Müdür de, çeşitli devlet kurumlarında görev yapmakta.

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Şimdi...

Bakanlarımızın aynı zamanda milletvekili de olduğunu düşünürsek;

Yukarıda anlatılan resimdeki Mercedes sayısını bulunuz.

NOT 1: Rakamlar üç aşağı, beş yukarı fark etse de; burada yazan mevcutlar üzerinden hesap yapınız. Belediye Başkanlıklarını görmezden geliniz.

NOT 2: Unuttuğum devlet yetkilisi varsa kırılmasın lütfen.

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Yahu bırak, hesaplama!

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Daha 373 genel müdür yardımcısı, 48 başkan, 110 başkan yardımcısı, 2300 küsur daire başkanı, 185 bölge müdürü, 440 bölge müdür yardımcısı var.

Her bir devlet büyüğümüzün koruma araçları, onlarca arabalık kortejleri var.

Özel uçaklar var, fıldır fıldır helikopterler var.

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Hala Meclis Başkanı’nın bir kaç milyon liralık Mercedes’ini konu etmiyor musunuz? Şaşırıyorum.

Bırak devede kulağı, kulaktaki kıl değildir.

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Biz kirayı nasıl yatıracağız önümüzdeki ay, onu düşünün.

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