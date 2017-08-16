İnanılmaz bir hafta!

Bu hafta neler oldu neler! Sıkı sıkıya takip ediyoruz.

Şok, şok, şok! Sibel Can balkonda bikiniyle yakalandı! Adriana Lima – Metin Hara aşkı New York’ta tam gaz devam ediyor! Demet Akalın’a haciz şoku gerçek mi? Yoksa boşanıyorlar mı? Bodrum bir Suudi Prens ağırlıyor! 300 bavulla tatile gelen Prens El Velid Bin Tallal Bin Abdülaziz El Suud, kaldığı otelin 300 metre uzunluğundaki koyunu ve 20 locasını kapatarak denize girdi! Az sonra!

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Bir defa, Sibel Can bikiniyle balkonda yakalandı. Kulislerde Sibel’in poz vermek ve bilerek yakalanmak üzere balkona çıktığı konuşuluyor! Abovv!

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İtalyan bir erkekle yanak yanağa resimlerini paylaşan ve çok eleştirilen Adriana Lima, arkadaşının bir aile dostu ve aynı zamanda eşcinsel olduğunu açıklamıştı. Şimdilerde aynı yanağı sevgilisi Metin Hara dolduruyor! New York’a giden Metin, Adriana ile aşk dolu resimler paylaşıyor! Nee?

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Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt’un, ortağı tarafından açılan bir haciz davasına taraf olduğunun haberi ardından bir televizyon kanalına canlı yayında bağlanan Demet Akalın, telefonda sinir krizi geçirdi! Boşanma söylentilerine Akalın cephesinden yalanlama geldi! Hii!

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Parama geçer sözüm şeklinde Bodrum’da efsanevi bir tatile gelen Suudi Prens; 300 bavulun yanında, 30 tane de bisiklet getirmiş. Sokaklarda pedal basıp, fink atıyormuş! Yok atıkk!

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Bu arada aynı hafta içinde...

Memleketin Ana Muhalefet Partisi Lideri’nin tutuklanma ihtimali konuşuluyor!

Metrodaki kıza gıcık kapan güvenlikler, kızcağızı bildiğin soyup, arama yapıyorlar!

Tacizci pis bir herifi şikayet için polisten yardım isteyen genç kızlara, polis memuru sokak ortasında temiz bir dayak çekiyor!

Minibüse vinç düşüyor yedi kişi, ineğe otobüs çarpıyor dört kişi ölüyor!

Teröristlerin hırsızlık için girdiği yeri güvenlik güçlerine göstermek için operasyona katılan(!) Erencik 15 yaşında şehit oluyor. Biz de milletçe #iyikivarsınEren demekte geç kaldığımızı fark ediyoruz!

Kurnaz Fetöcüler mahkeme salonlarında kendi görüntülerini izleyip, kendi seslerini dinleyip, pişkin pişkin; ‘o videodaki ben değilim, o ses bana ait değil’ şeklinde adaleti sulandırmaya çalışıyor!

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Eş zamanlı olarak, organik hoşaf gündeme bomba gibi oturuyor, milletin kafası hoşaf oluyor.

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Bu kadar ciddi gündem, sulandırılmış hoşafa dönüyor. Biz de ‘Sibel Can acaba balkona reklam için mi çıktı, hoşaf olan kafamız organik mi, değil mi?’ diye tartışıyoruz.

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