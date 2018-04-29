Hanimiş benim Kim Yong-Un’um?

Görüyorsunuz di mi? Sevimli suratıyla, her daim gülümsemesiyle ve fakat nükleer bombalarıyla, füze denemeleriyle dünyanın korkulu rüyası, ergen diktatörü bir anda yumuşadı!

Artık kimseye korkulu rüya gördürtmek istemiyormuş!

Gizemli Kuzey Kore’nin lideri Kim Yong-Un’un ülkesini büyük bir baskıyla yönettiği biliniyordu. Fazlaca Amerikan paranoyası içinde olduğu, milletini açlıkla terbiye ettiği düşünülmekteydi.

Eski Sovyetler Birliği’ni aratmayan geçit törenleri, jilet gibi giyinmiş ve milimetrik hareket eden askerleri, tribünlerde süper senkronize şovlar yapan seyircileriyle yıllardır dünyaya gövde gösterisi yapmaktaydı.

Her an dünyayı bir nükleer savaşa sürükleyebilme kapasitesi, bitmeyen tehditkar askeri manevraları, bir gece ansızın Güney Kore’yi işgal edecekmiş endişesi içinde yaşatması, bir anda bıçak gibi kesildi!

Geçen ay dünya savaşı çıkmak üzereydi, şimdi barış rüzgarları esiyor.

Meğer tosunumun sadece sevgiye ihtiyacı varmış! Dünyadan iki sempatik yaklaşım görünce, yelkenleri suya indiriverdi...

Güney Kore halkına hitaben ‘Füze denemeleri sebebiyle sürekli erken uyandığınızı duydum. Bundan böyle uykunuzu bölmeyeceğime söz veriyorum’ şeklindeki konuşmasıyla sempati bile topladı!

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Trump’ın küçük parmağı dingildedi

Kore liderlerinin bu hafta el ele, göz göze, diz dize takılmaları en çok Trump’ı kıskandırmıştır kesin! Kendisi, flörtöz davranışlarıyla karısından sürekli terso yiyen, kaba saba bir alfa erkek biliyorsunuz.

Başkan, Melania Yenge’yi kızdıracak bir sürü aksiyona girişiyor ve belki Donald Amca’nın aşk trafiği bizi ilgilendirmez ama bu evlilik de dünyanın gözü önünde yaşanıyor canım!

Ordular, FBI’lar, CIA’ler, uçak gemileri, milyarlarca dolarlık savaş ekonomisi falan yönetiyor olabilir ama sıra Melania Yenge’ye gelince, O’nu pek yönetemiyor işte!

Geçen hafta bir törende Macron ve eşinin yanında dikilirken, küçük parmağını dingildetmek suretiyle karısının elini yakalamaya çalıştı ama olmadı.

Yengeye helal olsun; başkandır, kariyerdir, insan içinde karizma çizilir falan dinlemedi, hiç taviz vermedi.

Amerika’nın ekonomik ve stratejik baskısı altında ezilen toplumların içine bir damla su serpen ve Trump’ı insan sıfatına indirgeyen Melania Yenge’yi saygıyla selamlıyoruz!

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Daha ne kadar silahlanacaksınız?

Bu Amerika çok tuhaf bir memleket! Kafasına esen ergen, çok rahatlıkla elde edebildiği otomatik silahlarla okul basıp, küçücük okul çocuklarını katlediyor ve bununla ilgili dünyanın en gelişmiş ülkesinde hiç kimse hiç bir şey yapmıyor!

Geçen gün yine bir katliam daha yaşandı biliyorsunuz, ne kadar yazık!

Olaydan sonra açıklama yapan Amerikan Başkanı ve dünyanın en kültürlü insanı(!) Donald Trump, öğretmenlere silah dağıtılmasının bir çözüm olabileceğini gündeme getirdi!

‘Okulları sertleştirmeliyiz, okulların silahsız bölge olması bir katilin dondurma almaya gitmesi kadar kolay olur, gel beni al demek olur. Ama kimse yüzde kırkı silahlandırılmış bir okula gidip katliam yapamaz’ dedi adam ya!

2018 yılı itibariyle haftada 1.25 ortalamayla gidiyor şimdilik Amerika’daki kitlesel katliam durumu. Yani her ay beş okul basılıp katliam yapılıyor!

Bu işi Allahtan beş nesil Amerikalı, beyaz ergenler yapıyor genelde. Bir, iki Müslüman genç yeltense bu mevzuya, bombardıman uçaklarını bizim buralara yollar Trump!

Şaşırtıcı olan, tehlike arz ettikleri için Meksikalıları ve Müslümanları istemiyor memleketinde.

Bu katliam ortalamasına bakarsak, esas dünyanın geri kalanının beyaz Amerikalılardan korkması gerekir!

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Kıssadan hisse

Daha iyisini bilmeyenler ve cahiller bir araya gelip, kendilerine lider olarak bir sevgisiz, bir zır cahil seçmiş.

Sevgisizi el ele tutuşarak, sarılarak yumuşattılar. Darısı cahilin başına!

İyi pazarlar dilerim...

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