Ebeveynlerin yeni belası: FORTNITE

Bu kadar spesifik, herkese hitap etmeyen bir yazıyı neden mi yazıyorum? ‘Fortnite ne arkadaş, hayırdır?’ diyenler çıkacaktır ama yazıya buyurun; kesinlikle ne olduğunu biliyor, hatta her gün görüyorsunuz.
Önce internette vakit geçirebilecek yaşta çocuğu olmayanlara, Fortnite’ı neden bildiklerini anlatayım. Hani sekiz, on yaşından itibaren bütün bebeler sopa gibi tuttukları kollarını sağa, sola, arkaya öne sallayarak; neredeyse büyüklerin taklit bile edemediği, popolarını kıvıra kıvıra bir dans ediyorlar ya? İşte bu dans, Fortnite denilen bir bilgisayar oyunundan çıkma. Çevrenize bir bakın, boşta duran bir sürü çocuk bu ‘The Floss’ denilen dansı yapıyor, boş boş etrafına bakınarak.
Fortnite, hayatta kalma amaçlı, oldukça popüler bir strateji oyunu ve gördüğümü söyleyeyim, ebeveynlerin de başının belası. Çünkü anneler, babalar çocuklarını bu oyundan alamıyorlar resmen!
Oyunda amaç, dövüş silahları ile karşı oyunculara saldırmak ve ateş etmek. Ayrıca, oyun online olduğu için, oyuncular takım arkadaşları ile bir şeyler inşa ederek düşmanlara karşı da korunabiliyorlar.
Bütün dünyada çok popüler şu aralar tamam da bizim memleketin evlerinde çocukların gözleri ekranlardan ayrılmıyor, nasıl olacak? Çocuklar Fortnite dışında başka bir şey konuşmuyor. Üç, beş çocuk bir araya gelince; anasının, babasının telefonunu alan, tableti yanında getiren, evdeki konsolu kapan hep birlikte grup kurup Fortnite oynuyor.
Kendi aralarında, çocuk derdi ve gürültüsü olmadan, rahat rahat muhabbet etmenin özgürlüğünü yaşayan ebeveynler de bu meseleye biraz çanak tutuyorlar. Kimse kusura bakmasın...
Bir defa, tüm online oyunlarda olduğu gibi; kontrolsüz ve zaman sınırı olmaksızın oyunun dibine düşen bebişlerin bağımlı olma ihtimali çok yüksek. Fortnite oynamadıkları zaman mutsuz olan, okulda ellerinde cihazlar yokken bile bahçede kendi kurdukları toplu, tüfekli Fortnite oyunları oynayan, boş kaldıklarında Youtube’dan Fortnite dansları izleyip taklit etmeye çalışan, tek tip çocuklara dönüşüyorlar.
Konuştuğumuz öğretmenler, evlerde Fortnite oyununa kendini kaptırmış çocukları, okul teneffüslerinde diğer çocuklardan hemen ayırabildiklerini söylediler geçen gün. Daha çok şiddet içeren, vurmalı ve öldürmeli oyunlar oynadıklarını gözlemlemişler.
Ücretsiz olması, karakterlerinin korkunç tiplemeler olmaması, oyunun karanlık ve kaba saba ortamlarda geçmemesi yüzünden ebeveynlere de sempatik geliyor olabilir ilk başlarda. O yüzden çocuklarının ekran başında saatler geçirmelerine göz yumuyor da olabilirler. Fakat, her online oyun ve hatta her ekran başında geçirilen zaman için kesin ve kısa bir sınırlama getirmek gerekiyor sevgili ebeveynler. Oyun bağımlılığı çocukların zihinsel gelişimlerini olumsuz yönde etkiliyor ve çocukları sosyal ortamlardan uzaklaştırarak, dış dünyaya yabancılaştırıyor.
Takip ediyor musunuz, bilmiyorum. E-spor yani elektronik spor, internet üzerinden oyun oynanabilen ve artık düzenlenen uluslararası dev organizasyonlarla, dünyanın farklı yerlerinden insanların oyun oynadıkları bir spor dalı haline geldi. Bu işin iyi oyuncuları da küçük yaşlardan itibaren sağlam paralar kazanmaya başladı.
Haliyle, bu sektörünün gelişmesi, artık anne ve babaların oyun dünyasına farklı şekillerde yaklaşmasına neden oluyor belki de. Çünkü eskiden evladının futbolcu olmasını isteyen ebeveynler; çok ciddi rakamlara transferler gerçekleştirilen, çok ciddi izleyici kitlelerine hitap eden turnuvalar düzenlenen bir spor dalına göz kırpıyor olabilirler.
Amerika bazı ebeveynler, bu spor dalının para getirdiğini algılamış ki, çocuklarının daha iyi Fortnite oynaması için saati otuz beş dolardan özel ders aldırmaya başlamışlar!
Çocuğunuzun e-spor oyuncusu olması yolunda ailecek ilerliyorsanız bilemem. Sene 2019 olsa da bence çocukların koşmaya, zıplamaya, bisiklete binmeye, top oynamaya, gerçek arkadaşlarla gerçek oyunlar kurmaya ihtiyacı var. Aynen bizim çocukluğumuzdaki gibi
Hareketsizlikten aşırı kilolu ya da obez, gözünü ekrandan ayırmayan, sosyal becerileri gelişmemiş ama çok para kazanan bir online dünya starı çocuğum olacağına; sağlıklı, beşeri ilişkileri gelişmiş, doğayı ve sokağı seven bir çocuğum olmasını tercih edenlerdenim.
Fortnite ya da başkası, şiddet içeren online oyunlar hakkında daha fazla okuyun, yaş ve zaman sınırlamalarını daha detaylı inceleyin sevgili dostlar.
Ekrana bakarak sizi serbest bırakan çocuk rahatlık veriyor elbette ama o çocuk başka bir çocuk oluyor gelecekte. Tercih sizin...
Not: Bana Twitter, Facebook ve Instagram’dan ulaşabilirsiniz: @anlatanadam
Ebeveynlerin yeni belası: FORTNITE
Bu kadar spesifik, herkese hitap etmeyen bir yazıyı neden mi yazıyorum? ‘Fortnite ne arkadaş, hayırdır?’ diyenler çıkacaktır ama yazıya buyurun; kesinlikle ne olduğunu biliyor, hatta her gün görüyorsunuz.
Önce internette vakit geçirebilecek yaşta çocuğu olmayanlara, Fortnite’ı neden bildiklerini anlatayım. Hani sekiz, on yaşından itibaren bütün bebeler sopa gibi tuttukları kollarını sağa, sola, arkaya öne sallayarak; neredeyse büyüklerin taklit bile edemediği, popolarını kıvıra kıvıra bir dans ediyorlar ya? İşte bu dans, Fortnite denilen bir bilgisayar oyunundan çıkma. Çevrenize bir bakın, boşta duran bir sürü çocuk bu ‘The Floss’ denilen dansı yapıyor, boş boş etrafına bakınarak.
Fortnite, hayatta kalma amaçlı, oldukça popüler bir strateji oyunu ve gördüğümü söyleyeyim, ebeveynlerin de başının belası. Çünkü anneler, babalar çocuklarını bu oyundan alamıyorlar resmen!
Oyunda amaç, dövüş silahları ile karşı oyunculara saldırmak ve ateş etmek. Ayrıca, oyun online olduğu için, oyuncular takım arkadaşları ile bir şeyler inşa ederek düşmanlara karşı da korunabiliyorlar.
Bütün dünyada çok popüler şu aralar tamam da bizim memleketin evlerinde çocukların gözleri ekranlardan ayrılmıyor, nasıl olacak? Çocuklar Fortnite dışında başka bir şey konuşmuyor. Üç, beş çocuk bir araya gelince; anasının, babasının telefonunu alan, tableti yanında getiren, evdeki konsolu kapan hep birlikte grup kurup Fortnite oynuyor.
Kendi aralarında, çocuk derdi ve gürültüsü olmadan, rahat rahat muhabbet etmenin özgürlüğünü yaşayan ebeveynler de bu meseleye biraz çanak tutuyorlar. Kimse kusura bakmasın...
Bir defa, tüm online oyunlarda olduğu gibi; kontrolsüz ve zaman sınırı olmaksızın oyunun dibine düşen bebişlerin bağımlı olma ihtimali çok yüksek. Fortnite oynamadıkları zaman mutsuz olan, okulda ellerinde cihazlar yokken bile bahçede kendi kurdukları toplu, tüfekli Fortnite oyunları oynayan, boş kaldıklarında Youtube’dan Fortnite dansları izleyip taklit etmeye çalışan, tek tip çocuklara dönüşüyorlar.
Konuştuğumuz öğretmenler, evlerde Fortnite oyununa kendini kaptırmış çocukları, okul teneffüslerinde diğer çocuklardan hemen ayırabildiklerini söylediler geçen gün. Daha çok şiddet içeren, vurmalı ve öldürmeli oyunlar oynadıklarını gözlemlemişler.
Ücretsiz olması, karakterlerinin korkunç tiplemeler olmaması, oyunun karanlık ve kaba saba ortamlarda geçmemesi yüzünden ebeveynlere de sempatik geliyor olabilir ilk başlarda. O yüzden çocuklarının ekran başında saatler geçirmelerine göz yumuyor da olabilirler. Fakat, her online oyun ve hatta her ekran başında geçirilen zaman için kesin ve kısa bir sınırlama getirmek gerekiyor sevgili ebeveynler. Oyun bağımlılığı çocukların zihinsel gelişimlerini olumsuz yönde etkiliyor ve çocukları sosyal ortamlardan uzaklaştırarak, dış dünyaya yabancılaştırıyor.
Takip ediyor musunuz, bilmiyorum. E-spor yani elektronik spor, internet üzerinden oyun oynanabilen ve artık düzenlenen uluslararası dev organizasyonlarla, dünyanın farklı yerlerinden insanların oyun oynadıkları bir spor dalı haline geldi. Bu işin iyi oyuncuları da küçük yaşlardan itibaren sağlam paralar kazanmaya başladı.
Haliyle, bu sektörünün gelişmesi, artık anne ve babaların oyun dünyasına farklı şekillerde yaklaşmasına neden oluyor belki de. Çünkü eskiden evladının futbolcu olmasını isteyen ebeveynler; çok ciddi rakamlara transferler gerçekleştirilen, çok ciddi izleyici kitlelerine hitap eden turnuvalar düzenlenen bir spor dalına göz kırpıyor olabilirler.
Amerika bazı ebeveynler, bu spor dalının para getirdiğini algılamış ki, çocuklarının daha iyi Fortnite oynaması için saati otuz beş dolardan özel ders aldırmaya başlamışlar!
Çocuğunuzun e-spor oyuncusu olması yolunda ailecek ilerliyorsanız bilemem. Sene 2019 olsa da bence çocukların koşmaya, zıplamaya, bisiklete binmeye, top oynamaya, gerçek arkadaşlarla gerçek oyunlar kurmaya ihtiyacı var. Aynen bizim çocukluğumuzdaki gibi
Hareketsizlikten aşırı kilolu ya da obez, gözünü ekrandan ayırmayan, sosyal becerileri gelişmemiş ama çok para kazanan bir online dünya starı çocuğum olacağına; sağlıklı, beşeri ilişkileri gelişmiş, doğayı ve sokağı seven bir çocuğum olmasını tercih edenlerdenim.
Fortnite ya da başkası, şiddet içeren online oyunlar hakkında daha fazla okuyun, yaş ve zaman sınırlamalarını daha detaylı inceleyin sevgili dostlar.
Ekrana bakarak sizi serbest bırakan çocuk rahatlık veriyor elbette ama o çocuk başka bir çocuk oluyor gelecekte. Tercih sizin...
Not: Bana Twitter, Facebook ve Instagram’dan ulaşabilirsiniz: @anlatanadam