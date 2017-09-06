Dünya düzdür ve hatta altındaki öküzdür!

Bayram boyunca kudurdum! Yazı günüm gelse de yazsam diye! Nihayet aleni gerçekleri konuşan biri çıktı! Hangi partiden olduğu, ya da titri fark etmez.

Ama bilgi niteliğinde olsun diye belirtiyorum; bu yüce şahsiyet, Ak Parti Fatih Gençlik Kolları'ndan bir ilim irfan insanı: Tolgay Demir!

akgencfatih.com sitesinde uzun uzun anlattığı ve yadsınamaz(!) gerçeklerin altını çizdiği son makalesinde diyor ki; 'Dünya yuvarlak değil, düzdür! Her şey bir kandırmaca, hatta Vatikan ve masonların bir oyunudur!'

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Kesin katılıyorum(!)

Bakın neler diyor, ilmine kurban olduğum hocam...

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Dünya düzdür!

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Diyor ki özetle; uzaydan çekilen bütün resimler ve videolar balık gözü lenslerle çekildiği için, dünya uzaydan yuvarlak görünür!

Aynı yerden normal resmi bir çeksen, göreceksin bak, dünya tepsi gibi dümdüz!

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Yorumum: Kesinlikle katılıyorum(!)

Dünya dışına çıkabilen bütün milletler, bizim öyle böyle karşımızdaki ülkelerdendir. Bizleri yanıltmak, kendi düşüncelerini empoze etmek için yüzyıllardır yalan peşinde koşmaktadırlar!

Türkiye'nin havaalanı, bölünmüş yol gibi altyapı inşaatları ve AVM ihtiyaçları bir tamamlasın, devlet büyüklerimiz uzaya da el atacak ve dünyanın kaç bucak olduğunu herkese doğrusuyla gösterecektir(!)

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Diyor ki özetle; güneş dünyanın etrafında dönmüyor! Güneş bildiğimiz ve sandığımız güneşten küçüktür ve dünya da tepsi gibi düz olduğu için, ay ve güneş dünyaya bağımlı ve sadece doğu – batı yönünde hareket eden, batmayan, doğmayan, yakın gök cisimleridir!

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Yorumum: Yazıyla yüzde yüz, sayıyla %100 doğrudur(!)

1564 doğumlu Galileo Gallilei, iflah olmaz bir hristiyan, gem almaz bir fizikçi, geri adım atmaz bir astronomist, laf dinlemez bir filozof, kendini bilmez bir fizikçiydi(!)

Jüpiter diye bir gezegeni keşfetme gafletinde bulunmuş, uydularını gözlemlemiş, dönemin ‘engizisyon mahkemesi’ tarafından derdest edilmiş, fikirlerinden vaz geçmeye zorlanmış bir zavallıydı.

Fikirleri tartışmaya açıktır, ‘dünya yuvarlaktır’ düşüncesinden kendi bile - işkence altında - vazgeçmiştir(!)

Bu ne dediği belirsiz insanlara dayanarak, nasıl bir inanç oluşturabiliriz?

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Hocam diyor ki özetle; güney kutbu diye bir şey yoktur!

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Yorumum: Bence de yoktur(!)

Kim görmüş Güney Kutbu’nu? Üstünden uçak geçmez, iz olmaz, insan bilmez bir memlekettir! Hanginizin akrabası Güney Kutbu’na ayak basmıştır?

Var olduğu bile tartışılır, imparator penguenlerinin memleketi olarak ün yapmış bu kıtaya giden insanoğlu çok azdır!

Bir örnek olarak, daha oraya giden bir Türk evladı olmamıştır! O yüzden doğruluğu tartışılır, bize düşman güçlerin bilgilerine maruz kalmaktansa, olmadığına inanmak daha doğru bir harekettir(!)

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Diyor ki özetle; aya kimse ayak basmamıştır!

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Yorumum: Nur parçasına kimse ayak basamaz(!)

Sevgili hocam hipotezinde belirtiyor zaten, ay ve güneş bize empoze edildiğinden daha yakın ve daha küçüktür. Bütün evren dünyaya tabidir, her şey onun üzerinde dönmektedir!

Aya gidilmediği, bunun bir soğuk savaş yalanı olduğu barizdir.

Hocama katılıyorum(!)

İnsanın bir nur parçasına çıkmış olma düşüncesini bir kenara bırakın, bugün bir hesap makinesi seviyesinde, 2MB toplam NASA altyapısıyla, Neil Armstrong abiyi aya sapanla atmış gibi göndermeleri, sadece bir mitten, bir hayalden ibaret gibi görünüyor(!)

Madem gidebiliyorsunuz, niye hala oraya gitmeye devam etmiyorsunuz kardeşim?..

İşte sorunun özü bu, emperyalist güçlere(!)

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Diyor ki özetle sevgili hocam; bakınız tren raylarına? Dünya yuvarlak olsa bu kadar düz olur muydu, misal?

Diyor ki; ufuktan gelen geminin önce direği, sonra güvertesi, sonra kendisi görünürmüş. Bu düpedüz bir yalandır!

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Yorumum: Daha büyük bir gerçekle hiç karşılaşmadım(!)

Kırk bin kilometre çapında bir dünyanın yüzeyindeki, biri birine bitişmiş, bir kaç metrelik tren raylarının dümdüz olamaması gerekliliğini algılayamıyor mu bu bilinçsizler?

Allah aşkına kim uzaktan, ufuktan gelen bir gemiyi gözlemleyip, dünya yuvarlaktır sonucuna vardı?

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Sonuç: Bence de dünya yuvarlak değildir(!)

Düpedüz tepsi gibidir.

...ve hatta, bir öküzün boynuzlarında dengede durmaktadır(!)

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Yüzde yüz katılıyorum(!)

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Bırak Necip Fazıl desin dursun:

Yüz daha versen,

Yüz uman yüzler bilirim.

Yokuşlara kardeş olan düzler bilirim.

Dünya öküzün üstünde derler ama,

Dünyanın üstünde nice öküzler bilirim...

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Bırakın konuşsunlar dursunlar(!)

Bence, Tolgay hocam daha derindir.

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Necip Fazıl’dır, Galileo’dur, NASA’dır, konuşup dursun. Tolgay hocam ne derse doğrudur, ben onu bilirim(!)

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