Daha iyisini bilememek

Hayretler içinde kalıyoruz, ‘acaba, bilmiyorlar da mı böyle yapıyorlar?’ diyoruz, işin içinden çıkamıyoruz. İmkan desen imkan var, araştırıp öğrenmek istesen artık bilgi her yerde. Yine de olmuyor.
*
Sonradan hem Star televizyonu yönetimi, hem de programın sunucusu Onur Buldu özür diledi, gönül aldı ama özürler Eyvah Düşüyorum adlı yarışma programında sorulan soruyu affettirmedi benim gönlümde.
Yarışmada sorulan soru şuydu:
‘Yazın üç ay tatil yapıp, bir de üstüne maaş aldığı için çok kıskanılan meslek grubu nedir?
Cevap: Öğretmenler
*
Bak şimdi. Ne kadar da komik!
Evet yarışma esprili, mizah içerikli bir yarışma. Soru da öyle ama bazı hassasiyetler var memlekette arkadaşlar. Atanırsa kıt kanaat geçinen, atanamazsa hayatı anlamsızlaşan; devlette de, özelde de saatlerce çalışıp, üstüne üstlük geçim sıkıntısı yaşayan, en değerli varlıklarımızı emanet ettiğimiz ama en az özen gösterdiğimiz öğretmenleri, espri malzemesi yapmayacaksın kardeşim.
Acaba bilmiyorlar da mı böyle yapıyorlar?
Soruyu yazan editör gençte böyle bir hassasiyet yok hadi, o stüdyoda bir yönetmen de mi yok? Hadi tüm teknik ekibi geçti soru, Onur Buldu’yu nasıl geçti?
‘Bu soruyu sorarsak, eğlenmek adına yaptığımız sabun köpüğü bir iş için, öğretmenleri kırar mıyız?’ demedi mi kimse?
*
Bizim memlekette televizyonculuk zor zanaat, etliye sütlüye dokunmadan, kırıp dökmeden ilerleyebilmek bir sanat. Yıllarca televizyonculuk yaptım, iyi bilirim, halden de anlarım. Küçük bir espri yaparsın, hemşirelerin kalbi kırılır. Öyle demek istemezsin, Fırıncılar Odası kınama yayınlar. Başka bir şey anlatmaya çalışırken ve sadece iki kıkırdama hedeflerken, karşında bir federasyon bulursun. İp üzerinde yürümek gibidir.
(Hatta bu örnekleri verirken bile, acaba buna da kırılırlar mı diye düşüyor insan)
Yapım ekibinin ve özellikle Onur Buldu’nun sonradan üzüldüğüne eminim ama öğretmenler hassastır be çocuklar? Anne gibi, baba gibi bir şeydirler. Özeldirler. İki kıkırdamak adına daha dikkatli olmak gerekmez miydi?
*
Bir de şöyle sorsak?
OECD ülkeleri içinde yıllık en yüksek çalışma saati ve aylık en az maaş oranlarıyla ilk üçe giren, buna rağmen yazın yaptıkları üç aylık tatil milletin gözüne batan meslek grubu nedir?
Cevap: Öğretmenler
*
İmkan desen imkan var, araştırıp öğrenmek istesen bilgi her yerde. Yine de olmuyor dedik ya?
En nadide örneklerinden biri de Sultangazi Belediyesi’nin muhteşem yeşil alan düzenlemeleri.
Sokağın, betonun orta yerinde; on, on beş metrekare ya var ya yok. Kelleşmiş bir çim alan, bir küçük ağaç, bir de sırça parmak fidan. Zaten orada bir şey olmaz da, istese iki kişi piknik yapamaz, biri yedekte bekler, boyutu ifade etmek için yazıyorum. Adı yeşil alan.
Neredeyse iki insan boyunda koca bir tabela dikmiş belediye bu kel toprağa, Yeşil Alan Düzenlemesi Sultangazi Belediyesi Tarafından Yapılmıştır!
Gerçekten bravo! Biz de bu muhteşem vaha kimin tarafından yapıldı acaba diye merak ediyorduk.
Yeşil alanın üç adıma on adım toplam yüzölçümünün, beşte biri kadar görünen bu tabela olmasaydı; bu doğal güzelliği, bu inanılmaz bahçe düzenlemesini kime atfedecektik acaba?
(Not: Sosyal Medya’da yankısını duyunca, dün o tabela oradan kalkmış)
*
Gurur duyuyoruz(!) bu kadar imkan içinde yüzerken, daha iyisini bilmeyen ve daha iyisini veremeyenlerle...
*
Not: Bana Twitter, Facebook ve Instagram’dan ulaşabilirsiniz: @anlatanadam
Daha iyisini bilememek
Hayretler içinde kalıyoruz, ‘acaba, bilmiyorlar da mı böyle yapıyorlar?’ diyoruz, işin içinden çıkamıyoruz. İmkan desen imkan var, araştırıp öğrenmek istesen artık bilgi her yerde. Yine de olmuyor.
*
Sonradan hem Star televizyonu yönetimi, hem de programın sunucusu Onur Buldu özür diledi, gönül aldı ama özürler Eyvah Düşüyorum adlı yarışma programında sorulan soruyu affettirmedi benim gönlümde.
Yarışmada sorulan soru şuydu:
‘Yazın üç ay tatil yapıp, bir de üstüne maaş aldığı için çok kıskanılan meslek grubu nedir?
Cevap: Öğretmenler
*
Bak şimdi. Ne kadar da komik!
Evet yarışma esprili, mizah içerikli bir yarışma. Soru da öyle ama bazı hassasiyetler var memlekette arkadaşlar. Atanırsa kıt kanaat geçinen, atanamazsa hayatı anlamsızlaşan; devlette de, özelde de saatlerce çalışıp, üstüne üstlük geçim sıkıntısı yaşayan, en değerli varlıklarımızı emanet ettiğimiz ama en az özen gösterdiğimiz öğretmenleri, espri malzemesi yapmayacaksın kardeşim.
Acaba bilmiyorlar da mı böyle yapıyorlar?
Soruyu yazan editör gençte böyle bir hassasiyet yok hadi, o stüdyoda bir yönetmen de mi yok? Hadi tüm teknik ekibi geçti soru, Onur Buldu’yu nasıl geçti?
‘Bu soruyu sorarsak, eğlenmek adına yaptığımız sabun köpüğü bir iş için, öğretmenleri kırar mıyız?’ demedi mi kimse?
*
Bizim memlekette televizyonculuk zor zanaat, etliye sütlüye dokunmadan, kırıp dökmeden ilerleyebilmek bir sanat. Yıllarca televizyonculuk yaptım, iyi bilirim, halden de anlarım. Küçük bir espri yaparsın, hemşirelerin kalbi kırılır. Öyle demek istemezsin, Fırıncılar Odası kınama yayınlar. Başka bir şey anlatmaya çalışırken ve sadece iki kıkırdama hedeflerken, karşında bir federasyon bulursun. İp üzerinde yürümek gibidir.
(Hatta bu örnekleri verirken bile, acaba buna da kırılırlar mı diye düşüyor insan)
Yapım ekibinin ve özellikle Onur Buldu’nun sonradan üzüldüğüne eminim ama öğretmenler hassastır be çocuklar? Anne gibi, baba gibi bir şeydirler. Özeldirler. İki kıkırdamak adına daha dikkatli olmak gerekmez miydi?
*
Bir de şöyle sorsak?
OECD ülkeleri içinde yıllık en yüksek çalışma saati ve aylık en az maaş oranlarıyla ilk üçe giren, buna rağmen yazın yaptıkları üç aylık tatil milletin gözüne batan meslek grubu nedir?
Cevap: Öğretmenler
*
İmkan desen imkan var, araştırıp öğrenmek istesen bilgi her yerde. Yine de olmuyor dedik ya?
En nadide örneklerinden biri de Sultangazi Belediyesi’nin muhteşem yeşil alan düzenlemeleri.
Sokağın, betonun orta yerinde; on, on beş metrekare ya var ya yok. Kelleşmiş bir çim alan, bir küçük ağaç, bir de sırça parmak fidan. Zaten orada bir şey olmaz da, istese iki kişi piknik yapamaz, biri yedekte bekler, boyutu ifade etmek için yazıyorum. Adı yeşil alan.
Neredeyse iki insan boyunda koca bir tabela dikmiş belediye bu kel toprağa, Yeşil Alan Düzenlemesi Sultangazi Belediyesi Tarafından Yapılmıştır!
Gerçekten bravo! Biz de bu muhteşem vaha kimin tarafından yapıldı acaba diye merak ediyorduk.
Yeşil alanın üç adıma on adım toplam yüzölçümünün, beşte biri kadar görünen bu tabela olmasaydı; bu doğal güzelliği, bu inanılmaz bahçe düzenlemesini kime atfedecektik acaba?
(Not: Sosyal Medya’da yankısını duyunca, dün o tabela oradan kalkmış)
*
Gurur duyuyoruz(!) bu kadar imkan içinde yüzerken, daha iyisini bilmeyen ve daha iyisini veremeyenlerle...
*
Not: Bana Twitter, Facebook ve Instagram’dan ulaşabilirsiniz: @anlatanadam