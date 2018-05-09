Çorum’un ağlayan kız efsanesi

Arkasında acı dolu bir hikaye olabilir, bilemiyorum ama şimdiden memleketin gördüğü en fantastik olaylardan biri olmaya aday bir hikaye!

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Biliyorsunuzdur, mevzunun özü şöyle; Çorum’daki Ulu Mezarlık görevlisi Fikret Yumurtkan, 26 Nisan gecesi bir genç kızın, mezarlığa gelerek merhume Fatma Çiftçi’ye ait mezarın başında ağladığını fark ediyor. Yardımcı olmak için sesleniyor ama kız mezarlığın karanlığı içinde koşmaya başlıyor. Kıza yetişmeye çalışıyor fakat kız karanlıkta yok oluyor. Takip eden günlerde, görevliler üç gün boyunca aynı kızın, aynı mezara gelip ağladığına şahit oluyorlar. Kızı yakalayıp soramadıkları için, ‘Her gece oraya gelip niye ağlıyorsun, derdin ne? Yardımcı olalım, bize not bırak’ yazılı bir kağıt bırakıyorlar merhumenin mezarına. Hatta cevap yazabilmesi için kalem ve kağıdı da yanına iliştiriyorlar.

Buraya kadar altı çizilmesi gereken konu, bizim insanlarımızın hiç tanımadıkları bir kıza yardım etmek için çırpınmaları detayı. Memleketimin güzel insanları işte!

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Tabi olaylar bundan sonra hızla gelişiyor! Bugün Google’a ‘Çorum mezar’ yazınca iki buçuk milyon sayfa çıkıyor karşımıza. Yüzlerce video, yüz bini aşkın internet haberi, çeşitli mecralarda milyonlarca sosyal medya yorumu...

Çorum’da fiziken mezarlığın çevresi sarılmış durumda; meraklılar, esrarengiz olayları inceleyen amatörler, profesyonel haberciler, seyyar satıcılar, çekirdek satanlar ve çekirdek çitleyenler...

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Tabi ki kız ortada yok!

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Hiç yok demiyorum, hatta arkasında gayet kalp sıkıştıran bir acı da olabilir ama bu mevzu Çorum’un güncel olarak en önemli tanıtım olaylarından biri haline geldi, orası kesin!

Bunca yıldır leblebisiyle, Hattuşaş’ıyla, onlarca turistik yeriyle kendini tanıtamayan Çorum’un başına, bir şerden bir hayır geldi sanırım. Millet Çorum’la yatıyor, Çorum’la kalkıyor!

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Hesap makinasıyla 1,837,837 yazıp ters çevirmek suretiyle LEBLEBİ yazılmaktaydı malumunuz.

Yıllar sonra bir cevap olarak, Çorum’lu bir aklı evvel gencin leblebiyle masaya HESAP MAKİNESİ yazması son derece komik ve bence Çorum adına çok akıllıca bir hareketti!

Şimdi ise sosyal medya Çorum diye inliyor. Çorum bildiğiniz viral şehir oldu!

Kızın Çorum’da çok sıkıldığı için ağladığını tweetleyen mizahçı gençler de var, meseleye Game of Çorum olarak yaklaşan da...

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İnşallah kızcağızın sorunu çözülebilir bir sorundur ve kıza ulaşıp sorununu halleder yetkililer.

Fakat bu olay, Çorum’a bir nevi İskoçya’nın Loch Ness canavarı etkisi yaratabilir! Loch Ness gölünde dinozora benzeyen bir yaratığın 1933 yılında görüldüğünün söylentisi öyle yürüyüp gitmişti ki; bugün hala, sadece bu söylenti yüzünden bölgeye yılda bir milyon insan ziyarete geliyor ve turizm geliri olarak bir milyar iki yüz elli milyon lira bırakıyormuş!

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Bence yetkililer bu kızcağızı bir şekilde bulup, kızcağızın sorununu kimseye ses etmeden halletsinler. Bir insanın acısından nemalanmak meselesi de bu şekilde son bulsun. Ayrıca bizim mezarlık adabımıza uymayan bir hareket olarak devam etmesin de, bir başka olaya dönüşsün.

Fakat kesinlikle kimseye çaktırmadan çözsünler, çünkü tanıtım talihsizi Çorum’da bir Blair Witch efsanesi başlıyor gibi!

Ondan sonra aksın turistler, çekilsin filmler, gelsin paralar!

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