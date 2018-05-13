Ã‡ok renkli milletvekili aday adaylarÄ±

Her seçimde olduÄŸu gibi, bu seçimde de milletvekilliÄŸi mertebesine ulaÅŸmak için partilere binlerce aday adayÄ± baÅŸvuru yapÄ±yor.

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Bir partinin baÅŸÄ±nda olmak da zor zanaat, adaylarÄ± belirlemek iÃ§in ciddi Ã§aba harcamak gerekiyordur. Ã–zellikle Ã§ok Ä±ÅŸÄ±ltÄ±lÄ± adaylarÄ± elerken insanÄ±n eli titrer kesin.

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Kimin aday olarak sÄ±yrÄ±lacaÄŸÄ±, oradan da baÅŸÄ±mÄ±za milletin vekili olacaÄŸÄ± belli olmaz. Ä°ÅŸi makaraya sardÄ±rmak da istemiyorum ama bazÄ± Ã¼nlÃ¼lerin aday adaylÄ±ÄŸÄ± sosyal medyada Ã§ok didikleniyor ve Ã§ok gÃ¼lÃ¼yoruz burada!

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En komiklerden bir tanesi evlilik programlarÄ±nÄ±n asi Ã§ocuÄŸu, son bardak bÃ¼kÃ¼cÃ¼ Caner Toygarâ€™Ä±n aday adaylÄ±ÄŸÄ±. BaÅŸvurusunu yaparken bir fotoÄŸraf Ã§ektirmiÅŸ ve tesadÃ¼fen yanÄ±nda, masanÄ±n Ã¼stÃ¼nde pet bardakta su var.

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Sosyal medyada bir kullanÄ±cÄ±, â€˜Ne olur, ne olmaz diye yanÄ±na cam bardak koymamÄ±ÅŸlarâ€™ yazmÄ±ÅŸ ya, gÃ¼lmekten gÃ¶zlerimizden yaÅŸ geldi!

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AynÄ± konuda ultra komik bir yorum da Twitterâ€™da bir kullanÄ±cÄ±dan; â€˜OrtadoÄŸuâ€™da bardaklar yeniden daÄŸÄ±tÄ±lÄ±yorâ€™

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Bir kaÃ§ yÄ±l Ã¶nce, dalgalÄ± hayatÄ±nda, artÄ±k yaÅŸamak istemediÄŸini canlÄ± yayÄ±nlar yaparak cÃ¼mle alemle paylaÅŸan Caner toparlamÄ±ÅŸ demek. â€˜Her ÅŸey TÃ¼rkiye iÃ§inâ€™ falan diye sloganlarla milletvekilliÄŸine doÄŸru seviye yÃ¼kseltmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

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Ama bir sÃ¶z almak istiyorum kendisinden, aday olamazsa televizyona Ã§Ä±kÄ±p kafada bardak kÄ±rmak yok! Bu iÅŸte seÃ§ilmek de var, seÃ§ilememek de Caner kardeÅŸim.

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Ä°brahim TatlÄ±sesâ€™in dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kez aday adaylÄ±ÄŸÄ± sÃ¶z konusu, bilmem duydunuz mu?

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CumhurbaÅŸkanÄ±â€™yla Ã¶nce Hatayâ€™a giden, sonra da bir mitingde aynÄ± sahneyi paylaÅŸan imparator bu sefer kesin umutlu belli ki. Ä°mparatorluktan bir kaÃ§ seviye dÃ¼ÅŸÃ¼m yaparak milletvekilliÄŸini hedefliyor bu sene de.

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Ä°mparator olarak yapamadÄ±ÄŸÄ± ne olur bir insanÄ±n da, milletvekili olmak ister anlamÄ±yorum ama demek bu da bir Ã§eÅŸit hÄ±rs.

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DÃ¶rt yani. Bir deÄŸil, iki deÄŸil, Ã¼Ã§ deÄŸil, dÃ¶rt!

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Futbol dÃ¼nyasÄ±ndan Tanju Ã‡olak var, Alpay var. Televizyon camiasÄ±ndan, okulda yaramazlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± iÃ§in mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n odasÄ±na gÃ¶nderilen ve uzaklaÅŸtÄ±rma alan Ä°rfan DeÄŸirmenci var.

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Sadece adÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan olduÄŸu iÃ§in bir ÅŸansÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼m, Ã¶ÄŸrenci kardeÅŸimiz Recep Tayyip ErdoÄŸan var mesela.

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â€˜Recep Tayyip ErdoÄŸan olunmaz, Recep Tayyip ErdoÄŸan doÄŸulurâ€™ sloganÄ±yla giriÅŸmiÅŸ iÅŸe belli ki ama bence bu iÅŸ tam tersi.Â

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600 kiÅŸilik milletvekilliÄŸi kontenjanÄ± iÃ§in bir kaÃ§ bin lirayÄ± bastÄ±ran binlerce aday adayÄ±, partilerin kasasÄ±nÄ± da dolduruyor tabi.

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â€˜Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmezâ€™ diyerek elini cebine atan da vardÄ±r, memleket aÅŸkÄ±yla gÃ¶nlÃ¼nÃ¼ ortaya koyarak aday adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan eden de.

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Sevgili milletvekili aday adaylarÄ±mÄ±z inÅŸallah sonradan misli misli geri almak iÃ§in deÄŸil; gerÃ§ekten daha Ã¶zgÃ¼r, daha eÄŸitimli, daha kÃ¼ltÃ¼rlÃ¼, daha geliÅŸmiÅŸ, daha bÃ¼yÃ¼k bir TÃ¼rkiye iÃ§in yola Ã§Ä±kmÄ±ÅŸlardÄ±r!

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Ä°stisnasÄ±z, hepsinin yolu aÃ§Ä±k olsun.

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