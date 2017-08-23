Bu yazıyı okumadan tatile çıkmayın!

26 Ağustos’ta başlıyor tatil, 5 Eylül’de bitiyor. Tam on gün! Tatil sonrası, sadece dört iş günü izin almayı başaran çakalozlar ise, on altı günlük bir ara veriyorlar hayata. Peki bu büyük tatilde neler olacak? Sizler için olasılıkları derledim.

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Tatile giderken trafik olacak. Çok büyük trafik olacak hem de. O yüzden tatilci evlerinde beyin yakıcı diyaloglar yaşanacak.

- Cuma günü iş çıkışı hemen mi yola çıksak? Sakin olur.

- Herkes aynı şeyi düşünüyordur, biz yine de bekleyip cumartesi çıkalım.

- Ya herkes bunu düşündüğümüzü düşünüp, cuma çıkıyorsa?

- O zaman pazar çıkalım. Kimse tatilinin ilk gününü evde yemek istemez, yollar boş olur.

- Ya herkes aynı şekilde düşünüyorsa?

- Cuma çıkalım o zaman.

- Ya herkes...

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Instagram’daki yoğunluk, yollardaki yoğunluğu geçecek. Yenilen, içilen, okunan her şey; gidilen her yer, elden gelen en sanatsal yaklaşımla paylaşılacak. Story’ler dolup taşacak. Instagram bir kez daha kıskançlık ve haset merkezi olacak.

- Türlü filtreden geçirilmiş her türlü selfie, özellikle konum belirterek paylaşılacak.

- Tatilde yenen her türlü öğün, içilen kahve, kavanozda limonata, fesleğenli ayran ve diğer milli içeceklerimiz, hunharca Instagram’a ekleştirilecek.

- Batan güneş, denizdeki taş, minik yengeç, deniz kabuğu, tutulan ufak bir balık, denizde huzur, denizde eğlence, okunan kitap, güneş gözlüğü – güneş kremi ikilisi, havuz, deniz dalgası gibi detaylarla Instagram’ın server’ları sıkıntı yaşayacak.

- Duvara dayalı bisiklet, kulağı bile çıkmamış minik kedi, boş tahta sandalye, havadaki martı gibi enstantaneler yakalayanlar en çok izlenmeyi yakalayacak.

- Herkesin amcası, teyzesi, halası, eniştesi, eltisi, yengesi on beş dakikalığına meşhur olacak. Andy Warhol bir kez daha haklı çıkacak.

- Denize sokulmuş ayak, önce bacak sonra deniz – havuz gösteren güneşlenme pozu, dize yaslanmış kitap derken memlekette kabul gören en erotik yaklaşımlar sayfaları dolduracak.

Bütün bu yığılmayı ön gören Instagram Yönetimi’nin, günlerdir California’daki merkezinde toplantı üstüne toplantı yaptığı ve Asya’daki bazı server’ları Türkiye’ye yönlendirdiği konuşuluyor(!)

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- İlk dört gün Marmaris’teyiz, sonra Rodos’a geçeceğiz baba,

- İki gün Bodrum’da kalıp, Kos’a damlayacağız kardeşim,

- Assos’ta üç gün geçirip, Midilli’ye uğrayacağız abi,

- Çeşme’deyiz, arada Sakız’a gideceğiz tatlım,

- Annemlere uğrayacağız, bayramlarını kutlayıp Mikonos yapacağız şekerim,

şeklindeki konuşmaların, eninde sonunda Yunan istihbaratının da kulağına gelmesi neticesinde; Yunan yetkililerin Uzo üretimine yüklendikleri, diğer Akdeniz ülkelerinden ahtapot ithalatına başladıkları söylentiler arasında(!)

- Bak şimdi abi, adamlar bizim mezeye mezedes diyorlar. Bir büyük Uzo, ortaya cacıki, salata, fava, tarama, kavun, feta peynir, ara sıcak ahtapot ızgara, kiloluk bir levrek! Dört kişiydik. Tahmin et, kişi başı kaç Euro? muhabbetlerinin Ocak 2018 tarihine kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

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Bayram’da metrekare başına düşen insan sayısında en büyük yoğunluğu yakalayacak yer olacağı düşünülen Alaçatı’nın, Çeşme’yle birleştirilmesi ve hatta İzmir’in de toptan Alaçatı Belediyesi’ne bağlanarak Alaçatı Büyükşehir Belediyesi’ne dönüştürülmesi ve olası alt yapı sorunlarının önüne geçilmesiyle ilgili çalışmalar yapıldığı da kulislerde tartışılıyor(!)

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Sahillerimizde yaşanacak olan ‘mayolu ünlü akını’nı okurlarına en hızlı, en yakından ve en detaylı şekilde aktarabilmek açısından; gazetelerin magazin servislerinin eleman alımına hız verdiği, Bodrum ve Çeşme gibi bölgelerde eli kamera tutan herkesi seferberliğe çağırdıkları da benim şahsen duyduğum bir dedikodu(!)

Denizdeki iskele merdiveninden çıkan ıslak mayolu ünlü, denize atlarken havada yakalanan ünlü, teknede duş alırken görüntülenen ünlü, güneşlenirken yanma bölgelerini artırmak için mayosunu kıvırmış ünlü, bikinisinin askısını sıyırmış ünlü fotoğraflarına büyük ödemeler yapılacağı da kulağıma gelenler arasında(!)

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Bu arada, bayram tatilinde İstanbul’da kalıp, gönüllerin İstanbul’unu yaşayacak olanların; tatilin kalabalığına, trafiğine, kavga - gürültüsüne maruz kalıp, tatilden yorgun argın dönenlerle dalga geçmesini önlemek amacıyla, ilgili bakanlığın hazırladığı kamu spotları bayram boyunca ekranlarda olacak(!)

- Paramla rezil olmadım, ekonomiye katkı sağladım!

- Trafik canavarı değilim, arabada dört saat beklemek hoşuma gidiyor!

- Parayı dışarıya kaçırmadım, benim cennet vatanım!

adlı filmlerin şu aralar çekim aşamasında olduğu duyuruldu.

Ayrıca, dünyaca ünlü sinemacı Luc Besson’un ‘Mahmutbey Gişeleri’nde geçen bir belgesel’ için bu hafta Türkiye’ye gelmesi bekleniyor(!)

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Bakanlar Kurulu’nun, her hafta başı yaşanan ‘Pazartesi Sendromu’ adlı yıkıcı psikolojik sorunun bu sefer ‘Bayram Sonrası Kara Salı Sendromu’ olarak yaşanacağını ön görerek, Türkiye’deki bütün psikolog ve psikiyatristleri göreve çağıracağı da olasılıklar arasında(!)

İsmini vermeyen bir yetkilinin ‘vatandaşlarda yaşanacak olan büyük ruhsal ve bedensel çöküntünün tedavisi için on günlük bayram tatili sonrasındaki dört iş gününün de ‘dinlenme tatili’ olarak açıklanabileceği; ancak bu tatili herkesin evde geçirip, gerçekten dinlenmesi için; sokağa çıkma yasağı uygulamasına da gidilebileceği’ açıklaması gündeme bomba gibi düştü(!)

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Yanlış anlaşılma endişesiyle, ‘şaka yapıyorum, şaka!’ anlamında, bu kadar çok ‘parantez içinde ünlem’ kullanmak zorunda hissettiğim bir yazının daha sonuna geldik.

Şimdiden, herkesin gönüllerindeki tatili huzurlu ve sağlıklı geçirmesini canıgönülden dilerim...

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Bayram tatiline erkenden başlayıp, İstanbul’dan göçmeyenleriniz varsa; 26 Ağustos Cumartesi günü saat 20:00’de, Beşiktaş BKM Mutfak’ta tek kişilik gösterim #Kralmuhabbet var. Tanışmak, çok uzun süre ve aşırı seviyede kahkahaya maruz kalmak isteyenleri beklerim. Hamile, mide ve yanak kaslarında problem olanların doktor kontrolünde izlemeleri gerekmektedir(!) Duyurulur.

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