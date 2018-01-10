Başka bir amaçları olabilir mi?

Ben aslında meseleyi çözdüm gibi. Her geçen gün bir yenisi ekleniyor; şaşırmalara, gülmelere, paylaşmalara doyamıyoruz. Bence seçilmişlerle atanmışlardan bazıları gizli bir ‘komedi teşkilatı’ kurdular ve bizim gibi mizahçıları işinden etmeye çalışıyorlar!

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Yoksa başka türlü nasıl açıklarsın koskoca üniversite hocasının devletin kanalına çıkıp, dört yılda kaleme aldığı kitabını anlatmasını? Yavuz Örnek’ten bahsediyorum tabi...

‘Hz. Nuh’un gemisi bugün dahi bilmediğimiz çok yüksek bir teknolojiyle yapılmıştır. Çok kaliteli çelikten yapılmıştır. Belki de o çelik bugün elimizde değildir. Gemi 6 ay veya 1 yıl suların üzerinde kalmıştır. Buna sıvı yakıt yetmeyeceği için dolayısıyla Hz. Nuh’un gemisi nükleer enerji ile çalışıyordu. Bugün nükleer enerji ile 6 ay çalışıp suların altında kalan deniz altı araçları vardır. Aynı şekilde de Nuh’un gemisi de nükleer enerji ile çalışıyordu. Son derece modern bir gemi idi. 3 katlı değil 3 kısımdan oluşuyordu. Hatta Hz. Nuh’un kendi televizyonu, interneti, uzaya giden araçları vardı’

Hadi nükleer enerji meselesine dalmayayım, ‘deveye sormuşlar neren eğri diye’ misali.

Ama yani! Gemide televizyon varsa, demek yayıncı kuruluş da var, program da var, stüdyo da, yapım firması da, oyuncu da... Yani bildiğin medya da vardı demek ki! Yoksa televizyonda ne seyredecekler?

İnternet de varmış ya, Google var mıydı acaba? Yoksa Yahoo falan mı vardı o zamanlar? Eski zaman ya, ondan dedim...

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Hoca TRT’deki programda ‘Nuh oğluyla cep telefonuyla konuşmuştu’ diyor... Demek en az bir cep telefonu firması da vardı zamanında. Yoksa nasıl arayacaksın birbirini? Hangi tarifeyle konuşuyorlardı acaba? 1000 dakika her yöne paketi falan mıydı?

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Eğer hocam bu gizli komedi tarikatına üye değilse ve yaptıkları bu engin ve dipsiz mizahla, amaçları bu işten para kazanan insanları işlerinden etmek değilse, bu durumu başka nasıl açıklarız? Beni kimse kandırmamaz!

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‘Işık hızını bile sollayan, namlusuz, patlayıcısız, mermisiz, saniyede 300 bin kilometre hızla giden silah yaptık’ şeklinde açıklama yapan biri vardı, anımsarsınız. Işık hızını sollayan!

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‘Dünya düzdür, dünyanın yuvarlak olması bazı kesimlerin uydurmasıdır’ diyen gençlik kolları başkanını unutmayın...

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‘Cinlerin CIA, MOSSAD gibi dış mihraklar tarafından istihbaratta kullanıldığını’ izlemedik mi yine devletin televizyonunda?

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Helal bisiklet, organik hoşaf, okunmuş fasulye, hacı robot gibi dev projeleri başka nasıl açıklarsınız?

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Biz nasıl iş yapacağız kardeşim? Devletin tüm imkanları elinde bir gizli komedi oluşumu bütün mizah dünyasını ele geçirmeye çalışıyor! Görmüyor musunuz?

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Buradan eli kalem tutan bütün mizahçıları göreve çağırıyorum: Mizah kimsenin tekeline bırakılmamalıdır!

Bir araya gelip daha komik, daha uçuk, daha ufku geniş konulara girmeliyiz! Yoksa bu gidişle aç kalacağız, benden söylemesi!

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