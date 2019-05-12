Analar mutlu, evlatlar var olsun!

Baba olunca anladım çocuk sahibi olmanın ne demek olduğunu, anlatılanlar yetersizmiş meğer. Sonsuz ve karşılıksız sevmenin, her koşulda arkasında olmanın birinin, sadece iyi olmasını dilemenin gücünü hissettim. ‘Öyle yüce bir duygu ki’ falan diye keyifle anlatırken, ‘sen anne olmak ne demek bilir misin?’ deyiverdiler! Üflediler, söndüm!
Bilmem mi?
Kendi anacığımdan bilirim. Çocuklarımın anası, can karımdan bilirim.
Sadece bir zamanlar ben de çocuk olduğumdan değil, Allah uzun ömürler versin, bu yaşımda hala bir ananın küçük oğlu olduğumdan bilirim.
*
Telefondaki sesimden farkı anlar; hasta mıyım, moralim mi bozuk, yoksa kafama bir şey mi takılmış? Ben kendim anlayamam farkı bazen, sadece canım mı sıkkın yoksa grip olduğumdan mı hayat enerjim düşük?
Bin bir türlü yüz filtresi içinden seçip kullandığım bir resmi paylaşır paylaşmaz sosyal medyada, telefona mesaj düşer, ‘Yorgun görünüyor gözlerin, iyi misin?’
Bir küçük başarıya koşarım; belli değil olacak mı, olmayacak mı? Benden daha çok istediğini bilirim başarmamı anamın. Ben sevinince daha çok sevindiğini, ben üzülünce daha çok üzüldüğünü görürüm. Bu yüzden ben, biraz da anneciğim sevinsin diye başarmak isterim.
*
Küçükken pek anlayamadığımdan herhalde, şimdi daha iyi gözlemliyorum çekirdek ailemde. Çünkü, ben de bir küçük anneyle yaşıyorum artık bizim evde.
İki küçük oğluşu var bizim annemizin, sabahtan akşama düşüncesi onlar. Ne yaparlar, ne yerler, ne içerler, ne zaman yatar, ne zaman kalkarlar?
Dersler nasıl geçti, sınıftaki kızlar yeni kesilen saçlara ne dedi, öğlen okulda çıkan çorbayı içtiler mi, okuldan sonra evde kitap okundu mu yoksa kafalar tablete mi gömüldü, ödevler tamam mı, banyo yapıldı mı, tırnaklar kesildi mi, dişler fırçalandı mı?
Çantalar hazır mı? Kıyafetler tamam mı? Eksik gedik bir şey var mı? Dik durun bakayım şu duvarda boylar uzadı mı? Kilolar yerinde mi? Tabaktaki sebzeler bitti mi? Zamanında yatıldı mı, zamanında kalkıldı mı? Onlarla yatar, onlarla kalkar. Yirmi dört saatlerini dakika dakika bilir. Onlar her şeyden önemlidir.
Çocuklar söz konusu olunca ben de öyleyim aslında ama onun farklı, benden daha iyi olduğunu her zaman izler, ruhumda hissederim...
Çocukların günde beş dakika sevip bıraktığı kediden de, dolapta kendi kendine yaşayan kefirden de sorumludur. Evde kaç kişi olursan ol, aslında ev onundur.
*
Anneler gününüz kutlu olsun büyük, küçük tüm analar.
Evlatlarınız için içinizde taşıdığınız koca yürek sağ olsun!
Karşılık beklemediğinizi bilirim. Sıcak bir kucaklaşma, kocaman bir öpücükten başka hediye de istemediğinizi, uzakta olandan sadece sevgi dolu bir telefon beklediğinizi.
‘Evlatlar var olsun, olduğu yerde mutlu olsun yeter’ dediğinizi...
Kucaklarınız sevgiyle dolsun, anneler gününüz kutlu, mutlu olsun!
*
Not: Bana Twitter, Facebook ve Instagram’dan ulaşabilirsiniz: @anlatanadam
Analar mutlu, evlatlar var olsun!
Baba olunca anladım çocuk sahibi olmanın ne demek olduğunu, anlatılanlar yetersizmiş meğer. Sonsuz ve karşılıksız sevmenin, her koşulda arkasında olmanın birinin, sadece iyi olmasını dilemenin gücünü hissettim. ‘Öyle yüce bir duygu ki’ falan diye keyifle anlatırken, ‘sen anne olmak ne demek bilir misin?’ deyiverdiler! Üflediler, söndüm!
Bilmem mi?
Kendi anacığımdan bilirim. Çocuklarımın anası, can karımdan bilirim.
Sadece bir zamanlar ben de çocuk olduğumdan değil, Allah uzun ömürler versin, bu yaşımda hala bir ananın küçük oğlu olduğumdan bilirim.
*
Telefondaki sesimden farkı anlar; hasta mıyım, moralim mi bozuk, yoksa kafama bir şey mi takılmış? Ben kendim anlayamam farkı bazen, sadece canım mı sıkkın yoksa grip olduğumdan mı hayat enerjim düşük?
Bin bir türlü yüz filtresi içinden seçip kullandığım bir resmi paylaşır paylaşmaz sosyal medyada, telefona mesaj düşer, ‘Yorgun görünüyor gözlerin, iyi misin?’
Bir küçük başarıya koşarım; belli değil olacak mı, olmayacak mı? Benden daha çok istediğini bilirim başarmamı anamın. Ben sevinince daha çok sevindiğini, ben üzülünce daha çok üzüldüğünü görürüm. Bu yüzden ben, biraz da anneciğim sevinsin diye başarmak isterim.
*
Küçükken pek anlayamadığımdan herhalde, şimdi daha iyi gözlemliyorum çekirdek ailemde. Çünkü, ben de bir küçük anneyle yaşıyorum artık bizim evde.
İki küçük oğluşu var bizim annemizin, sabahtan akşama düşüncesi onlar. Ne yaparlar, ne yerler, ne içerler, ne zaman yatar, ne zaman kalkarlar?
Dersler nasıl geçti, sınıftaki kızlar yeni kesilen saçlara ne dedi, öğlen okulda çıkan çorbayı içtiler mi, okuldan sonra evde kitap okundu mu yoksa kafalar tablete mi gömüldü, ödevler tamam mı, banyo yapıldı mı, tırnaklar kesildi mi, dişler fırçalandı mı?
Çantalar hazır mı? Kıyafetler tamam mı? Eksik gedik bir şey var mı? Dik durun bakayım şu duvarda boylar uzadı mı? Kilolar yerinde mi? Tabaktaki sebzeler bitti mi? Zamanında yatıldı mı, zamanında kalkıldı mı? Onlarla yatar, onlarla kalkar. Yirmi dört saatlerini dakika dakika bilir. Onlar her şeyden önemlidir.
Çocuklar söz konusu olunca ben de öyleyim aslında ama onun farklı, benden daha iyi olduğunu her zaman izler, ruhumda hissederim...
Çocukların günde beş dakika sevip bıraktığı kediden de, dolapta kendi kendine yaşayan kefirden de sorumludur. Evde kaç kişi olursan ol, aslında ev onundur.
*
Anneler gününüz kutlu olsun büyük, küçük tüm analar.
Evlatlarınız için içinizde taşıdığınız koca yürek sağ olsun!
Karşılık beklemediğinizi bilirim. Sıcak bir kucaklaşma, kocaman bir öpücükten başka hediye de istemediğinizi, uzakta olandan sadece sevgi dolu bir telefon beklediğinizi.
‘Evlatlar var olsun, olduğu yerde mutlu olsun yeter’ dediğinizi...
Kucaklarınız sevgiyle dolsun, anneler gününüz kutlu, mutlu olsun!
*
Not: Bana Twitter, Facebook ve Instagram’dan ulaşabilirsiniz: @anlatanadam