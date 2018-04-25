Aç bebelerle 23 Nisan!

Çok da araştırmaya gerek yok aslında; etrafımız dilenen, yardım için yalvaran, yürek yakan çocuklarla dolu ve biz dünyanın tek çocuk bayramını bize yakışır bir biçimde kutladık; Meclis’in doğum gününde, Meclis’te kavga ederek!

Araştırmaya gerek yok her şey ortada ama araştırmışlar, kağıda dökmüşler işte, helal olsun!

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM), tam da 23 Nisan öncesi, çok acıklı sonuçları olan bir rapor yayınladı.

Türkiye’de yaşayan 0-15 yaş arası çocukların %40’ı protein ihtiyaçlarını karşılayamıyor!

BETAM’ın EUROSTAT Avrupa Birliği İstatistik Ofisi ve TÜIK’den aldığı verilerle hazırladığı raporda; bu halimizle Avrupa’da sonuncuyuz. Her yerde fakirlik var elbet ama gelişmiş Avrupa ülkelerinde bu rakam kaçmış biliyor musunuz? Anca %4-5!

Yazık bize be!

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Rapora göre; ‘aynı yaş grubundaki çocukların, %51’i barınma, ev kirası, elektrik, su, gaz ve kredi kartı faturalarını ödeyemeyen hanelerde yaşamakta’.

‘Her dört çocuktan üçü yılda bir hafta tatil yapamayan ailelere sahip’.

Nasıl tatil yapsın aile? Kirayı zor denkleştiriyor, evin elektriğini ödeyemiyor, asgarisini yatıra yatıra ay geçiriyor, kredi kartı faizleri altında ezilmiş!

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Bizim agalar da, ulu önder Atatürk’ün kurduğu Meclis’te, Meclis’imizin doğum gününde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda; ‘sen koltukta oturacaksın, hayır ben oturacağım!’ şeklinde birbirini yiyor! Karşılıklı atışmalar, polemikler, yalanlar havada uçuşuyor!

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Memlekette yaşayan yirmi milyon çocuğun yedi milyondan fazlası; temel ihtiyaçların başında gelen beslenme, barınma ve ısınma ihtiyaçlarının karşılayamayıp, şiddetli maddi yoksunluk içerisinde yaşayadursun, bizim abiler Meclis’te kavga gürültü içindeyken Mercedes’ler kapıda dursun!

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Kendi evlatlarımız dışındakileri evlat kabul etmeyelim, onların eksiğini eksiklik olarak görmeyelim, sokakta yaşayan aç bebişleri istatistik olarak görmeye devam edelim(!)

20 yıl sonra bu ülkeyi onlar yönetecek, başımızdakileri onlar seçecek!

Görelim bakalım? Sokaklarda aç, evlerde eksik büyüyen bu zavallı çocuklar bize, bugünlere nasıl hesap soracak?

Hepinizin, hepimizin geçmiş bayramı kutlu olsun!

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