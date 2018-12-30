2018’de, Google’da neler aradık neler!

Sene bitiyor tabi, bir ortalığı toparlayalım. Merak ettim ve sizler için baktım. Google Trends sayfasında, ülkelere göre ayrılmış bir şekilde, bir sene içerisinde en çok nelerin arandığı ile ilgili bir rapor var. Raporlar çok ilginç!
Başka ülkeler de var dedim ya, karşılaştırmalı olarak inceleyeyim dedim.
Tüm dünyada, ‘World Cup’ yani 2018’de gerçekleşen ‘Dünya Kupası’ aranmış. Bu bizde de böyle.
Gibi...
Çünkü bizde; birinci sırada ‘dolar’, sonra ‘soy ağacı’, sonra Dünya Kupası var.
Naapsın millet? Dolar bir anda fırlayınca, sabah kalkıp dolar yazmış, akşam yatarken dolar yazmış! Bir ara da e-devlet sitesinden kendi soyuna bakabiliyorduk ya malumunuz, ‘Biz de herhalde sahipsiz değiliz!’ kafasına geçmiştik hepimiz, soyumuzun köklerini araştırmaya girişmiştik. Onun sonuçları da bu olmuş...
Allahtan doların ateşi düştü de, dolar araması da gerilerde kaldı son günlerde. Allah aratmasın Google’larda doları 2019’da!
Daha sonraki sıralarda; hem dünyada, hem de bizim memleketimizde 2018 yılında kaybettiğimiz isimler var. Bu çok doğal. Buradan bir mevzu çıkarmayalım; kaybettiklerimize rahmet, kalanlara sabırlar dileyelim...
Herkesin derdi başka tabi. Kanada gibi refahın özütülmüş hali bir ülkeye bakınca; buz hokeyi takımları araştırmaları, efendim ‘Prens Harry kaç yaşında?’ gibi keyif soruları, Demi Lovato gibi gayet hayatta şarkıcılar önde gidiyor ve ‘Neden Yunanlılar tabak kırar?’ gibi rahata bağlanmış sorular göze çarpıyor.
Aynı kıtanın aşağılarına inip, ekonomik sıkıntıları olan ülkelere gelince; mesela Kolombiya’da ‘asgari ücret’ araması başa oynuyor doğal olarak.
Kahrolsun parasızlık!
Avrupa da farklı değil. Paranın ve refahın sokakta el ele dolaştığı Danimarka’da ‘sanal makineler’ en üst sırada aratılmışken; ekonomik zorluklarla boğuşa boğuşa, artık parayla pulla pek işi kalmamış olduğu çıkarımını yaptığım Yunanistan’da, ‘Aşkın gücü’ en çok aratılan kelimeler olmuş.
Bizim liste biraz değişik.
Sen Anlat Karadeniz, Çukur, Ufak Tefek Cinayetler, Bir Zamanlar Çukurova, Erkenci Kuş en çok aranan diziler kategorisinde ilk beş.
Uzun ömürler diliyorum, hayatta olan ünlülerimizden en çok Ali Koç, Cenk Tosun ve Timuçin Esen aratılmış.
Sonra da yemek aratılmış bol bol! En çok aratılan ne biliyor musunuz? ‘Ziron nasıl yapılır?’
Cahilliğime verin, buna ben de katkıda bulundum az önce. ‘Ziron nedir?’ diye ama. Hazır yufkadan yapanı var, yufkayı evde açanı var. Silor diyen var, Siron diyen var. Kıymalı yapan var, tavukludan vazgeçmeyen var. ‘Bu yemek Bayburt’undur!’ diye haykıran var, ‘ziron bizim yörenindir, kimseye kaptırmayız!’ diye mevzuya dalan var. Bu kadar popüler bir yemek olduğunu bilmiyordum gerçekten.
Diğer en çok aratılanlar ise mıhlama, pizza, tiramisu ve brüksel lahanası olmuş.
Kendimizi yemeğe vermişiz belli ki...
Genel aramalarda, milyonlarca kişi beklenen bir şekilde ‘bedelli askerlik’ aratmış. Peki arkasında hemen hangi arama var biliyor musunuz? ‘Yeşil Uzaylı’
En çok da, Batman, Osmaniye, Şanlıurfa ve Burdur’dan aratılmış.
‘Ne oldu? Memlekette UFO ya da uzaylı gören mi oldu acaba?’ şeklinde şaşırmayın. Kalçasını sallaya sallaya dans eden bir yeşil uzaylı videosu var, nette dolaşan. Bizimkilerin pek hoşuna gitmiş demek, yana yakıla yeşil uzaylı aramışlar!
Sırf merakımdan baktım alfabetik listenin en sonundaki, ekonomik zorluklarla güreşen Afrika ülkesi Zimbabve’ye. Güreşen dedim, buna boğuşma denmez çünkü.
Geçtiğimiz yıl bir Amerikan Doları’nın otuz beş katrilyon(!) Zimbabve dolarına (sayıyla 1,00 Amerikan Doları = 35,000,000,000,000,000 Zimbabve Doları) yükselmesinden sonra, kendi parasını bırakıp yabancı para birimlerini kullanmaya geçen, işsizliğin yüzde doksanlara vurduğu Zimbabve’de; 2018 yılında en çok sorulan soru ‘Nasıl sevişilir?’ olmuş!
‘Nasıl öpüşülür?’ ikinci sırada, ‘Aşk nedir?’ üçüncü sırada.
Yani hem ekonomimiz fersah fersah daha iyi, hem de bu konulara oldukça hakimiz, insan inceden bir rahatlıyor...
2019 yılında sağlıklı, huzurlu, sevdiklerinizle birlikte neşeli günler geçirmenizi dilerim.
Aradığımız her zaman yanımızda olmayabilir, aramaya devam edelim elbet ama arada sırada da elimizdekine, sahip olduğumuz kıymetlere şükredelim!
Not: Bana Twitter, Facebook ve Instagram’dan ulaşabilirsiniz: @anlatanadam
2018’de, Google’da neler aradık neler!
Sene bitiyor tabi, bir ortalığı toparlayalım. Merak ettim ve sizler için baktım. Google Trends sayfasında, ülkelere göre ayrılmış bir şekilde, bir sene içerisinde en çok nelerin arandığı ile ilgili bir rapor var. Raporlar çok ilginç!
Başka ülkeler de var dedim ya, karşılaştırmalı olarak inceleyeyim dedim.
Tüm dünyada, ‘World Cup’ yani 2018’de gerçekleşen ‘Dünya Kupası’ aranmış. Bu bizde de böyle.
Gibi...
Çünkü bizde; birinci sırada ‘dolar’, sonra ‘soy ağacı’, sonra Dünya Kupası var.
Naapsın millet? Dolar bir anda fırlayınca, sabah kalkıp dolar yazmış, akşam yatarken dolar yazmış! Bir ara da e-devlet sitesinden kendi soyuna bakabiliyorduk ya malumunuz, ‘Biz de herhalde sahipsiz değiliz!’ kafasına geçmiştik hepimiz, soyumuzun köklerini araştırmaya girişmiştik. Onun sonuçları da bu olmuş...
Allahtan doların ateşi düştü de, dolar araması da gerilerde kaldı son günlerde. Allah aratmasın Google’larda doları 2019’da!
Daha sonraki sıralarda; hem dünyada, hem de bizim memleketimizde 2018 yılında kaybettiğimiz isimler var. Bu çok doğal. Buradan bir mevzu çıkarmayalım; kaybettiklerimize rahmet, kalanlara sabırlar dileyelim...
Herkesin derdi başka tabi. Kanada gibi refahın özütülmüş hali bir ülkeye bakınca; buz hokeyi takımları araştırmaları, efendim ‘Prens Harry kaç yaşında?’ gibi keyif soruları, Demi Lovato gibi gayet hayatta şarkıcılar önde gidiyor ve ‘Neden Yunanlılar tabak kırar?’ gibi rahata bağlanmış sorular göze çarpıyor.
Aynı kıtanın aşağılarına inip, ekonomik sıkıntıları olan ülkelere gelince; mesela Kolombiya’da ‘asgari ücret’ araması başa oynuyor doğal olarak.
Kahrolsun parasızlık!
Avrupa da farklı değil. Paranın ve refahın sokakta el ele dolaştığı Danimarka’da ‘sanal makineler’ en üst sırada aratılmışken; ekonomik zorluklarla boğuşa boğuşa, artık parayla pulla pek işi kalmamış olduğu çıkarımını yaptığım Yunanistan’da, ‘Aşkın gücü’ en çok aratılan kelimeler olmuş.
Bizim liste biraz değişik.
Sen Anlat Karadeniz, Çukur, Ufak Tefek Cinayetler, Bir Zamanlar Çukurova, Erkenci Kuş en çok aranan diziler kategorisinde ilk beş.
Uzun ömürler diliyorum, hayatta olan ünlülerimizden en çok Ali Koç, Cenk Tosun ve Timuçin Esen aratılmış.
Sonra da yemek aratılmış bol bol! En çok aratılan ne biliyor musunuz? ‘Ziron nasıl yapılır?’
Cahilliğime verin, buna ben de katkıda bulundum az önce. ‘Ziron nedir?’ diye ama. Hazır yufkadan yapanı var, yufkayı evde açanı var. Silor diyen var, Siron diyen var. Kıymalı yapan var, tavukludan vazgeçmeyen var. ‘Bu yemek Bayburt’undur!’ diye haykıran var, ‘ziron bizim yörenindir, kimseye kaptırmayız!’ diye mevzuya dalan var. Bu kadar popüler bir yemek olduğunu bilmiyordum gerçekten.
Diğer en çok aratılanlar ise mıhlama, pizza, tiramisu ve brüksel lahanası olmuş.
Kendimizi yemeğe vermişiz belli ki...
Genel aramalarda, milyonlarca kişi beklenen bir şekilde ‘bedelli askerlik’ aratmış. Peki arkasında hemen hangi arama var biliyor musunuz? ‘Yeşil Uzaylı’
En çok da, Batman, Osmaniye, Şanlıurfa ve Burdur’dan aratılmış.
‘Ne oldu? Memlekette UFO ya da uzaylı gören mi oldu acaba?’ şeklinde şaşırmayın. Kalçasını sallaya sallaya dans eden bir yeşil uzaylı videosu var, nette dolaşan. Bizimkilerin pek hoşuna gitmiş demek, yana yakıla yeşil uzaylı aramışlar!
Sırf merakımdan baktım alfabetik listenin en sonundaki, ekonomik zorluklarla güreşen Afrika ülkesi Zimbabve’ye. Güreşen dedim, buna boğuşma denmez çünkü.
Geçtiğimiz yıl bir Amerikan Doları’nın otuz beş katrilyon(!) Zimbabve dolarına (sayıyla 1,00 Amerikan Doları = 35,000,000,000,000,000 Zimbabve Doları) yükselmesinden sonra, kendi parasını bırakıp yabancı para birimlerini kullanmaya geçen, işsizliğin yüzde doksanlara vurduğu Zimbabve’de; 2018 yılında en çok sorulan soru ‘Nasıl sevişilir?’ olmuş!
‘Nasıl öpüşülür?’ ikinci sırada, ‘Aşk nedir?’ üçüncü sırada.
Yani hem ekonomimiz fersah fersah daha iyi, hem de bu konulara oldukça hakimiz, insan inceden bir rahatlıyor...
2019 yılında sağlıklı, huzurlu, sevdiklerinizle birlikte neşeli günler geçirmenizi dilerim.
Aradığımız her zaman yanımızda olmayabilir, aramaya devam edelim elbet ama arada sırada da elimizdekine, sahip olduğumuz kıymetlere şükredelim!
Not: Bana Twitter, Facebook ve Instagram’dan ulaşabilirsiniz: @anlatanadam