2017 out, 2018 in!

Öyle tuhaf bir gündemimiz var ki, 2017 yılının geçmiş haberlerine bir göz atayım dediğinizde, akılda kalan bir kaç çok önemli detay haricinde bugünün haberlerini okuyor sanabilirsiniz kendinizi. Ne pis bir gündemse bizikisi; hem her gün beyin yakacak kadar hızlı değişiyor, hem de bir türlü yakamızı bırakmıyor!

İşte size bugün ve her gün için gündem:

Trump denilen ergen işadamıyla yıldızı barışmayan bir Türkiye, düşeceğine kesin gözüyle bakılan ama düşmeyen enflasyon, her geçen gün artan ve bir gün büyük bir patlama yapacağına inanılan dolar, kurumayan Ortadoğu bataklığı ve piyonları birbirine kırdırarak iyi pozisyonlar peşinde olan süper güçler, dayak yiyen ve hatta öldürülen kadınlarımız, işkence gören hayvanlar, yaratıcı dolandırıcılar, kazandıklarıyla geçinemeyenler, gittikçe zorlaşan hayat şartları ve tüm bunların altında ezilenler...

*

İnanmıyorsanız, her hangi bir tarihi yazın bir gazetenin internet sayfasının arşivine, sonra tarihi kapatıp birine okutturun sayfayı. Okuyanın, haberlerin güncel olduğuna inanması işten bile değil. Bir deneyin, göreceksiniz.

*

Madem 2018’e giriyoruz inceden, bari kendimizi değiştirelim yeni yılda!

Çevremizde oluşan hiç bir mevzuya müdahale edemiyoruz belli ki, kendi içimizde ‘yeni yıl, yeni şans!’ diyelim hadi!

*

Örneğin 2017’de umutsuzluk hakimdi genelimizde. Bunu değiştirelim. Umutsuzluk out, umut in olsun! İnsanın gönlünde umut yeşermeye başladığında, her şey değişmeye başlar çünkü!

*

Yetkilinin biri sadece ‘kardeş, sen artık müdür oldun’ dedi diye, bir zabıtayı bayıltana kadar dövmüştü geçen gün bir müdürümsü.

Hatırlarsınız...

Sosyal medyadan öyle bir çığlık yükseldi ki, bizim ‘müdürümsü’ sağlam bir tokat yedi milletten aniden!

İstifa etti, özür diledi, hayatı değişti.

Hadi artık haklının tepkisinin değişiklik yaratabildiğini fark edelim: Tepkisizlik out, tepki koymak in olsun!

*

Kendinden güçsüz, kendine bağımlı kadınlara, hakları varmış gibi şiddet uygulayan yaratıklar yine gündemdeydi bu sene.

Boşanmak isteyen kadınlara en ağır şiddet uygulandı istatistiklere göre. 300’e yakın kadınımız en yakınları tarafından öldürüldü, binlercesi insafsızca dövüldü.

Hiç yakışmıyor bizim gibi millete!

Haydi gelin haykıralım 2018’de: Kadına şiddet out, herkese sevgi in olsun!

*

Çocuklar da büyük tehdit altındaydı yine 2017’de, yazıklar olsun bizlere!

Çocuklara yönelik cinsel taciz ile ilgili yasalara hakim olalım hepimiz yeni yılda.

Sapıkların aramızda dolaşmasını engelleyelim!

‘Dokuz yaş, on iki yaş, on beş yaştan küçük’ gibi kelimeleri, ‘rızası olduğu zaman’ gibi kavramları kaldıralım yasalardan!

‘Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması halinde’ demesin artık bir yasamız. ‘Sarkıntılık düzeyinde kalmış bir suçla ilgili soruşturma açılabilmesi, velisinin şikayetine bağlıdır’ diyemesin artık bu yıl!

Yakaladığımızı sokakta evire çevire dövmek yerine, konunun geneliyle ilgili bir aksiyon alalım milletçe.

Çocuk çocuktur yahu!

Çocuk istismarı out, bebişlerin güvenle büyümeleri in olsun 2018’de!

*

Küçük yaşta ailelerinin zoruyla evlendirilen kızlarımız var bu memlekette. Ne kadar ayıp bize! ‘Küçüğün rızası’ gibi akıl almaz cümleleri silelim hayatımızdan. ‘Nikahı belediye mi kıyacak, müftü mü?’ sorularına takıldığımızdan kat be kat, çocuk nikahını kıyanlara yüklenelim!

‘On iki yaşında bir kızın nikahını kıymıyorsun be adam, çocuğa kıyıyorsun!’ diyelim artık.

Anası babası cahil belli ki ya da gelenek, görenek diye anlamsız bir şeyin peşinde. Töre diye bir acımasızlığın arkasına sığınmış.

Haydi biz de yerimizden kalkalım bu yeni yılda: Çocuklarımızın genç yaşta evlendirilmesi out, kızlarımızın okullarda bilinçlenmesi in olsun!

*

Hoşuna gitmediği için yan komşunun köpeklerini zehirleyen, kafası bozulduğu için kedileri tekmeleyen, çuvala koyup enikleri çöpe atan, akla gelmeyecek işkenceleri yapan canileri de aramızdan temizleyelim, hadi!

Hayvan hakları yasasının çıkması için elimizi taşın altına koyalım. Hayvanların mal değil can olduğunu hatırlayalım.

Bu memlekette, sokaklardaki canlara evindeki yemeği, suyu paylaşan insanlar çoğunlukta...

Bir çok açığı bulunan yeni hayvan hakları yasa tasarısının da farkına varalım.

Yanımızda, çevremizde hayvanlara eziyet edilmesine tepki verelim.

Hayvanların mal gibi dükkanlarda satılmasına karşı çıkalım.

2017’de yapamadık; hayvanlara uygulanan her türlü işkence out, hayvan sevgisi in olsun yeni yılda!

*

Haydi silkinelim ve kendimize gelelim 2018’de...

Kocaman, müthiş değerleri olan, cesur, çalışkan, merhametli, köklü bir milletiz.

Değersiz hissetmek out, kendi kıymetimizi bilmek in olsun 2018’de!

Umut in olsun!

Barış in olsun!

Anlayış; insan haklarına, düşünceye saygı in olsun!

Yeni keşfeden ya da geçmişten beri adımlarını takip eden fark etmez, Atatürk herkese in olsun!

*

Birbirimizi yemeyi bırakalım, bir olalım.

2018’de yamyamlık out; tek sofrada, tek kazandan, hep birlikte yemek yiyebilmek in olsun yurdumuzda!

*

Herkese umut ve sevgi dolu bir yeni yıl dilerim...

*

Bana Twitter, Facebook ve Instagram’dan ulaşabilirsiniz: @anlatanadam

anlatanadam@gmail.com