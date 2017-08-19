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Ali Ece

Ali Ece

Yeteri kadar iyi değil

19 Ağustos 2017

KASIMPAŞA, Trezeguet farkıyla ilk 5 dakikada 5 gol girişiminde bulundu.

Ancak Beşiktaş’ın 2 yıldır şampiyon olan kurulu düzeni, Tosic-Cenk-Babel pas üçgeninde golü getirdi. Sol stoper Tosic top Beşiktaş’tayken sol bek-sol iç sentezi asistin asistini o esnada sol açık koşusu yapan santrfor Cenk’e yaptı.

Sol açık Babel ise soldan gelişen pozisyonda santrfor-sağ açık arası bir yerden koşu yapıp boş kaleye golü attı. İlk yarı sonu Beşiktaş, deplasmanda yüzde 66’lık bir oranda topa sahipti. Bu topa sadece topa sahip olmak için değil de tempolu hücum yapmak ve hücum sürekliliği oluşturmak için sahip olmak daha iyi sonuç verebilirdi. Pasın kısa ya da uzun olması çok da önemli değil. Değerli olan pas ise Caner’in Talisca’ya yaptığı asisttekiydi. O topa “orta” dersek, hakkını vermemiş oluruz.

EFEKTİF OLAMADI

Caner’in asisti, bir ortanın ötesinde havadan verilebilecek en isabetli pas örneklerindendi. Talisca da bazen sol ayağı kadar iyi kullandığı kafasını ‘falsolu ayak içi plase’ titizliğinde çok akıllıca kullandı.

Beşiktaş’ın sorunu Talisca’nın golündeki kanat organizasyonlarını maçın kalanında yarı kalitede bile efektif yapamamasıydı. Ezbere çok orta yapıldı. Quaresma sezona geçen yılki kadar formda başlamadı. Ancak asıl formsuzluğu sorun olan Fabri’ydi. İlk golde belki Neumayr, Neymar gibi vurdu ama ikinci golde Trezeguet, Fabri’nin yaptığı büyük pozisyon hatasından faydalandı.

MAÇIN ADAMI: TREZEGUET

HEM yetenekli hem de hırslı bir oyuncu. 3-4 yıl önce Aatif’ın Süper Lig’de fark yaratan oyun zekasını daha da hızlı sergiledi. Golde Fabri’yi faka bastırdı.

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