Uyum sağlar sakatlanmazsa gol kralı: Negredo

Middlesbrough gibi kabız bir takımda bile gol atan Negredo, Şenol Güneş yönetimindeki Oğuzhan, Talisca, Quaresma, Babel, Tolgay, Caner ve Adriano’lu Beşiktaş’ta neler yapar? Güneş, ısrarla istediyse kral yapacaktır!

NEGREDO’yu Almeida’ya benzetenler var. Solak ve futbolcu olmaları dışında en ufak benzerlikleri yok! Bundan Almeida’nın sol eliyle resim yaparsa Picasso olamayacağından emin olduğum kadar eminim. Picasso, dalının en iyisiydi. Negredo santrforların Picasso’su değil tabii ama Türkiye’ye gelen en kariyerli ve en yetenekli 5 santrfordan birisi. Şota ve Gomez hariç Şenol Güneş yönetiminde Türkiye gol kralı olan oyuncuların hocayla çalışmadan önceki seviyelerini hatırlatmak gerek! Gol kralları bir yana Bakambu gibi Sochaux’da 100’den fazla maçta attığı golü 40 maçta Bursa’da atan siyahi forvetin Şenol Güneş’in teknik eli değdikten sonra İspanya gibi gol sanatının en düzey icra edildiği bir ligde nasıl el üstünde tutulduğunu hatırlatalım. Volkan Şen, Umut Bulut gibi maalesef gol atmaktan çok kaçırmasıyla ünlü olan oyuncuların Güneş yönetiminde nasıl gol yollarında zirve yaptıklarını hesaba katalım.

KUSUR ONDA DEĞİLDİ

- Negredo tam tersine en zayıf yönü takımına gol attırma özelliği olan Karanka yönetimindeki Middlesbrough’ın gollerinin yüzde kaçını kaydetti? Geçen sezon Middlesbrough, İngiltere Premier Lig’de sadece 27 gol atarken Negredo 9’unu bizzat kaydetti, 4’ünün de asistini yaptı. Premier Lig tarihinin en zor gol atan takımının gollerinin neredeyse yarısında Negredo vardı. Ya Negredo olmasaydı? Middlesbrough taraftarlarının sosyal medyada yazdığına göre tarihin en sıkıcı takımı olurlardı! Geçen sezon Negredo kötü değildi, hücumu keçiboynuzu gibi olan takımın dibinden çıkan bir tutam futbol balı gibiydi.

ALTIN ÇAĞ’DA 19 KEZ MİLLİ

- Karanka yönetimindeki hücum kabızı Middlesbrough’da bile gol atabilen bir adam, Güneş yönetimindeki Oğuzhan, Talisca, Quaresma, Babel, Tolgay, Caner, Gökhan Gönül, Adriano’su olan bir takımda neler yapar? 1.86’lık boyu ve zamanlama yeteneğiyle kenar ortalara kafa vurur, topu kontrol edip soluyla nokta işi plaseler yapar, kalecinin öne çıktığını fark ettiği anda estetik usta aşırtma vuruşları yapar.

Form geçici klas kalıcı diye tarif edilebilecek kalibrede santrforluk yetenekleri vardır.

Bu yetenekleri sayesinde üst üste üç turnuva kazanan İspanya Milli Takımı’nın Altın Çağı’nda 19 kez milli formaya layık görülmüştür.

BÜYÜKLERE KAFA TUTTU

-TORRES, uğruna Brezilya ile futbol savaşına girilen Diego Costa, Conte’nin santrforluğuna âşık olduğu Morata gibi kariyerinin en az bir döneminde bonservis bedelleri minimum 40 milyon Euro’ya yükselmiş golcülerle İspanya forması için rekabet ederken şans bulabilmiş bir oyuncu Negredo. Bu yetenek seviyesi sayede M.City’e transfer olmuş, Sevilla’nın en iyi döneminde el üstünde tutulmuştur.

VALENCİA’DA OLMADI

- Negredo, sadece Valencia’da bekleneni veremedi çünkü yönetimsel açıdan adeta sirke dönen kulüp, Negredo geldiğinden beri 3 yılda 7 teknik direktör değiştirdi! Televizyondan transfer edip Gary Neville’i bile hoca yaptı! Negredo her şeyden önce hep gol atmaya, oynamaya aç bir oyuncuydu. Bu yüzden Raul ve Van Nistelrooy’un arkasında beklemek yerine hiç arkasına bakmadan Real Madrid’den ayrıldı.

Real Madrid iyi paraya geri alma opsiyonu koydurdu ancak o sürekli forma şansı için Sevilla’ya gitmeyi tercih etti.

Onu AlmeIda ile değil Gomez İLE karşılaştırın

- Böyle bir kariyer Almeida ile değil, Mario Gomez ile karşılaştırılır. Ceza alanı içinde son vuruşta Gomez biraz öndedir ancak Negredo da çok geride değil, misal bu dalda Aboubakar’dan daha iyi. Son 4 sezon gol ortalaması çok yüksek değil ancak Mario Gomez’in de Beşiktaş’a gelmeden önceki sezonlardaki ortalaması benzer sakatlık ve hatalı kulüp tercihi nedenleriyle çok yüksek değildi. Negredo’nun driplingi ve çalım yeteneği ise Mario’dan üstündür.

KENDi YETENEĞiNi DE AŞAR

Şenol Güneş’in de hücum planlayıcılığı, bireysel oyuncu performansı yükseltme özellikleri Karanka’nınkilerden üstündür. Şenol Güneş, Negredo’yu ısrarla istediyse gol kralı yapacağı vardır! Sakatlık ve lige uyum meseleleri ise sadece beni değil, Şenol Güneş ve Negredo’nun yeteneklerini bile aşabilir, o ayrı!