Solundan uçan kartal

CANER’in ortası “Sarı Fişek”in hücum repertuarının klasiklerinden. Ya Caner’i oraya topla getirmeyecek ya da o tip ortaları yapacak açıyı vermeyeceksin. Yoksa maça 1-0 yenik başlarsın çünkü Cenk Tosun çok yoğun çalışarak gol repertuarını sürekli geliştiren bir forvet.

- Cenk’in ön direğe koşusu Mario Gomez’inkileri hatırlatan bir gol aklının ürünü. Havadaki topa gelişine hafif falsolu vuruşu da bir o kadar akıllıcaydı. Bu tip pozisyonlarda Serkan Kırıntılı gibi bir kaleciyi çaresiz bırakmak her santrforun harcı değil.

- Beşiktaş’ı öne geçiren gol çok iyiydi ancak ilk yarının kalanında özellikle Adriano çıktıktan sonra Beşiktaş goldekinin yarı kalitesinde bile pozisyonlar geliştiremedi. Porto dönüşü bu yorgunluk anormal değil. Fakat oyuncuların bireysel açıdan yorgunken daha kolektif oynayarak yorgunluğu daha az hissetmeleri yerine sürekli bireysel şovlara yönelerek daha da yorulmaları anormal!

SONU GOL OLUNCA ÇALIM DAHA GÜZEL

- Bu tip yorgunluk durumlarında ya daha fazla rotasyon yaparsın ya da takımın boyunu daha kısa tutarak oynarsın. 2. yarının ilk 20 dakikasında Porto deplasmanındakinin tam tersi bir Beşiktaş vardı. Takımın boyu uzadıkça uzadı, bir süre geriye bile yaslandı. Lakin daha önceki iki üç pozisyonda hep yanlış tercih yapan Quaresma, uzun süredir Beşiktaş formasıyla en iyi şutunu çekince attığı gol öncesindeki çalımlarının da değeri iki katına çıktı!

- 2. golden sonra Beşiktaş oyun iştahını resetledi. Beşiktaş ne kadar Porto yorgunuysa, Konya da o kadar Marsilya yorgunuydu. Yalnız Caner ve Babel sanki haftanın 7 günü 7 ayrı maçta oynayacaklarmışçasına hırslarıyla tetikledikleri oyun akıllarını sahaya yansıtmaya devam ettiler. Babel uzun yıllar sonra gerçek potansiyel yeteneğini sergilediği bir takımda oynamanın keyfini oyununa yansıtıyor. Caner ise topuk sakatlığının acısını futbol topundan çıkartıyor. Atiba’nın istikrarını, dakikliğini, her türlü kolektif arızayı gidermesini anlatabileceğim yeni kelime kalmadı. Eski yazılarda defalarca yazdıklarımı tekrarlamamak için izninizle “Atiba gibi Atiba” demekle yetiniyorum. Medel de bu tip maçlarda stoperde de işe yarayacağını herkese gösterdi.

MAÇIN ADAMI: CANER-BABEL

- Üstteki yazımda anlattığım nedenlerden dolayı Caner Erkin ve Ryan Babel, ‘maçın adamları’ olmayı fazlasıyla hak etti. Kanatları çok iyi kullanan ikilinin takıma katkısı büyük.