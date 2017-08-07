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Ali Ece

Ali Ece

Savunma biçimsizliği

7 Ağustos 2017

KUPANIN adı süper ama oynandığı zemin sadece pahalı ameliyat kovalayan doktorlar için süper! Zaten hazırlık döneminde Beşiktaş, savunmasından birisi ilk 11’in bankosu Gökhan Gönül olmak üzere iki sakat verdi. Samsun’da da dengesiz bir geri dörtlüyle başladı.

Daha öncekilerden sonra Beck ehven-i şerdi. Lakin Gökhan Gönül’den sonra Beck hücumda yetersiz, savunmada dengesiz kalıyor. Savunmanın ortasına ise Pepe gelmesine rağmen sol stoperde bir başka savruk isim Tosic olduğu için kolektif savunma yerleşimi ilk düdükten itibaren alarm verdi. Yenilen golde de aynı yerleşim hatası söz konusuydu. Fabri de hatalıydı: Orada ya Schmeichel edasıyla çıkıp rakip forvete evine giren hırsız muamelesi yapacaksın ya da o kadar öne çıkıp aşırtma yapma fırsatı vermeyeceksin!

TALISCA MUMLA ARANDI

MUSTAFA Reşit Akçay’a tebrikler. Akçay’ın doğru planı ilk 60 dakika Beşiktaş’ın tüm zaaflarından faydalanırken, tüm güçlü yönlerini de etkisizleştirmeyi başardı. Tolgay’ın birkaç hücum yönü değiştiren diyagonal uzun pası dışında Beşiktaş, en güçlü yanı olan paslarla fark yaratamadı. Hücumda Talisca’nın ekstralarını mumla aradı.

60’taki Caner-Negredo hamlesi sadece Adriano’nun sağ bekteki sorunu çözmesine yetti.

MAÇIN ADAMI: SKUBİC

Skubic, geçen sezon da ligin en iyi 3 sağ bekinden birisiydi. Kaldığı yerden devam etti. Maç boyu kusursuz bir performans sergiledi. Penaltı vuruşunda soğukkanlıydı.

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