Prensi avlayan Paşa

MAÇIN başında, 54 Avrupa Kupası maçında 45 golü olan santrfor Falcao, sol bekinin kademesine gelip Quaresma’yı kovalıyordu. Bu pozisyon hem Monaco’nun geçen yıl yarı finaline kadar çıktığı Devler Ligi’nde bu sezon ilk galibiyetini almak için ne kadar yanıp tutuştuğunu, hem de Beşiktaş’ın ilk 2 maçtaki performansından nasıl çekindiğini gösteren bir andı.

Falcao, mevkisi izin verse mevkidaşı Cenk’i de kovalamak isterdi. Lakin Cenk yine son zamanlardaki komple süper santrfor performansını sergiledi. Glik gibi bir hava kuvvetleri komutanı karşısında sırtı dönükken hava topu mücadeleleri kazandı, kanada açılıp içeri sızdı, önüne çıkanları çarşıya pazara yolladı. O pozisyonlardan birinde Babel her zamanki dakikliğini gösterebilse Beşiktaş erkenden öne geçecekti.

Falcao ise adeta ilk bulduğunu atarken yoktan pozisyon geliştirdi. Kolombiyalı “form geçici klas kalıcı” futbol vecizesinin krampona bürünmüş hali. Dar alanda çok usta işi bir gol attı. İngiltere hariç hiçbir yerde kimsenin durduramadığı gol makinesine karşı ne önlem alırsan al, en iyisi golüne golle karşılık vermek! Yenilen golden sonra çok geçmeden karşılığını vermek çok önemliydi.

Bu yüzden golden sonraki rakibin sevinç anında Şenol Güneş, Quaresma’ya yeni direktifler verdi. O da Talisca’ya iletti. Talisca yine “yılan driplingler”inden yapıp sağdaki Quaresma’yı buldu. Tam Leipzig maçındaki gibi ortadan ön direğe gidiyordu ki oradaki Cenk yine yüzümüzü Tosun Paşa gibi güldürdü.

BİTMEYEN GOL FİLMİ

Hayatımda en çok eksikliğini hissettiğim şeylerden birisi Kartal Tibet’in “Tosun Paşa”sının ikincisinin çekilmemesi. Ancak Şenol Güneş yönetmenliğindeki “Tosun Paşa” her maç yenisi çekilen harika bir futbol filmi.

Beşiktaş’ın tüm oyuncuları ve teknik heyeti dün gece yine harika bir başarıya imza attı.

MAÇIN ADAMI: CENK TOSUN

GEÇEN sezonun Şampiyonlar Ligi yarı finalisti Monaco Prensliği’ni yıkan Cenk, attığı iki gol ve 90 dakikaya yaydığı performansıyla maçın adamı olmayı hak etti.