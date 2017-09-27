Paradan büyük oyun

Cenk'in bu sezon tadından yenmeyen son model santrfor hareketliliği, daha maçın başında Leipzig savunmasının lideri, takım kaptanı Orban'ın sarı kart görmesine neden oldu. Bu en uçtaki Devler Ligi standardındaki hareketlilik ve hızlı düşünerek oynama doğrusu, kolektif açıdan ilk yarım saatteki Beşiktaş organize baskısını sağlayan faktörlerden en önemlisiydi.

Cenk, ilk golü de adeta doğuran isim oldu, Babel'i Almanya'nın en yetenekli genç forveti Werner'e nazire yaparcasına üstün bir kalitede gördü. Maç öncesi şut ısınmasında, Babel goldeki aynı harika plaseden en az 3-4 tanesini tribünde maçı izlediğim yere yakın kaleye yapmıştı, bu kez diğer kaleye yapıp çok kritik ilk gole imza attı.

70 MİLYONLUK KEITA SÜRÜNDÜ!

İlk yarım saatte o kadar kudretli bir Beşiktaş oyunu izledik ki 70 milyon Euro'luk Keita sadece 4 tane faul yapabildi. İlk sarıyı gördükten sonra 24 ve 31'deki müdahalelerinden en azından birisi daha kartlıktı!

Geçen sezona göre Beşiktaş'ın Devler Ligi'ndeki en büyük artısı Pepe. Müdahale ve kademe kalitesi bir yana, doğru ve hep hücum başlatan top çıkartmaları, ilk pasları diğer yana.

30-40 arası ve 70 sonrası baskı yenmesinin sebeplerinden birisi de cumartesi derbide uzun süre eksik oynanmasıydı. Derin savunma riskliydi. Neyse ki 40'tan itibaren kaptan Oğuzhan duruma uyandı, takım boyunu öne çekip önde karşı prese liderlik etti. O önde kapılan toplarda Talisca 3 kez ısrarla Q7'yi gördü. 3.sünde savunmadaki boşluğu da görüp golünü yazdı!

İlk yarı sonunda Almanya 2.cisi karşısında taraftara 3'lü çektirecek zevki vermek: İşte Quaresma'nın misyonu bu olmalı. Quaresma ayrıca yorulana kadar savunmaya yardım, sağ bekin kademesine gelme konusunda da uzun zamandır en disiplinli, en verimli maçını oynadı.

52 ve 57'deki Fabri'nin kurtarışları ile 64'teki libero çıkışı çok kritikti. Leipzig, Kampl'dan Bruma'ya kadar pahalı tüm kozlarını sahaya sürdü. Beşiktaş ise 500 bin Euro'ya kadroya kattığı derin oyun kurucu Tolgay'ın klas kontrol-paslarıyla 3 puanı adeta derin dondurucuya koyup muhafaza etti. Oğuzhan-Atiba ikilisi yine takımın kalbi ve akciğerleriydi. Bu muhteşem ikili, Almanya 2.cisi pahalı gençlerden kurulu Leipzig karşısında yorgunluk pusuya yattığında, kolektif oyun aklıyla Beşiktaş'a sonsuzuncu kez hayat verdiler.