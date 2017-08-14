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Ali Ece

Ali Ece

Kıymasız lahmacun gibi

14 Ağustos 2017

ASLINDA alt alta 100 kere “Seyircisiz maç saçmalıktır, kıymasız lahmacundur” yazmak istiyorum.

Ancak bu sayfayı hazırlayan arkadaşlarıma ve ev sahibi seyircisiz olmasına rağmen sahada emek veren futbol insanlarına ayıp olmasın diye maçı yazıyorum. Kim bıçakla geliyorsa, kim sahaya giriyorsa onlar bir daha gelmesin, kurallara uyanların tribünde maç izleme özgürlüğü olmadıkları bir yerde olanlar yüzünden kısıtlanmasın!

Burada eski adıyla İnönü’de en çok maça çıkanlardan birisi dün gece Antalya teknik direktör koltuğunda oturuyordu. Kadrosu ne kadar kaliteli ya da eksik de olsa İstanbul’da Beşiktaş’ın en büyük eksiğinin taraftarı olduğunu bilen Rıza Çalımbay bunu hesaba katarak bir plan hazırlamış. Gomez’li sezonda Kasımpaşa, geçen sezon da Antalya hocası olarak Beşiktaş’a karşı hep iyi planlar yapan Çalımbay, rakipler için adeta bir pas şeytan üçgeni olan Oğuzhan-Atiba-Talisca üçgenini ilk 45’te istediği gibi bloke etti. Beck yine ofansif açıdan Gökhan Gönül’ü mumla aratınca, Beşiktaş kanatlardan da geçen sezonki yüksek kalitesine yükselemedi.

PEPE 1 DAKİKA HARİÇ ÇOK İYİYDİ

Beşiktaş, 2. yarıya daha da temposu düşük başladı. Lakin Antalya’da Eto’o ve çevresi gününde olmadığı ya da karşılarında 89. dakikadaki hariç gününde bir Pepe olduğu için Beşiktaş önce 1-0’lık avantajı korudu. Sonra da topa daha çok ve daha akıllı sahip olarak oyun üstünlüğü fırsatı vermedi.

İlk gol duran toptan Pepe’nin fırsatçılığı. Atiba’nın da geldiğinden beri duran toptan yaptığı sayısız aşırtma asistlerinden bir tanesi. 2. golü getiren penaltıda Diego güçlü ayağı soluyla kasmak yerine sağıyla Cenk’in önüne geçse tehlikeyi bertaraf edecekti. Beşiktaş çok iyi oynamadı ancak fırsatları değerlendirdi.

MAÇIN ADAMI: CANER

Geçen sezon geçirmiş olduğu o ağır topuk sakatlığından sonra sanki ayağını sadece sivrisinek sokmuş gibi sahalara güçlü bir şekilde geri dönen Caner Erkin.

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