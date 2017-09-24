Janssen etkisi

Fenerbahçe, 3 sezondur ilk kez bir derbide bu kadar dikine ve ofansif açıdan “Kadıköy ayarı”nda başladı. İlk gole kadar top Fenerbahçe’ye geçince, Valbuena ve Giuliano daha çok merkezdeki Janssen’e yaklaştılar. Bu, Beşiktaş’taki ilk sezonunda Şenol Güneş’in Atatürk Olimpiyat’taki derbi galibiyetinde başarıyla uyguladığı hücum formülüydü.

Bu kez ise başta Quaresma olmak üzere Beşiktaş’ın öndeki oyuncuları Cenk’e uzak kaldıkları için ilk yarıda alışılmış kalitesinin altında bir Beşiktaş izledik. Quaresma’nın çalım atamayınca sinirlenip oyun disiplini ve konsantrasyonunu kaybetmesi en zayıf noktası oldu. Medel de ilk penaltı pozisyonunda sertliğin dozunu ayarlayamadı.

İki bireysel hata ve kötü bir kolektif ilk 45 performansının sonunda kademeye giren ise Beşiktaş’ın bu sezonki en başarılı oyuncusu Cenk oldu. Cenk, takımı eksikken gösterdiği oyun aklıyla skoru olmasa da en azından rakiple kendi takımı arasındaki oyuncu sayısını eşitleyen hamleyi Neto karşısında yaptı.

VİDEO MU HAKEM Mİ?

Şenol Güneş, 2. yarı başında oyuncu yerine oyunu değiştirmeyi tercih etti. Hocanın kendisi atılana kadar bu oyun ve sonraki oyuncu değişikliği, Beşiktaş’ın oyununa olumlu etki yaptı. Sonrasında Kocaman’ın Alper hamlesi ile oyun dengelendi.

Asıl fark yaratan ise Janssen’in santrforculuğu ve hakem kararlarıydı. Yardımcı video hakem olsa belki oyun yine bu kadar dururdu ama en azından Ali Palabıyık bu kadar da tartışılmazdı.

MAÇIN ADAMI: JANSSEN

VINCENT Janssen, Tottenham’dan Fenerbahçe’ye geldiği günün ertesinde Hürriyet Gazetesi’nde yazdığım yazıda yer alan her şeyi dün derbide yaptı.