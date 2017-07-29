Fenerbahçe’nin Graz raporu

AYKUT Kocaman’ın Türk futboluna en büyük katkılarından birisi “teknik direktör takımı” tartışmasıdır. Mesleki açıdan sürekli kendisini geliştirmek için çabalayan Aykut hoca, Konyaspor’a tarihinin en büyük başarılarını yaşatırken “teknik direktör takımı” bağlamında küçük bütçeyle büyük aşama kaydetti.

Graz deplasmanında da son iki sezondan farklı, kısa sürede “teknik direktör takımı” harmanında iyi hazırlanmış bir Fenerbahçe izledik. Teknik direktör katkısını aşama aşama masaya yatırabiliriz. Birincisi, eldeki kadroda geçen sezona göre daha verimli oynayan oyuncular izledik. Alper, uzun süredir Fenerbahçe formasıyla açık ara en iyi performansını sergilerken, Ozan Tufan Kadıköy’e adım attığından beri kendisinden talep edilenleri ilk kez net anlamış şekilde oynadı. Ozan’ın Fenerbahçe’de kalmak için başka bir şansı da yok. Performansını sürekli artırarak devam etmeli çünkü Mehmet Topal ve Mehmet Ekici %100 fit olunca merkez orta sahada forma tam anlamıyla kanaryanın ağzında olacak.

ALPER POTUK’U VALBUENA PARLATTI

Teknik adam katkısına ikinci kriterden bakalım: Transferler ve kadro kimyasında yeniler yani Valbuena, Dirar, Isla tam isabet transferler olarak katkı yaptılar. Alper’in performansını yükselten en önemli faktör bilakis Volkan Şen ile Valbuena arasındaki taktik zeka ve ofansif repertuar farkıydı. Alper, Valbuena ve Dirar’a atıp boşa kaçınca topun isabetli şekilde kendisine geleceğini bilerek oynayınca performansıyla parladı.

YENİ ‘GENÇ SEMİH’ AHMETHAN

Genç Ahmethan da abilerine taktiksel uyum sağladı. Fenerbahçe’de en azından 3. santrfor kontenjanını Emenike’ler işgal edeceğine, Ahmethan’lara yeni “Genç Semih” olma şansı tanınmalı.

Aykut hocanın yeni ile eski, genç ile tecrübeli oyuncuları harmanlayan takımının performansı 70’e kadar geçen iki sezondakinden daha fazla umut vaat etti. 70 sonrası düşüşü Aykut hoca yoğun idman programına bağlarken aslında bir nevi “Merak etmeyin, bir önceki dönemden ders aldım, bu sezon Kadıköy’e tam kadro çıktığımızda aynı sıkıntı yaşanmayacak” demeye getirdi. Niang tipi bir santrfor ve daha iyi bir sol bekle Kocaman’ın Fenerbahçesi daha da fazlasını vaat edebilir.