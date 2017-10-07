3 soru 3 cevap

1.SORU: Oyunumuz neden bu kadar kötü?

İlk yarıda %70 top bizdeymiş, bulduğumuz isabetli şut 1! Topla sadece oyalandık! Euro 2016’daki İngiltere-İzlanda maçını izlemiş olan bir teknik heyet tam tersini yaptırtmalıydı.

2.SORU: Yediğimiz gollerde en çok kim hatalı?

MEHMET Topal’ı stoper oynatan zihniyet çok hatalı. 2. golde Mehmet, stoper mevkisinde önlibero müdahalesi yaptı: Perdelemek yerine rakipten topu almaya çalışırken yere düştü.

3.SORU: Peki, ilk golü nasıl değerlendiriyorsunuz?

İlk gol zaten 1988 model! Kaleci uzun top yolluyor, Serdar gibi bir ilk topa müdahale uzmanı olsaydı, ya da M.Topal asıl yeri önliberoda ilk topa gitseydi, yine de golü yer miydik?