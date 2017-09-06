3 soru 3 cevap

LUCESCU yapması gereken ofansif hamleyi yaptı. Ukrayna maçındaki oyunumuz, o maçtaki ilk 11’imiz kadar kötüydü. Hırvatistan’a karşı kazanmak için bu kadroya ihtiyaç vardı.

2. SORU: Oyuna müdahaleler galibiyetin kilidi mi?

TEKNİK direktör Lucescu bu kez Arda’yı çok ekonomik ve doğru zamanlamayla kullandı. Emre Mor ve Okay Yokuşlu hamleleri de doğru zaman ve doğru yerlereydi.

3. SORU: Eskişehir’deki tribünleri nasıl buldunuz?

Bandosuyla ve coşkusuyla tek kelimeyle harikaydı. Milli takıma maç oynanacak sabit bir stat arayan Federasyon, Eskişehir seçeneğini ciddi ciddi gündemine almalı.