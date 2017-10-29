3 puandan daha fazlası

Kaptan Oğuzhan’ın dikine yaptığı araştırmacı driplinglere engel olamayan her takım, bu golün benzerini yiyebiliyor. Bir diğer nüans, Cenk’in savunma arkasına sızdıktan sonra topla gösterdiği Avrupa’nın en klas golcüleri seviyesindeki soğukkanlılık gösterisiydi.

Alanya golü yedikten sonra direkt çok akıllı bir şekilde oyuna döndü: Yaptıkları önde hücum pres Beşiktaş’ın en büyük hücum ateşleyicisi olan Atiba-Oğuzhan pas bağlantısını dondururken Beşiktaş’ı geriye doğru hatalı paslara zorladı. İlk 25 dakika içinde kaleci Fabri’ye, Quaresma ve Babel tarafından 2 çok hatalı geri pas gönderildi. Bunların ikincisinden hemen sonra Alanya jenerik bir golle skoru eşitledi. Peki, bir takımın sağ açığı ve sol açığı neden ta kalecisine kadar bu kadar uzun geri paslar zorlar? Çünkü takımı sahaya doğru yerleşmemiştir: Sol açığın pas opsiyonları santrforu, sol içi en kötü ihtimal illa geriye oynayacaksa sol bekidir. Lakin 33’de Beşiktaş’ın pas opsiyonları yine çok daraldığı için sol beki Adriano, sağ beki Gökhan’a havadan hem de yatay uzun pas vermeye bile çalıştı, olmadı!

BAĞLANTI KOPTU

Beşiktaş ilk yarıda geçen sezona göre topu yeterince çabuk geri kazanamadı, topu alınca da sahaya doğru yayılamadı. Atiba-Oğuzhan pas bağlantısını kesen tüm rakipler Beşiktaş’ı daha çok zorluyor. Oğuzhan, kesinlikle kötü oynamadı. Fakat yerine Tolgay girdikten sonra Beşiktaş takım olarak daha etkili oynadı. Bir dahaki sefere Oğuzhan değil, ligde böyle dalgalı devam ederse Talisca ilk çıkan olabilir.

Son bölümde Negredo’yu alıp 4-4-2’ye dönmemek asıl risk olurdu. Beşiktaş’ın ligde daha fazla galibiyetsizliğe tahammülü yoktu. Negredo’nun klasik “darbeli matkap” kafa vuruşlarından biriyle ilk golünü atması önemli lakin Beşiktaş’ın son 20’deki baskı ve hücum sürekliliği ligin kalanı için daha değerli olabilir.

MAÇIN ADAMI: BABEL

RYAN BABEL, maç boyunca bir hatalı pas dışında neredeyse her şeyi doğru yaptı. Beşiktaş’ta taktiksel açıdan alternatifi olmayan tek oyuncu.