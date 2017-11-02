1’i aldı, 3’ü kaçırdı

Zaten Şenol Güneş’in tercih ettiği ilk 11 de Beşiktaş’ın ilk maça göre oyun stratejisini değiştiren Monaco karşısında bu dar alan oyununu oynayacağının en güçlü sinyaliydi.

KONTROL ARTTI, COŞKU AZALDI

Beşiktaş bu ilk 11 ve oyun stratejisiyle Devler Ligi’nde ilk 3 maçta kendisine kazandıran oyunu değil de maç öncesi puan tablosunun etkisinde bir oyun oynadı. Daha doğrusu sadece ilk 20 dakikada bu oyunu oynayabildi. 20’den itibaren ilk yarı sonuna kadar kontrollü oynayacağım diye asıl gücünü sergileyebileceği orijinal oyununu mumla arattı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki en büyük kozu Cenk Tosun’u yeterince ve gerekli yerlerde topla buluşturamadı.

Fazla kontrol önce ofansif coşkunun sonra da çıkarken topların kaybedilmesine neden oldu. Gol de bu şekilde yenildi. Bu seviyede oyun kontrolü ile oyun coşkusunu sentezlemek gerek, biri için diğerinden vazgeçmek dengeni bozuyor, oyununun fark yaratan karakterini sahaya yansıtamıyorsun.

GERÇEK KARTAL 2. YARIDAKİ

Şenol Güneş, devre arasında kontrolü kısıp coşkuyu yükseltince Beşiktaş gerçek oyununu oynadı. Daha fazla ve daha etkili yerlerde topla buluşan Cenk görevini yaptı. Sürpriz sakatlıklar nedeniyle zoraki değişiklikler yapmak zorunda kalan Şenol Güneş son Talisca hamlesiyle 3 puanı da yokladı. Lakin Monaco fütursuzca golü kovalarken kontrataklarda 3 puan tam 3 kez Beşiktaş’ın ayağına kadar geldi. Hatalı final pasları ve şut tercihleri nedeniyle Beşiktaş grupta sadece Monaco ile arayı çok açtı. Daha fazlası mümkündü, dilerim bu imkân içerideki Porto maçında daha iyi kullanılır.

MAÇIN ADAMI: DUSKO TOSIC

Tosiç sakatlanana kadar Beşiktaş formasıyla en iyi maçını oynadı. Yine cengaver bir müdahale ile rakip akını keserken şanssız şekilde kart görüp sakatlandı.