13’üncü cuma filmi gibi

Gençlerbirliği de aksine bu sezonki en iyi maç başlangıcını yaptı. İlk yarıda Beşiktaş, Babel’i adeta son model cep telefonundaki sanal el feneriyle aradı. Babel’in kanattan içeri rakip savunma dengesini alt üst eden toplu topsuz koşuları olmayınca, Beşiktaş ne pasları ne de driplingleri yüksek tempoda yapmadığı için yeterince üretken değildi.

2. yarı başındaki 2 oyuncu değişikliği de teoride doğruydu. İlk yarıda koca 45 dakikadaki toplam ofansif tehdidi Babel ile Quaresma 2 dakika içinde gösterdi. Ancak Babel resmen kör talihinin kurbanı oldu. Kariyeri boyunca toplam 1.5 rakip sakatlama riski arz eden hamle yapmayan Hollandalı, rakibe bakmadan sadece topa odaklanınca sahada 2 dakika kalabildi. Futbolda 10 yılda 1 olan bir sahneydi, iki motosikletin birbirine çarpması kadar az rastlanan bir enstantaneydi. Yenilen 2 golde de bir kuşun taşa çarpması eksikti.

HAYALET GİBİYDİLER

İşin aslı birçok Beşiktaşlı oyuncu zaten fiziksel açıdan gerçekten sahada değildi, çoğu kendi kendisinin birer kötü karikatürü gibiydi. İlk dakikadan itibaren zemine uyum sağlayamadılar, sürekli kayıp düştüler. Onlardan daha kötüsü sadece maçın hakemiydi. Ayın 13’ü Cuma konulu fantezi korku filmlerindeki gibi Beşiktaş için her şey ters başladı, ters gitti. Cenk bile Beşiktaş’ın kötü talihini değiştiremedi. Mesut Bakkal da bir kez daha son yıllarda en iyi yaptığı şeyi tekrar etti: Beşiktaş’ı çok iyi analiz etti. Bakkal’ın 10 kişi tüm hatlarıyla yüklenen Beşiktaş’ın ortalarına karşı havacı santrforu Muriqi’yi stoper gibi kullanma hamlesi de, arkadaki boşlukları kullanmak için pırpır forvet Rantie’yle kontra araması da futbolun doğrularıydı. Eğer Beşiktaş Monaco karşısında istediğini alamazsa bu maçtaki puan kaybının nedenlerinden birisi olarak Şenol hocanın rotasyon tercihleri daha fazla tartışılır.

MAÇIN ADAMI: MURİGİ

Santrforda çok iyi top sakladı. Geriye gelince ekstra stoper olarak da takımı adeta başının üzerinde taşıdı. Hem hücumda, hem savunmada çok iyi oynadı.