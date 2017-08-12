1 Medel 3 oyuncuya bedel!

Üstelik de kadrosuna bugüne kadar aldığı en kariyerli stoper olan Pepe’yi katmasına rağmen. Beck, Gökhan Gönül’den sonra hücumda çok yavan kalırken en güçlü yönü olan, alan ve adam markajında da gerilemiş gözüktü. Tosiç’e ekstradan yazacağım hiçbir şey yok: 2 sezon önce yedek sol bek olarak alınan devşirme stoper, bu sezon Devler Ligi gruplarında 3. torbaya yükselmiş takımın ideal stoperi olamaz. Şenol Güneş tam da bu yüzden Pepe gelse bile Marcelo’nun gitmesini istemiyordu. Aslında Beşiktaş’ta kimse Marcelo’nun gitmesini istemiyordu ancak Finansal Fair Play belasının son sezonunda finansal açıdan başka hamle olanağı yoktu.

GÜVEN VERECEK

Gökhan Gönül sakatken pekâlâ Konya maçının son yarım saatinde olduğu gibi Adriano sağ beke, Caner sol beke geçebilir. Lakin uzun süren bir aşil tendonu sakatlığı yaşayan Caner’i sezonun en başından aşırı zorlamamak tercihine de saygı duymalıyız. Yani Beck düzelmeyecek gibiyse sağ bek oynayabilecek bir oyuncu da Tosiç, Mitroviç’lerin stoperde vermediği güveni verecek stoper oynayabilecek bir oyuncu da gerekliydi.

Ayrıca geçen sezon tüm takımın ama en başta da savunmanın kusurlarını ‘kusursuzca örten’ Atiba’yı yedekleyecek bir oyuncu da gerekli. Şenol Güneş’in geçen sezon başında özellikle Şampiyonlar Ligi’nde Atiba-Gökhan İnler ikilisiyle başladığını da hesaba katalım. Yani Tolgay gibi derin oyun kurucu rolünde muazzam ofansif zenginlik katan bir oyuncunun yanı sıra Atiba’nın zaman zaman yerine zaman zaman yanına daha net bir önlibero da gerekli.

KADEME ÖĞRETİR

Beck’in yerine daha tempolu, ayağı daha düzgün, daha hızlı bir sağ bek arıyorsanız Medel o görevi de üstlenebilir. Sağ bek Medel’in oynayabileceği joker yan rollerden sadece bir tanesi. Şili’yi çalıştırırken Sampaoli, Medel’i stopere ilk çektiğinde “Bu hoca, Bielsa’dan bile deli” demiştim tabii ki ben değil Sampaoli haklı çıktı. Şili 2015’te Copa America şampiyonu olurken daha çok stoperde oynayan Medel de Messi’lerin yer aldığı ‘En İyi 11’e seçildi.

Medel’in boyu 1.71 ancak öyle bir zamanlama ve sıçrama yeteneği var ki zaman zaman kendisinden 15 santim uzun pivot santrfora bile kafa topu vermiyor. Zamanlama başarısı, Medel’in o sert ve hızlı oyun karakterini zirveye çıkartan oyun zekâsı ve üst düzey taktik-pozisyon bilincinin sadece bir boyutu. “Kademe nedir, nasıl yapılır?” konulu bir modern futbol videosu çekilse Medel’in önlibero ya da stoperdeki birçok müdahalesi örnek olarak o videoda yer alabilir.

Peki, Medel’in asli mevkisi hangisi? Güneş yönetimindeki Beşiktaş gibi sürekli önde oynamaya çalışan takımlarda zaten stoperlerden en az birisi önlibero gibi oynamak zorunda.

Bu yüzden Medel’in bir üst versiyonu Mascherano dönemin en iyi önliberosu olarak geldiği Barcelona’da stopere çekildi. O günden beri herkes bütçesine göre böyle oyuncular arıyor. Modern futbolda taktiksel işlev, boydan daha değerli.