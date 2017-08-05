‘Mesele basit’çilerin son basitlikleri

MELİH Gökçek için mesele basit, hem de aktif Twitter mesaisiyle her telden komplo teorisyenliği yapacak kadar basit.

Mücadele arkadaşı, dava ortağı Hüseyin Gülerce’ye sahip çıkarken meselenin basitliğini şöyle ortaya koyuyor:

“Gülerce’ye saldırıyı organize eden N.M.’dir. Bütün gücünü arkadaşları üzerinde kullanarak bu yazıları yazdırmıştır. Bilesiniz...”

‘Bu yazılar’ dediği yazılardan biri, benim şu “Gülerce’yi savunmak istiyorum ama” başlıklı yazım.

Fakat üstümdeki etki gücünü kullanarak beni Gülerce’ye saldırtan arkadaşımı, kaç gündür adının baş harflerinden çıkaramadım.

Gökçek Başkan diyorsa, vardır mutlaka beni diğerleriyle birlikte Gülerce’nin üstüne kışkırtan bir çete lideri.

Ama kim bu elebaşımız N.M.? Gökçek’le Gülerce kadar yakın ve bağlı mıyız birbirimize?

Adının tam açılımını bahşederse, ‘Gülerce’ye Saldıranlar Örgütü’nün biz üyeleri de liderimizin kimliğini öğrenmiş oluruz.

ORGANİZE PİŞKİNLİKLER GİBİ

Kimi ‘mesele basit’çiler şöyle bir özellik de taşır. Kendileri baş Fetullahçılıktan FETÖ’yle mücadele baş kahramanlığına geçer. Dün Fetullahçıyken FETÖ düşmanı diye suçladıklarını, döner bugün de FETÖ’cülükle suçlarlar. Onların yerine sizin yüzünüz kızarır. O halde bile üste çıkıp bir de iftira attığınızı, kara çaldığınızı söylerler.

Onlardaki bu ‘teflon fırdöndü’ mantığına vurursanız, tam bir ‘Pişkinler Çetesi’ elemanı, katıksız bir ‘Yüzsüzler Şebekesi’ mensubudurlar.

Fakat en üst üyelikleri başka. Daima ‘İndirgemeciler Teşkilatı’nın sadık bendesidirler. Meseleyi anında çarpıtır, moleküllerine ayırıyormuş gibi saptırır, güya en basit haline indirgerler.

Artık yenemezsiniz onları. Taşa geçer ama akıllarına giydirdikleri savunma zırhına laf geçmez, söz geçirmez olurlar karşınızda.

‘İNDİRGEMECİ TAYFASI DAYANIŞMA KULÜBÜ’NDEN İNCİLER

Gökçek’in ‘hücum’lardan korumaya çalıştığı ahbabı Gülerce’ye göre de ‘mesele bu kadar basit’:

“Dördü birden üzerime geliyor. Çok şükür ya bunlar övseydi. Karaktersizlerin yalan ve iftiralarla saldırmalarına üzülmeyin. Doğru istikamette olduğumuzu gösterir. Millet düşmanları ile 48 yıldır mücadele ediyorum, vazgeçmem. Batı taşeronları bizi sevmez, çekemez.”

Benim de katıldığım bu toplu saldırıyı örgütleyen N.M. bir dış güç mü yoksa, söylese Gökçek de bilsek.

CÜBBELİ DE ‘MESELE BASİT’ÇİLERDEN

Cübbeli Ahmet’e göre de mesele basit: “Mustafa İslamoğlu, Görmez’in gitmesine üzülüyorsa demek ki biz doğru yoldayız...”

Dediklerine bakılırsa kendisi gelenekçi Ehlisünnet’i temsil ediyor, dosdoğru yol üzere, ona hurafeci gözüyle bakanlarsa Ehlisünnet düşmanı, vatan haini ve İslam’a saldırıyor. Bu kadar basit işte.

İlahiyatçı İslamoğlu “Görmez Hoca’nın görevden ayrılmasına 2 grup sevindi. Bir, FETÖ. İki, FETÖ’nün yerine talip olanlar. Zihinsel FETÖ’cü tarikatların Mehmet Görmez operasyonu tamamlanmış, artçı darbe başarılı olmuştur. Allah aklımıza zeval vermesin” dememiş boşuna.

FETÖ DE ‘MESELE BASİT’ÇİYDİ

‘Mesele basit’ cemiyetlerinin ağababası FETÖ, kendi zihniyetine aykırıysa, yazı yazmayı örgütlü faaliyet sayar, organize suça sokardı.

Kendi üyelerinden birine karşıysa... Eleştirmeyi, doğrudan vatana ve millete düşmanlık, İslam’a saldırı basitliğine indirgerdi.

FETÖ’nün kafası da Cübbeli mentalitesi gibi işlerdi yani.

2014’te Zaman gazetesinde çıkan şu haberi hatırlayın:

“Eski Mali Şube Müdürü Yakub Saygılı’nın 75 sayfalık ihbar yazısında, ‘18 Aralık Hukuka Darbe Örgütü’ne üye olmakla suçlanan gazetecilerin tam listesi...”

Kimler yoktu ki 17 Aralık operasyonuna ‘kumpas’ dediği için bu örgüt kadrosuna alınmayan.

Çünkü mesele basit. Allah aklımıza zeval vermesin.