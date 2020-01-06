Yeni milyonerler vergi ödeyecek mi?

Bağış da olabilir, hediye de... Karşılıksız edinilen varlıklar anneden babadan dahi gelmiş olsa da, vergiye tabi. Eşten, dosttan, sevgiliden, arkadaştan alınan hediyeler de vergiye tabi.
Hatta miras yoluyla da edinilmiş olabilir... Yine vergisi var. Varlığın; bankada mevduat olması, taşınır kıymet olması da, gayrimenkul arsa, konut, işyeri gibi taşınmaz varlık olması da fark etmiyor. Otomobil, minibüs gibi motorlu taşıt da olabilir... Yasada yer alan istisna tutarını aşan değerdeki varlıklar karşılıksız el değiştirdiğinde vergisinin de ödenmesi gerekiyor. Veraset ve İntikal Vergisi (VİV) tarifesi üzerinden hesaplama yapılıyor. 2020 için açıklanan güncel vergi tarifesi tabloda yer almakta. (VİV Kanunu Genel Tebliği, Seri No: 51)
Şimdi başlıktaki soruya gelelim... Yani yeni milyonerlerin vergi ödeyip ödemeyeceğini açıklayalım... Yeni milyoner olarak kastettiğimiz tabi ki milli piyangonun yılbaşı çekilişinden büyük ikramiyeyi kazanan talihliler. 2020’nin çeyrek bilet sahibi talihlilerinden Bursalı ve Gaziantepli iki talihli 20’şer milyonluk ikramiyelerini teslim aldılar bu arada...
Yeni yıla 20’şer milyon kazanarak giren talihliler de, daha düşük tutarda ikramiye kazanan diğer milli piyango talihlileri de bir kuruş dahi vergi ödemeyecek... Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen sayısal loto, şans topu vb. çekilişlerden kazanılan ikramiyelerin de veraset ve intikal vergisinden istisna olduğunu da ayrıca belirtelim.
Şans oyunları (at yarışı, futbol müsabakaları gibi) ile yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyeler içinse vergi var. İvazsız (karşılıksız) intikal kabul edildiğinden 7.060 lirayı aşan kısmı için vergi (VİV) hesaplanması gerekiyor.
BAĞIŞ VE HEDİYELERDE İSTİSNA
Güncel istisna tutarı: 7.060 lira. 2020’de bu değeri aşan tutarda hediye, bağış alan kişiler annesinden babasından dahi söz konusu mallar intikal etmiş olsa da vergi ödemek zorunda. Yalnız; anne, baba, eş ve çocuklardan bu hediyeleri alanlar için, verginin oranı yarı yarıya düşüyor.
Bahsettiğimiz karşılıksız intikaller için beyanname verme süresi bir ay. Sonrasında ödeme, üç yılda ve altı taksitte (her yıl Mayıs ve Kasım aylarında) yapılabiliyor.
MİRASTA İSTİSNA
Evlatlıklar dâhil, füruğ (altsoy) ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 2020 için geçerli istisna tutarı: 306.603 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 613.582 TL) (VİV Md. 4/b).
Veraset yoluyla intikal eden varlıkların değeri, istisna haddinin altında kalsa dahi beyanname verilmesi gerektiğini de özellikle belirtelim. Muristen mirasçılara veraset yoluyla hiçbir mal intikal etmemişse, bu durumun da bir dilekçe ile (beyanname verilmeksizin) vergi dairesine bildirilmesi gerekir.
Ölüm halinde, mirasçıların dört ay içinde “veraset ve intikal vergisi” beyannamesi vermeleri gerekiyor. Ölüm Türkiye’de meydana gelmemişse ve/veya mirasçıların Türkiye’de bulunmaması durumlarında, beyanname verme sürelerinin farklılık gösterebileceği de ayrıca dikkate alınmalı.
MOBİL İNTERNETTE 62 MİLYON ABONE
Mobil cepten internet abone sayısı, geçen yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 62 milyon 238 bin 237’ye yükseldi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Pazar Verileri Raporu’ndan derlenen bilgilere göre, geçen yılın üçüncü çeyreği itibarıyla Türkiye’de yüzde 101.1 penetrasyon oranına karşılık gelen, makineler arası iletişim (M2M) aboneleri dahil toplam 82.9 milyon mobil abone bulunuyor. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 3G abone sayısı 4 milyon 959 bin 802’ye gerilerken, 4.5G abone sayısı 76 milyon 28 bin 440’a yükseldi. 2019 eylül ayı sonu itibarıyla M2M abone sayısı da 5.7 milyon oldu. 2018 yılı üçüncü çeyrekte 60 milyon 101 bin 551 olan 3G ve 4,5G hizmetiyle mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı, geçen yılın aynı dönemi itibarıyla 62 milyon 238 bin 237’ye ulaştı. Sadece 4,5G hizmetiyle mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı da 39 milyon 957 bin 888 oldu. Bu dönemde mobil internet kullanım miktarı toplam 1 milyon 183 bin 411 terabayt, 4.5G kullanıcılarının toplam mobil internet kullanım miktarı da 1 milyon 109 bin 249 terabayt olarak hesaplandı.
Yeni milyonerler vergi ödeyecek mi?
Bağış da olabilir, hediye de... Karşılıksız edinilen varlıklar anneden babadan dahi gelmiş olsa da, vergiye tabi. Eşten, dosttan, sevgiliden, arkadaştan alınan hediyeler de vergiye tabi.
Hatta miras yoluyla da edinilmiş olabilir... Yine vergisi var. Varlığın; bankada mevduat olması, taşınır kıymet olması da, gayrimenkul arsa, konut, işyeri gibi taşınmaz varlık olması da fark etmiyor. Otomobil, minibüs gibi motorlu taşıt da olabilir... Yasada yer alan istisna tutarını aşan değerdeki varlıklar karşılıksız el değiştirdiğinde vergisinin de ödenmesi gerekiyor. Veraset ve İntikal Vergisi (VİV) tarifesi üzerinden hesaplama yapılıyor. 2020 için açıklanan güncel vergi tarifesi tabloda yer almakta. (VİV Kanunu Genel Tebliği, Seri No: 51)
Şimdi başlıktaki soruya gelelim... Yani yeni milyonerlerin vergi ödeyip ödemeyeceğini açıklayalım... Yeni milyoner olarak kastettiğimiz tabi ki milli piyangonun yılbaşı çekilişinden büyük ikramiyeyi kazanan talihliler. 2020’nin çeyrek bilet sahibi talihlilerinden Bursalı ve Gaziantepli iki talihli 20’şer milyonluk ikramiyelerini teslim aldılar bu arada...
Yeni yıla 20’şer milyon kazanarak giren talihliler de, daha düşük tutarda ikramiye kazanan diğer milli piyango talihlileri de bir kuruş dahi vergi ödemeyecek... Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen sayısal loto, şans topu vb. çekilişlerden kazanılan ikramiyelerin de veraset ve intikal vergisinden istisna olduğunu da ayrıca belirtelim.
Şans oyunları (at yarışı, futbol müsabakaları gibi) ile yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyeler içinse vergi var. İvazsız (karşılıksız) intikal kabul edildiğinden 7.060 lirayı aşan kısmı için vergi (VİV) hesaplanması gerekiyor.
BAĞIŞ VE HEDİYELERDE İSTİSNA
Güncel istisna tutarı: 7.060 lira. 2020’de bu değeri aşan tutarda hediye, bağış alan kişiler annesinden babasından dahi söz konusu mallar intikal etmiş olsa da vergi ödemek zorunda. Yalnız; anne, baba, eş ve çocuklardan bu hediyeleri alanlar için, verginin oranı yarı yarıya düşüyor.
Bahsettiğimiz karşılıksız intikaller için beyanname verme süresi bir ay. Sonrasında ödeme, üç yılda ve altı taksitte (her yıl Mayıs ve Kasım aylarında) yapılabiliyor.
MİRASTA İSTİSNA
Evlatlıklar dâhil, füruğ (altsoy) ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 2020 için geçerli istisna tutarı: 306.603 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 613.582 TL) (VİV Md. 4/b).
Veraset yoluyla intikal eden varlıkların değeri, istisna haddinin altında kalsa dahi beyanname verilmesi gerektiğini de özellikle belirtelim. Muristen mirasçılara veraset yoluyla hiçbir mal intikal etmemişse, bu durumun da bir dilekçe ile (beyanname verilmeksizin) vergi dairesine bildirilmesi gerekir.
Ölüm halinde, mirasçıların dört ay içinde “veraset ve intikal vergisi” beyannamesi vermeleri gerekiyor. Ölüm Türkiye’de meydana gelmemişse ve/veya mirasçıların Türkiye’de bulunmaması durumlarında, beyanname verme sürelerinin farklılık gösterebileceği de ayrıca dikkate alınmalı.
MOBİL İNTERNETTE 62 MİLYON ABONE
Mobil cepten internet abone sayısı, geçen yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 62 milyon 238 bin 237’ye yükseldi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Pazar Verileri Raporu’ndan derlenen bilgilere göre, geçen yılın üçüncü çeyreği itibarıyla Türkiye’de yüzde 101.1 penetrasyon oranına karşılık gelen, makineler arası iletişim (M2M) aboneleri dahil toplam 82.9 milyon mobil abone bulunuyor. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 3G abone sayısı 4 milyon 959 bin 802’ye gerilerken, 4.5G abone sayısı 76 milyon 28 bin 440’a yükseldi. 2019 eylül ayı sonu itibarıyla M2M abone sayısı da 5.7 milyon oldu. 2018 yılı üçüncü çeyrekte 60 milyon 101 bin 551 olan 3G ve 4,5G hizmetiyle mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı, geçen yılın aynı dönemi itibarıyla 62 milyon 238 bin 237’ye ulaştı. Sadece 4,5G hizmetiyle mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı da 39 milyon 957 bin 888 oldu. Bu dönemde mobil internet kullanım miktarı toplam 1 milyon 183 bin 411 terabayt, 4.5G kullanıcılarının toplam mobil internet kullanım miktarı da 1 milyon 109 bin 249 terabayt olarak hesaplandı.