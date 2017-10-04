Vatandaş nasıl etkilenecek?

Tasarı ile; Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) ödenecek vergiler yüzde 40 ila yüzde 68 oranında arttırılıyor. (Bu oranların aşağı çekileceği yönünde sonradan hükümetin açıklaması oldu.) Gelir Vergisi’nde üçüncü dilimde vergileme oranı yüzde 27’den yüzde 30’a çıkarılıyor. Emlak Vergisi’nde arsa ve arazi metrekare birim değerinin artışı yüzde 50 ile sınırlandırılıyor Kurumlar Vergisi’nde; finans-bankacılık şirketleri için oran, yüzde 20’den yüzde 22’ye çıkıyor Veraset ve İntikal Vergisi’nde; şans oyunları ve çekilişlerde alınan verginin oranı yüzde 10’dan, yüzde 20’ye çıkarılıyor. Özel İletişim Vergisi oranı cep telefonu görüşmeleri, sabit telefon görüşmeleri ve data-internet hizmetleri için tek oran; ‘yüzde 7.5’ olarak belirleniyor. ‘130 maddelik yasa tasarısından’ öne çıkan vergi konuları bu saydıklarımız

Hepsini ayrı ayrı ele alacağız MTV’de binek otonun silindir hacmi ve araç yaşına ilaveten ‘aracın değeri de’ ne kadar vergi ödeneceğini belirleyecek

Kira geliri elde edenlerde; götürü giderin oranı, yüzde 25’den yüzde 15’e çekilince cazibesi pek kalmadı, gerçek giderlerin önemi arttı. “Gerçek giderler belgelendirilerek nasıl daha az vergi ödenebilir?” sorusunun cevabı merak edilecek bu durumda 2018 için çalışanların vergi yükü arttı Veya net ücret hesabı üzerinden maaş ödenen çalışanlarda bu yük işverenlerce üstlenilecek, işverenin ücret maliyeti artacak. 2018’de hangi ücret seviyesi için vergiler, ücretleri nasıl ve ne kadar etkileyecek?

Bu detayların hepsini ayrı ayrı ele alıp, merak edilen soruları sonraki yazılarımızda cevaplayacağız Vergilerdeki bu değişikliklerinin tümünün şu anda tasarı olduğunu, henüz yasalaşmadığını, mecliste değişikliklere uğrayabileceğini de ayrıca belirtelim.

Bugün asgari ücretlilerin net ücret hesabına göz atalım Geçen yıl ‘acaba net ücret son üç ay 70 lira düşecek mi?’ endişesi vardı. Müdahale edilmiş ve son üç ay için Asgari Geçim İndirimi (AGİ) artırımı yapılarak ve devletçe karşılanarak çözülmüştü (Gelir Vergisi Kanunu -GVK- Geçici Madde 86.) Müdahale sonucu yılın başında geçerli olan 1.300 lira net asgari ücret, yılın sonunda da korundu.

Bu yılda asgari ücretli için ‘son dört ay net ücretlerde düşüş olacak mı?’ endişesi yaşanırken yasa tasarısı ile yine AGİ müdahalesi yapıldı Müdahale sonucu yılın başında da, yılın sonunda da 1.404 lira net asgari ücret korunmuş oldu. (Yasa Tasarı ile GVK’na eklenecek Geçici Madde 87)

Tabloda asgari ücretlilerin ocak ayı bordro değerleri de, eylül ayı değerleri de ve son üç ayın değerleri de ayrı ayrı yer almakta. Asgari ücretlinin bordrosunda hesaplanan-kesilen vergi; ocak ayında 226.63 TL iken, eylül de 256.53 TL’ye ve son üç ay için 302.18 TL’ye arttığını görüyoruz. Son dört aydaki vergideki artış; normalde çalışanın net maaşını azaltacakken, vergi artmasına rağmen -yasa tasarısında- çalışan lehine AGİ artışı yapılarak net ücret son dört ayda da 1.404 lira olarak korunuyor.

AGİ’ deki bu artışın işverenin ücret maliyetinde bir artışa neden olmayacağını da ayrıca belirtelim İşverenler, çalışanların ücretleri üzerinden hesapladıkları vergiyi, AGİ kadar daha az Maliye’ye ödüyorlar. Dolayısıyla AGİ’ deki artış işverenin ücret maliyetinde bir artışa neden olmuyor.

YARIN: Konut kira vergileri ne kadar artacak?