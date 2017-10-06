Torba Yasa ile artÄ±rÄ±lan vergiler neyi deÄŸiÅŸtiriyor/3 - Ä°ÅŸyeri kira vergileri ne kadar artacak?

TasarÄ±yla; Gelir Vergisi Kanunuâ€™nda (GVK); hem gÃ¶tÃ¼rÃ¼ giderin oranÄ± yÃ¼zde 25â€™den, yÃ¼zde 15â€™e dÃ¼ÅŸÃ¼yor. Hem Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ vergi dilimi oranÄ± yÃ¼zde 27â€™den, yÃ¼zde 30â€™a Ã§Ä±kÄ±yor. Her iki deÄŸiÅŸiklik de; kira geliri elde edenlerin daha fazla vergi Ã¶demesine neden olacak.

Ä°ÅŸyeri kira geliri elde edenlerin, konut kirasÄ± elde edenlere gÃ¶re bir avantajÄ± var. Vergi Ã¶demek yerine Maliyeâ€™den vergi iadesi de alabiliyorlar.Â Ancak vergi iadesi alanlar da, tasarÄ±daki deÄŸiÅŸikliklerden etkilenecek, en azÄ±ndan alacaklarÄ± vergi iadesi tutarÄ± azalacak.

Konut kirasÄ± elde edenler iÃ§in vergi hesabÄ±na dÃ¼nkÃ¼ yazÄ±mÄ±zda yer vermiÅŸtik. BugÃ¼n â€˜iÅŸyeri kira geliri elde edenlerin vergi hesabÄ±nÄ±â€™ ele alÄ±yoruz.

Tabloda 2017â€™de iÅŸyeri kirasÄ± elde edenlerin ne kadar vergi Ã¶deyecekleri/iade alacaklarÄ± yer almakta. 15 farklÄ± aylÄ±k-yÄ±llÄ±k iÅŸyeri kira geliri iÃ§in iki farklÄ± vergi hesaplandÄ±: Birincisi; mevcut yasaya gÃ¶re, ikincisi tasarÄ±daki deÄŸiÅŸikliklere gÃ¶re yapÄ±lan vergi hesabÄ±. DolayÄ±sÄ±yla mÃ¼lk sahipleri, tasarÄ±nÄ±n yasalaÅŸmasÄ± durumunda hangi kira geliri iÃ§in ne kadar fazla vergi Ã¶deyeceÄŸini/ne kadar daha az iade alabileceklerini bu tablodan gÃ¶rebilir.Â Â

GÃ¶tÃ¼rÃ¼ giderdeki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸten dolayÄ± tÃ¼m -gÃ¶tÃ¼rÃ¼ gider tercihi yapan- mÃ¼lk sahipleri etkilenecek. Gelir vergisi oranÄ±ndaki artÄ±ÅŸtan (yÃ¼zde 27â€™den, yÃ¼zde 30â€™a) dolayÄ± ise yalnÄ±zca kira geliri-matrahÄ± yÄ±llÄ±k 30.000 lirayÄ± aÅŸanlar etkilenecek. Yani; yÄ±llÄ±k kira geliri matrahÄ± 30 bin lirayÄ± geÃ§enler -70 bin liraya kadar gelirleri iÃ§in- normalde yÃ¼zde 27 vergi Ã¶deyeceklerken, tasarÄ± ile Ã¶deyecekleri verginin oranÄ± yÃ¼zde 30â€™a Ã§Ä±kÄ±yor.

Kira gelirinden dolayÄ± beyanname verecekler iÃ§in, kritik konularÄ± da hatÄ±rlayalÄ±m...Â

2018 Martâ€™da kimler beyanname verecek?

2017â€™de net 24.000 lira, brÃ¼t 30.000 liradan fazla iÅŸyeri kira geliri elde edenler beyanname (1-25 Mart 2018) verecek (GVK Md. 86/1-c). EÄŸer iÅŸyeri basit usuldeki bir mÃ¼kellefe kiraya verilmiÅŸse (veya vergi kesintisi zorunluluÄŸu olmayanlarca kiralanmÄ±ÅŸ ise) beyanname verme sÄ±nÄ±rÄ± 2017 gelirleri iÃ§in 1.600 lira (GVK Md. 86/1-d).

Â - GerÃ§ek gider kabul edilen harcamalar neler?

MÃ¼lk sahiplerinin bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸu hem hesaplamasÄ± kolay olduÄŸundan, hem de dÃ¶nem iÃ§indeki gerÃ§ek gideri, gÃ¶tÃ¼rÃ¼ giderden (gelirin yÃ¼zde 25â€™inden) daha dÃ¼ÅŸÃ¼k tutarda olduÄŸundan, gÃ¶tÃ¼rÃ¼ gideri tercih etmekteydi. Ancak meclisteki tasarÄ±nÄ±n yasalaÅŸmasÄ± ile beraber gÃ¶tÃ¼rÃ¼ gider (yÃ¼zde 15)Â cazibesini kaybedecektir. DolayÄ±sÄ±yla artÄ±k daha da Ã§ok tercih edilecek â€˜gerÃ§ek giderâ€™ kabul edilen kalemleri hatÄ±rlayalÄ±m:

- Gayrimenkul satÄ±n alÄ±nÄ±rken alÄ±nan kredinin faizleri gelirden dÃ¼ÅŸÃ¼lebilir. (GVK Md. 74/4).

- Kira geliri elde ederken diÄŸer taraftan kendisi de kira da oturanlarÄ±n Ã¶dedikleri kira bedelleri de hesaplamada gider (-) olarak dikkate alÄ±nabilir. (GVK Md. 74/10).

Gelir Vergisi Kanunuâ€™nun 74. maddesinde sayÄ±lan diÄŸer â€˜gerÃ§ek giderleriâ€™ de ÅŸÃ¶yle Ã¶zetleyebiliriz: Amortisman giderleri, kiraya verilen gayrimenkul iÃ§in Ã¶denen aydÄ±nlatma, Ä±sÄ±tma, su ve asansÃ¶r giderleri, idare giderleri, sigorta giderleri, sÃ¶zleÅŸmeye, kanuna veya ilama istinaden Ã¶denen zarar, ziyan ve tazminatlar, Ã¶denen vergi, resim, harÃ§ ve ÅŸerefiyelerle belediyelere Ã¶denen harcamalara katÄ±lma paylarÄ±.

- Son beÅŸ yÄ±lda konut alanlar konut bedelinin yÃ¼zde 5â€™ni gelirinden dÃ¼ÅŸebiliyor (GVK Md. 74/4). 2013 ve sonrasÄ±nda konut alanlar (tek bir konutu iÃ§in) bu hesabÄ± (2017 kira gelirleri iÃ§in) yapabilir. (Ä°ÅŸyeri kirasÄ±nÄ±n vergi hesabÄ±nda, yÃ¼zde 5 giderden faydalanÄ±lamÄ±yor).

Â - Beyanname verdikten sonra gÃ¶tÃ¼rÃ¼ gider usulÃ¼nden dÃ¶nÃ¼lebilir mi?

DÃ¼n â€˜Konut Kira Gelirlerininâ€™ vergi hesabÄ±nÄ± incelerken bahsetmiÅŸtik... BugÃ¼n de tekrarlamakta yarar var. GÃ¶tÃ¼rÃ¼ gider usulÃ¼nÃ¼ kabul edenler normalde iki yÄ±l geÃ§medikÃ§e bu usulden dÃ¶nemiyorlar. Elde edilen kira gelirine iliÅŸkin gelir vergisi beyannamelerinde, yanlÄ±ÅŸlÄ±kla gÃ¶tÃ¼rÃ¼ gider usulÃ¼nÃ¼ seÃ§enlerse beyannamenin verildiÄŸi takvim yÄ±lÄ± iÃ§erisinde olmak kaydÄ±yla, dÃ¼zeltme beyannamesi verdiklerinde gerÃ§ek gider usulÃ¼nden yararlanabiliyorlar. (Ä°zmir Vergi Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, 29.12.2016 Tarih ve 108276 SayÄ±lÄ± Ã–zelge)

YARIN:Â TASARIYA GÃ–RE Ã‡ALIÅžANLARIN VERGÄ°LERÄ° NE KADAR ARTACAK?