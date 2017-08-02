Terim’in gidişi ve 3.5 milyon Euro tazminatı

ARDA Turan’ın uçaktaki kavgası, kebapçı baskını, Rüştü’ye mektup... Futbol dışı birçok olay art arda meydana geliyor ve Fatih Terim Milli Takım hocalığından ayrılıyor. Ayrılığın ardından; Terim’e 3.5 milyon Euro da tazminat ödeneceği kararlaştırılıyor.

Ayrılığın nasıl gerçekleştiğini; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) “Bir araya gelerek yolları ayırdık” şeklinde açıkladı. Kamuoyunda ise Terim’in kendi isteğiyle ayrıldığı konuşuldu ve hatta ciddi tepkiler oluştu... ‘İstifa edene tazminat mı ödenir?’ şeklinde... Ünlüsü, sade vatandaşı, sosyal medya kullanıcıları, çokça tepki dolu ileti paylaşıldı... Meclis’te de sözleşmenin detaylarında neler olduğu soruldu. Fenerbahçe Yönetimi ‘İstifa eden Terim’e ödenen 3.5 milyon Euro tazminatın takipçisiyiz’ dedi. Ve son olarak Fatih Terim, “İstifa etmedim. Görevime, TFF tarafından son verildi” dedi.

TFF’nin Terim’e ödeyeceği 3.5 milyon Euro tazminat daha çok tartışılacak anlaşılan. Her hâlükârda; TFF’nin sözleşme şartlarını, sözleşmenin nasıl fesh edildiğini, ödenecek tutarı, kısaca sürece dair detayları kamuoyu ile paylaşması gerekiyor.

İŞ YASASI’NDA İSTİFA EDENE TAZMİNAT VAR MI?

TFF ile Fatih Terim’in yollarının ayrılmasıyla beraber başlayan tartışmada en çok ‘tazminatın hangi şartlarda ödendiği ve hukuka uygun olup olmadığı’ konuşuldu. Ve hatta sosyal medyaya da yansıyan şu sorular da soruldu: Çalışan olarak ben hangi durumda tazminat alabiliyorum? İşimden ayrıldığımda tazminat hakkım var mı? Koşulları nedir, hesaplaması nasıl oluyor?

İş Yasası’nın kıdem tazminatı hükümlerine bu vesileyle birlikte göz atalım...

Hali hazırda; işten ayrılan çalışanın işvereninden kıdem tazminatı alabilmesi için iki temel koşul var: En az bir yıl çalışmış olması ve işçinin kendi isteğiyle değil, işverenin isteğiyle işten ayrılması. Bu iki koşul sağlandığında işçiye her bir çalıştığı yıl için; bir aylık (30 günlük) brüt ücreti (Tavanı: 4.732.48 TL) ödenmekte. Kıdem tazminatından Damga Vergisi (Binde 7.59) dışında bir vergi de kesilmiyor.

Temel şartlar böyle olmakla beraber, ‘işçinin kendi isteğiyle’ işten ayrılmasına rağmen kıdem tazminatına hak kazandığı durumlar da var. Şöyle ki;

- Erkek işçinin askerlik hizmeti nedeniyle, kadın işçinin evliliği nedeniyle (evlilikten sonraki bir yıl içinde),

- Yaşlılık, emeklilik veya malûllük aylığı almak amacıyla,

- İşçi tarafından sağlık, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık veya işyerinde işin durması benzeri nedenlerle,

- En az 15 yıl sigortalı olan çalışanların SGK’dan alınacak “Kıdem tazminatı alabilir” yazısı ile, çalışan kendi işten ayrılsa da kıdem tazminatını işvereninden alabiliyor.

(SGK’dan alınacak “kıdem tazminatı alabilir” yazısı için çalışanın 08.09.1999 tarihinden önce işe girmiş olması ve 3600 prim günü koşulunu karşılaması gerekiyor. 08.09.1999 sonrası işe girenler için daha yüksek prim gün şartları gerekiyor.)

Ayrıca işçinin ölümü nedeniyle de kıdem tazminatı (mirasçılarına) ödenir.

Çalışanın ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışları nedenleriyle iş sözleşmesi sona erdiğinde ise işveren için kıdem tazminatı ödemesi söz konusu olmuyor.

Tersi durumda; yani işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışlarında, çalışan kendisi işten ayrılmaya karar verse de tazminatı hak edebiliyor. Sağlık problemlerinin işin yapılmasına sürekli bir biçimde engel oluşturduğunun belgelenmesi durumunda da çalışan kendisi işten ayrılmasına rağmen kıdem tazminatını hak edebiliyor.

Çalışanların; mevcut uygulamaya göre ve farklı ücretlere göre alabilecekleri tazminat tutarları tablodan görülebilir.