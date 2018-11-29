Şeyma Subaşı nafaka için vergi ödeyecek mi?

HAFTA başından itibaren en çok bu konu konuşuluyor. Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı resmen ayrıldılar. Gündemin ilk sıralarında yer almasının bir nedeni de Acun’un Şeyma’ya ödeyeceği nafaka. Aylık 125 bin lira olarak belirtiliyor. Bu tutarda bir ödeme söz konusu olunca haliyle ‘vergisi var mı?’ sorusu da akla geliyor.
Vergi mevzuatına göre; hemen hemen tüm elde edilen gelirler veya bağışlar vergiye tabi. Ancak gelirler için de, bağışlar için de, yasalarda tanımlı istisnalar da var.
Nafaka da istisnalar arasında sayılıyor. Gelir Vergisi Kanunu’na (GVK) göre nafakalar vergiden istisna. (GVK Md. 25/8) Nafaka tutarının 125 bin lira değil, daha yüksek bir tutarda olması da sonucu değiştirmiyor, yine vergiye tabi değil.
Veraset İntikal Vergisi (VİV) açısından da konuya bakalım. Hediye-bağış eşten alındığında değerinin, istisnayı (2018 için 4.656 lira) aşan kısmı için vergi hesaplanıyor. (VİV Md. 4/d) Vergi oranları yüzde 5’den başlayıp yüzde 15’e kadar yükseliyor. (VİV Md. 16) (Ana, baba, eş ve çocuklar dışındaki kimselerden alınan bağış-hediye için tarife yüzde 10’dan başlayıp yüzde 30’a kadar yükseliyor.)
Bağışı-hediyeyi alan için beyanname verme süresi bir ay. (VİV Md. 9/2) Sonrasında ödeme, 3 yılda ve 6 taksitte (Mayıs ve kasım aylarında) yapılabiliyor. (VİV Md. 19)
Ancak Şeyma Subaşı’nın alacağı nafakanın boşanma karşılığı tazminat olarak alınan ‘ivazlı bir intikal’ olduğu düşünüldüğünde Veraset İntikal Vergisi’nin ödenmesi de söz konusu olmayacaktır.
LİSTENİN GEDİKLİSİ
Nafaka için Şeyma Subaşı’nın vergi ödemesi gerekmiyor. Diğer yandan bu nafakayı ödeyecek Ali Acun Ilıcalı ise istikrarlı bir şekilde vergi rekortmenleri listesinde yer alıyor. Kısa bir süre önce açıklanan Türkiye geneli Gelir Vergisi (GV) rekortmenleri ilk 100 listesinde 42’nci sırada yer aldı. Acun, 2017 yılı için beyan ettiği geliri üzerinden 7 milyon 977 bin lira GV tahakkuk ettirdi. Acun, geçen yıl açıklanan 2016 GV listesine de 38’inci ( 7 milyon 230 bin lira) sıradan girmişti. Bir önceki yıl için (2015) ise; sıralamaya 7 milyon 644 bin lira vergi tahakkuku ile 25’inci sıradan dâhil olmuştu.
Geçtiğimiz yıl eylül ayında Acun Ilıcalı ile Fransa’da görkemli bir düğünle evlenen Şeyma Subaşı, pazartesi günü 9 dakikada boşandı. Subaşı kızı ve kendisi için aylık 125 bin TL nafaka alacak. Taraflar birbirleri ve aileleri hakkında kesinlikle konuşmayacak.
Şeyma Subaşı nafaka için vergi ödeyecek mi?
HAFTA başından itibaren en çok bu konu konuşuluyor. Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı resmen ayrıldılar. Gündemin ilk sıralarında yer almasının bir nedeni de Acun’un Şeyma’ya ödeyeceği nafaka. Aylık 125 bin lira olarak belirtiliyor. Bu tutarda bir ödeme söz konusu olunca haliyle ‘vergisi var mı?’ sorusu da akla geliyor.
Vergi mevzuatına göre; hemen hemen tüm elde edilen gelirler veya bağışlar vergiye tabi. Ancak gelirler için de, bağışlar için de, yasalarda tanımlı istisnalar da var.
Nafaka da istisnalar arasında sayılıyor. Gelir Vergisi Kanunu’na (GVK) göre nafakalar vergiden istisna. (GVK Md. 25/8) Nafaka tutarının 125 bin lira değil, daha yüksek bir tutarda olması da sonucu değiştirmiyor, yine vergiye tabi değil.
Veraset İntikal Vergisi (VİV) açısından da konuya bakalım. Hediye-bağış eşten alındığında değerinin, istisnayı (2018 için 4.656 lira) aşan kısmı için vergi hesaplanıyor. (VİV Md. 4/d) Vergi oranları yüzde 5’den başlayıp yüzde 15’e kadar yükseliyor. (VİV Md. 16) (Ana, baba, eş ve çocuklar dışındaki kimselerden alınan bağış-hediye için tarife yüzde 10’dan başlayıp yüzde 30’a kadar yükseliyor.)
Bağışı-hediyeyi alan için beyanname verme süresi bir ay. (VİV Md. 9/2) Sonrasında ödeme, 3 yılda ve 6 taksitte (Mayıs ve kasım aylarında) yapılabiliyor. (VİV Md. 19)
Ancak Şeyma Subaşı’nın alacağı nafakanın boşanma karşılığı tazminat olarak alınan ‘ivazlı bir intikal’ olduğu düşünüldüğünde Veraset İntikal Vergisi’nin ödenmesi de söz konusu olmayacaktır.
LİSTENİN GEDİKLİSİ
Nafaka için Şeyma Subaşı’nın vergi ödemesi gerekmiyor. Diğer yandan bu nafakayı ödeyecek Ali Acun Ilıcalı ise istikrarlı bir şekilde vergi rekortmenleri listesinde yer alıyor. Kısa bir süre önce açıklanan Türkiye geneli Gelir Vergisi (GV) rekortmenleri ilk 100 listesinde 42’nci sırada yer aldı. Acun, 2017 yılı için beyan ettiği geliri üzerinden 7 milyon 977 bin lira GV tahakkuk ettirdi. Acun, geçen yıl açıklanan 2016 GV listesine de 38’inci ( 7 milyon 230 bin lira) sıradan girmişti. Bir önceki yıl için (2015) ise; sıralamaya 7 milyon 644 bin lira vergi tahakkuku ile 25’inci sıradan dâhil olmuştu.
Geçtiğimiz yıl eylül ayında Acun Ilıcalı ile Fransa’da görkemli bir düğünle evlenen Şeyma Subaşı, pazartesi günü 9 dakikada boşandı. Subaşı kızı ve kendisi için aylık 125 bin TL nafaka alacak. Taraflar birbirleri ve aileleri hakkında kesinlikle konuşmayacak.