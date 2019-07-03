Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Ahmet KARABIYIK>Limited şirket ortaklığı neden cazip değil?
"Ahmet Karabıyık" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Ahmet Karabıyık" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Ahmet Karabıyık

Ahmet Karabıyık

Limited şirket ortaklığı neden cazip değil?

3 Temmuz 2019

Zaten dezavantajları vardı limited şirket patronu olmanın... En önemli dezavantaj da vergi konusunda. Limited şirket ortağı, paylarını satıp kazanç elde ettiğinde vergi ödemek zorunda. Anonim şirket (AŞ) patronu ise hisse senetini iki yıl elinde tutup sattığında, kazancı ne kadar milyon, ne kadar milyar olsa da vergi ödemiyor.

Limited şirkette; ortaklıktan ayrılmak da ilave kırtasiye gerektiriyor. Şirket paylarının devri ancak noter huzurunda yapılabiliyor. AŞ’de ise notere gitmeden, hisseleri devreden ve devralan kendi aralarında hisse devri yapabiliyor. Limited şirket ortaklığından çıkabilmek için (şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemişse) ortaklar genel kurulunun onayı da aranıyor. Şirket sözleşmesinde ortaklıktan çıkma konusu düzenlenmemişse, bu kez ortağın mahkemeye başvurması ve çıkmanın haklı bir sebebe dayanması gerekir.

Ve kritik diğer bir konu uygulamada; limited şirket vergi borçları ödenmediğinde ilk olarak kanuni temsilciye gidilirdi. Şirketten parayı alamayan devlet öncelikle şirketin ortaklarına değil, şirketi yönetenlere (müdürlere) giderdi. Şirket yetkililerinin şahsi banka hesaplarına, gayrimenkullerine, haciz konularak alacağın tahsili yoluna gidilirdi. Ortakları bu işlemde ilk sıraya koymazdı.

Şimdi yargı yeni bir karar verdi. “Limited şirket ortağına gidilmeden, limited şirketin kanuni temsilcisine gidilmesini” hukuken uygun görmedi. (Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu, Esas No: 2013/1, Karar No: 2018/1, 20 Haziran 2019 Tarihli Resmi Gazete.) Bu yeni yargı kararına göre artık, eğer limited şirket vergi borçlarını ödememişse, şirketten bu vergiler tahsil edilememişse, şirketi fiilen yönetenlere (kanuni temsilcilere; müdürlere) gidilmeden, direkt ortaklara gidilip tahsilat yapılabilecek. Yani ortakların bankadaki şahsi paralarına, tapudaki gayrimenkullerine haciz konulabilecek.

Yargı kararında gerekçeler şu şekilde açıklanıyor:

* Ortağa gidilmeden önce kanuni temsilciye gidilmesi gerektiğinin hukuken kabulünün mümkün bulunmadığı,

* Kanuni temsilci ile ortak arasında bir öncelik sıralaması bulunmadığından, limited şirketin vergi borcunun tahsilinde ortağın takibine başlanabilmesi için kanuni temsilcinin takibinin gerekli olmadığı, belirtiliyor.

Anonim şirkette sorumluluk kimde?

Anonim şirketlerde; şirketten tahsil edilemeyen kamu borçlarından, normalde şirketin yönetim kurulu üyelerinin tamamı sorumlu. Yönetim kurulu üyeleri kanuni temsilci sıfatıyla ve müteselsilen sorumlu. Ancak ana sözleşmeye hüküm konularak şirketin kanuni temsil yetkisi, yönetim kurulu üyelerinden birine veya birkaçına verilip, diğer yönetim kurulu üyeleri sorumluluktan kurtulabilmekte. Yönetim kurulunda yer almayan AŞ hissedarlarınınsa vergi borçlarına karşı bir sorumluluğu bulunmuyor.

Vergiyi geç ödemenin maliyeti arttı

Süresinde ödenmeyen vergiler için aylık yüzde 2.5 oranında gecikme zammı işleyecek artık. 2010 ekim ayından, geçen yıl eylüle kadar uzun bir süre değişmeden aylık 1.40 oranı uygulanmıştı. 5 Eylül 2018 tarihinden sonra ise gecikme zammı aylık yüzde 2 olarak uygulanmıştı. 29 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla, 1 Temmuz’dan itibaren artık, aylık yüzde 2.5 oranında gecikme zammı uygulanacak.

‘Gecikme zammı oranının’ değişmesiyle birlikte, ‘gecikme faizi oranı’ ve ‘pişmanlık zammı oranı da’ yüzde 2.5 olarak uygulanmaya başlanacak.

X
Ahmet KARABIYIK Ahmet KARABIYIKTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Tatlı dilRauf TAMERTatlı dil03.07.2019
Evliyim ama ilk aSkımı unutamıyorumGüzin AblaEvliyim ama ilk aSkımı unutamıyorum03.07.2019
Dünyanın tepesindeki medeniyet: Machu PicchuSaffet Emre TONGUÇDünyanın tepesindeki medeniyet: Machu Picchu03.07.2019
Eğlenceye hazır mısınızİsmail SARIEğlenceye hazır mısınız?03.07.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.