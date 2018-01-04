KapÄ±cÄ±larÄ±n ve engellilerin Ã¼cretleri nasÄ±l hesaplanacak?

2018 asgari ücreti net 1.603 lira olarak açÄ±klandÄ±. Evli ve çocuklu çalÄ±ÅŸanlar da Asgari Geçim Ä°ndiriminin de (AGÄ°) etkisiyle en fazla net 1.709,67 lira olabilecek. Brüt de aylÄ±k 2.029,50 liraya denk gelen yeni asgari ücretin yasal kesintilerine ve iÅŸveren maliyetine iliÅŸkin detaylarÄ±na dünkü yazÄ±mÄ±zda yer vermiÅŸtik.

BugÃ¼n; Ã¼cretinden vergi kesilmeyen â€˜kapÄ±cÄ±larÄ±nâ€™ Ã¼cretlerini ve Ã¼cretinden daha az vergi hesaplanan engelliler iÃ§in asgari Ã¼cretin detaylarÄ±nÄ± ele alÄ±yoruz.

KapÄ±cÄ± ve bahÃ§Ä±van Ã¼cretinden vergi kesilmiyor.Â

Konutlarda, sitelerde Ã§alÄ±ÅŸan kapÄ±cÄ± ve bahÃ§Ä±vanÄ±n Ã¼creti Ã¼zerinden gelir vergisi hesaplanmÄ±yor. (GVK Md. 23/6). 2018 yÄ±lÄ± iÃ§in kapÄ±cÄ± Ã¼cretinin asgari Ã¼cret Ã¼zerinden hesaplamasÄ± Tablo 1â€™de yer almakta. KapÄ±cÄ±lar iÃ§in asgari Ã¼cret net 1.603 lira yerine,Â brÃ¼tten vergi kesintisi olmadÄ±ÄŸÄ±ndan net 1.725,08 lira olarak hesaplanmakta.

2018 iÃ§in; geÃ§en yÄ±lki asgari Ã¼cretin (net 1.510,88 lira) Ã¼zerine yÃ¼zde 14,18 oranÄ±nda ( 214,20 lira) artÄ±ÅŸ gerÃ§ekleÅŸmiÅŸ oldu.

Konut veya sitelerde Ã§alÄ±ÅŸan temizlik elemanÄ±, elektrikÃ§i, sÄ±hhi tesisatÃ§Ä± ve gÃ¼venlik gÃ¶revlilerinin Ã¼cretleri Ã¼zerinden ise Gelir Vergisi hesaplanmasÄ± gerekiyor.Â

Engelli Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n vergilendirilmesindeki indirimler nasÄ±l hesaplanÄ±r?

Ã‡alÄ±ÅŸma gÃ¼cÃ¼nÃ¼n asgarÃ® yÃ¼zde 80â€™ini kaybetmiÅŸ bulunan Ã§alÄ±ÅŸan birinci derece engelli, asgarÃ® yÃ¼zde 60â€™Ä±nÄ± kaybetmiÅŸ bulunan Ã§alÄ±ÅŸan ikinci derece engelli, asgarÃ® yÃ¼zde 40â€™Ä±nÄ± kaybetmiÅŸ bulunan Ã§alÄ±ÅŸan ise Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ derece engelli sayÄ±lÄ±r. Engellilik dereceleri itibariyle belirlenen aylÄ±k tutarlar, Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n vergi hesabÄ±nda Ã¼cretinden indirilir. Bu indirim Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n Ã¼cretinden kesilen verginin azalmasÄ±nÄ± ve net Ã¼cretin artmasÄ±nÄ± saÄŸlar.

2018 iÃ§in engellilik indirimi tutarlarÄ± ÅŸÃ¶yle: Birinci derece engelliler iÃ§in 1000 lira (2017, 900 lira), ikinci derece engelliler iÃ§in 530 lira (2017, 470 lira) ve Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ derece engelliler iÃ§in 240 lira. (2017, 210 lira.) (29.12.2017 tarihli, 302 no.lu GV Genel TebliÄŸi)

2018 Asgari Ãœcreti net 1.603 lira iken, 1â€™inci derece engelli Ã§alÄ±ÅŸan iÃ§in net 1.709,67 lira (2017, 1.497,38 lira) , 2â€™nci derece engelli Ã§alÄ±ÅŸan iÃ§in net 1.682,62 lira (2017, 1.474,56 lira), 3.ncÃ¼ derece engelli Ã§alÄ±ÅŸan iÃ§in net 1.639,12 lira (2017, 1.435,56 lira) olarak hesaplanÄ±r. (Tablo 2.) Engellilerin net Ã¼cretindeki bu artÄ±ÅŸ, iÅŸveren maliyetini artÄ±rmazken, hesaplanan vergideki azalma yoluyla net maaÅŸta artÄ±ÅŸa neden olur.